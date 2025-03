Osnovnošolci so se pomerili v kuhanju tradicionalnih slovenskih jedi

Kdaj ste nazadnje jedli zaroštan močnik ali pa piščančji ajmoht? To so tradicionalne, ponekod že pozabljene slovenske jedi. V kuhanju teh so tekmovali prav posebni kuharski mojstri. Osnovnošolci. Zmagovalne kuharske mojstrovine pa boste lahko preizkušali tudi vi, in sicer aprila v vseh restavracijah Interspar.