Po suspenzu zaradi suma spolnega napada na učenca naj bi se učitelj vračal na šolo

Inšpektorat je takoj po obvestilu Policije pričel postopke preverjanja in sodelovanja s Policijo. Novembra jih je Policija obvestila, da obstaja utemeljen sum, da je zaposleni na šoli zares storil očitana kazniva dejanja. Pristojna inšpektorica v postopku nadzora je zaposlenemu izrekla suspenz. "Namen izreka suspenza je bil v konkretnem primeru naravnan na prepoved in preprečitev vzgojno-izobraževalnega dela in s tem sodelovanje v procesu vzgoje in izobraževanja osebi, proti kateri je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Z namenom izvajanja preventivne funkcije in zaščite otrok je na ta način onemogočen tako neposreden kot posreden stik z otroki."

Inšpektorat RS za šolstvo (IRSŠol) je Policijska uprava Novo mesto obvestila, da je zoper zaposlenega na eni od dolenjskih osnovnih šol zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva in kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, na škodo mladoletnega učenca šole pričela postopke.

Ovadba tudi proti ravnateljici, svet zavoda je ne želi razrešiti

Tekom postopka pa so tudi ugotovili, da ravnateljica šole ni takoj obvestila Policije ali državnega tožilstva o sumu, da je otrok žrtev nasilja, in prav tako ni izvedla vseh postopkov in ukrepov, ki so potrebni za zaščito žrtev glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi ter pri tem zagotovila spoštovanje integritete žrtve. Inšpektorat navaja, da ravnateljica osnovne šole kljub dejstvu, da je bila seznanjena z informacijami o neprimerni vsebini in komunikaciji strokovnega delavca, te vsebine ni pregledala, prav tako po njihovih ugotovitvah, razen prvega razgovora, ni ukrepala zoper zaposlenega, v nadaljevanju ni preverjala njegovih navedb in proti njemu ni sprejela nobenih delovnopravnih ukrepov. Inšpektorat ravnateljici očita, da niti ni izvedla potrebnih ukrepov za zaščito učencev šole, "s čimer je postavila koristi in pravice drugih udeležencev nad pravice žrtev", ter tudi ni obvestila Policije o sumu storitve kaznivega dejanja.

Na IRSŠol so nam tudi potrdili, da je zoper ravnateljico šole zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca podana kazenska ovadba. Inšpektorat je "zaradi nevestnega dela, kršitve predpisov in opuščanja svojega nadzorstva" svetu zavoda šole inšpektoratu podal predlog za razrešitev ravnateljice.

Toda po informacijah Dolenjskega lista, ki je prvi poročal o zgodbi, je 11-članski svet zavoda ravnateljici izrekel enotno podporo. Po izvedenem postopku je inšpektorat prejel še dodatne pritožbe, ki so se nanašale na posamezne dogodke in ravnanja strokovnega delavca, sicer razrednika domnevne žrtve in predsednika sveta šole. Prišlo naj bi namreč do dodatnega medvrstniškega nasilja in stigmatizacije žrtve. Inšpektorat je zato uvedel nov inšpekcijski postopek, šoli pa odredil dodatne ukrepe in tudi znova, konec maja, svetu zavoda predlagal razrešitev ravnateljice in tudi predlagal imenovanja drugega predsednika sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda pa tako dolenjskemu časniku kot 24ur.com odgovarja le, da odgovore na novinarska vprašanja še pripravlja in da jih bo posredoval.

Inšpektorat: Učitelj se kljub suspenzu vrača na šolo in se pogovarja z učenci

Po informacijah, ki jih ima inšpektorat, je suspendirani učitelj večkrat obiskal prostore šole, se po njej sprehajal in pogovarjal z otroki. Ti naj bi nato doma izražali stisko. "Dejstvo je, da se na IRSŠol vsakodnevno obračajo posamezniki, ki doživljajo stiske in pritiske tako v šolskem prostoru (učitelji, učenci, starši) kot lokalnem okolju, pri čemer se išče krivca, ki je izpostavil, da je bil zaposleni z izrečenim suspenzom v šoli. Nihče se ne želi izpostaviti in ravnati v nasprotju s podanimi predlogi, peticijami podpore vodstvu in zaposlenemu. Pri tem pa izpostavljajo, kako je tudi s strani šole učenec žrtev ostal popolnoma sam in diskreditiran. V okviru zaznanih različnih pritiskov (mobinga), s katerimi je bil IRSŠol seznanjen v preteklem tednu, se preverjajo še okoliščine, pri čemer bomo zadeve odstopili tudi drugim pristojnim službam (Inšpektoratu RS za delo, itd.)."

Na Inšpektoratu pravijo, da je IRSŠol izrekel vse ukrepe, ki mu jih v tem primeru omogoča zakonodaja in da drugih pristojnosti več nima.