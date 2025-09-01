Svetli način
Slovenija

Osnovne šole izvedele, kateri bo tretji predmet na NPZ

Ljubljana, 01. 09. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 46 minutami

STA , D. S.
10

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je s sklepom določilo, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2025/2026. Devetošolci bodo NPZ opravljali iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine, so sporočili z ministrstva.

Devetošolci opravljajo NPZ iz matematike in slovenščine oziroma na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine. Opravljajo ga tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje. Med obveznimi predmeti 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega bodo na posamezni šoli opravili NPZ. Tokrat bo preverjanje potekalo iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine.

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta, je dostopen tukaj.

Šolarji
Šolarji FOTO: AP

Šole bodo v tem šolskem letu NPZ za učence 3., 6. in 9. razreda začele 23. marca, in sicer z izpitom iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Dva dni kasneje, 25. marca, bo preverjanje iz tujega jezika za šestošolce ter iz tretjega predmeta za devetošolce. Preverjanje iz matematike bo za učence 3., 6. in 9. razreda 31. marca.

Dosežki NPZ v 9. razredu se bodo upoštevali pri vpisu v srednjo šolo.

Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet družboslovje, so sporočili z ministrstva.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
01. 09. 2025 10.38
Ko bo ucitelj lahko spet dvignil roko nad ucence in pridobil spostovanje, ko bodo prepovedani mobiteli na celotni soli, ko bo uveden predmet z logiko, delo z rokami, ko se bo ukinilo napovedano sprasevanje in preverjanje testa, se lahko pogovarjamo naprej. Danes ucencem NI TREBA delati!
ODGOVORI
0 0
mojcd
01. 09. 2025 10.36
-1
Totalno nepomembna zadeva. Itak bo pa vse AI naredil, uspeh se bo avtomatsko dvignil....ppd krinko pa beda nase ga izobrazevanja
ODGOVORI
0 1
Miran Petek
01. 09. 2025 10.33
-1
Ce znas pogledati te zadeve z repqtivne zivljenjske distance… popolnoma nepomembna zadeva 🤦‍♂️
ODGOVORI
0 1
Castrum
01. 09. 2025 10.30
+0
Mislim da glede na obnašanje v družbi, postaja vsako leto bolj in bolj pomembno poučevanje etike in spodbujanje empatije v družbi. Tukaj najbolj padamo, tukaj bi potrebovali vložiti največ truda v poučevanje naših otrok.
ODGOVORI
1 1
96bimBo
01. 09. 2025 10.11
+0
Primeren predmet bi bil Spoznavanje spolov z LGBT+++ ideologijo.
ODGOVORI
1 1
St. Gallen
01. 09. 2025 10.08
-2
Uvedba verouka bo mladino samo izobrazila v vrednotah, etiki, vzpodbujanju k razmisljamju o razlicnih svetovnih nazoroh in filozofijah
ODGOVORI
2 4
96bimBo
01. 09. 2025 10.13
+2
Ne. Nauk o religijah bi bil primernejši.
ODGOVORI
2 0
Rožice so zacvetele
01. 09. 2025 10.22
+1
St. Gallen, skoraj dnevno lahko prebiramo o teh "vrednotah".
ODGOVORI
1 0
Razumnež
01. 09. 2025 10.26
-1
Ravno zato, bi morali to obvezno dati v šole....Premalo izobraženih glede tega imamo po svetu, zato pa je kakor je.
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
01. 09. 2025 10.29
+2
izobrazba manjka......
ODGOVORI
2 0
