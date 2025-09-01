Osnovne šole izvedele, kateri bo tretji predmet na NPZ

Devetošolci opravljajo NPZ iz matematike in slovenščine oziroma na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine. Opravljajo ga tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje. Med obveznimi predmeti 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega bodo na posamezni šoli opravili NPZ. Tokrat bo preverjanje potekalo iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine.

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta, je dostopen tukaj.