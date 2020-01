Na največji mariborski osnovni šoli so otroci zidali, kuhali, izdelovali so celo radiatorje za kopalnico. Zanje so pripravili Tehniški dan, na katerem so jim predstavili različne poklice, še posebej tiste, za katere je med otroci manj zanimanja, so pa na trgu zelo iskani. Sodeč po navdušenju učencev, se za prihodnost teh poklicev ni bati.