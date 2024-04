Osnovna šola uvedla kodeks oblačenja in strožja pravila obnašanja

Na Osnovni šoli Rogatec so v mesecu marcu uvedli več novih pravil, ki otrokom zapovedujejo primerno obnašanje in oblačenje, šolskim delavcem pa omogočajo odvzem mobilnih telefonov, pametnih ur in tudi pregled osebnih stvari, če na šoli posumijo, da bi lahko prinesen predmet škodoval komu od otrok ali zaposlenih.

"Pred novim letom so bile popularne razne petardice, pa nisem imela pravne podlage, da bi otrokom pregledovala torbe, januarja pa smo prejeli okrožnico, da po določenem protokolu to lahko speljemo, če sumimo, da je v torbi nekaj, kar v šolsko okolje ne sodi," je povedala ravnateljica Osnovne šole Rogatec Alenka Virant .

Pravila šole po novem dovoljujejo tudi pregled osebnih predmetov učencev, da bi preprečili prinašanje nevarnih predmetov, prepovedanih substanc ali orožja. Do primera, da bi morali otroku pregledati torbo, od uvedbe pravil še ni prišlo. Je pa to odločitev moralo potrditi tudi ministrstvo, da so pravilo lahko uvedli. Sprememba bi bila dobrodošla še pred koncem lanskega leta.

Po besedah ravnateljice šola sicer ni izstopala po neprimernem obnašanju, so pa zaznali nekaj izjem, ki so izstopale. V pravilnik so tako vključili, da morajo učenci v šolo hoditi primerno oblečeni, na oblačilih ne sme biti nespoštljivih ali žaljivih zapisov v slovenskem ali tujem jeziku. Zgornji del oblačil mora segati do pasu, spodnji deli oblačil pa morajo popolnoma prekriti zadnjico. Določili so tudi, da mora dolžina nohtov po presoji učitelja omogočati varno izvedbo predpisanih vaj in nalog šolskega procesa.

Postopek pregleda mora potekati transparentno, s tem se ohranja zaupanje med šolo, učenci in starši. Postopek bo izvedla ravnateljica ali njena pomočnica, otrok pa si lahko sam izbere zaupnika, odraslo osebo, zaposleno na šoli, ki je lahko priča pregledu. V kolikor bi potrdili, da je učenec prekršil pravila, pa imajo temu namenjene vzgojne ukrepe.

Pri pravilih šolskega reda ministrstvo šolam prepušča proste roke in jim zaupa, da pravila določijo sami. Kot je povedala ravnateljica, razume, da so si mnenja tu različna in da vsak razmišlja na drugačen način. "Bi pa morala biti mojem mnenju takšna pravila na vseh osnovnih šolah. Nisem starokopitna, a se mi takšno obnašanje, kot ga zdaj videvamo, ne zdi etično in primerno za šolsko okolje."

Kot nam je pojasnila Virantova, je ideja o spremembi in dopolnitvi pravil šolskega reda prišla s strani razrednikov. V lanskem šolskem letu so namreč med razrednimi urami s svojimi učenci izvajali delavnice, pri katerih so se pogovarjali o pravilih, obnašanju in kaj bi si na šoli želeli spremeniti. Podali so svoja mnenja, ki so bila naklonjena strožjim pravilom obnašanja in oblačenja v šolskem prostoru. "Prekratke majice, majice z neprimernimi napisi, vse to so učenci sami opazili, da se jim to ne zdi primerno," pove ravnateljica.

Na šoli niso pričakovali toliko pozitivnih odzivov

Takoj, ko je ravnateljica svetu staršev predstavila novi pravilnik, je naletela na pozitivne odzive. Kasneje so bila pravila sprejeta s sklepom šolskega sveta in so še isti dan stopila v veljavo. Kot pravi ravnateljica, se otroci pravil dosledno držijo. "Pozitiven odziv je torej prišel s strani učencev, učiteljev in tudi staršev," je dodala.

Ravnateljica prizna, da je pričakovala več negativnih odzivov, a prejema številne klice s pohvalami enakomislečih ravnateljev. Povedala je še, da bi, če bi naletela na negativen odziv staršev, vztrajala in poskušala svoja stališča čimbolj pojasniti, kasneje pa bi presojo prepustila vsakemu posamezniku. Poudarila je, da vse spremembe uvajajo za dobro otrok. "Želimo razviti neko spodbudno okolje, kot najbolje vemo in znamo, saj se s temi stvarmi vsakodnevno soočamo. To so otroci in če jim pri teh letih ne daš mej in ne pokažeš prave smeri, se v odrasli dobi lahko srečajo s čim veliko težjim," je povedala.

Virantova pa je starše pozvala, naj se s svojimi otroki več pogovarjajo o tem, kaj je primerno in varno ter kaj ni. "Šola je vzgojno izobraževalni zavod, a vzgoja je primarna in osnovna naloga staršev. Dogaja pa se, da šolniki vedno bolj vzgajajo otroke," je zaključila.