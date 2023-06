Osnovnošolci proti zavrženi hrani: zavitek iz olupkov in njoki iz pire krompirja

Medtem ko so skorajda iz tedna v teden dražja tudi živila, povprečno slovensko gospodinjstvo na leto zavrže za kar 250 evrov hrane. V smeteh vsako leto konča kar 144 tisoč ton. Velik del zavržene hrane bi lahko uporabili. Denimo za zavitek iz jabolčnih olupkov, njoke iz ostankov pire krompirja ali mesne kroglice iz ostankov pečenega piščanca. To so recepti, ki so si jih zamislili osnovnošolci v okviru projekta Hrana ni za tjavendan.