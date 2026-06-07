Osnovnošolci spijo premalo, preveč zaslonov tik pred spanjem

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v okviru projekta NASPAN.si, ki je potekal v obdobju od junija 2023 do decembra 2024, raziskovali spalne navade in dejavnike, ki vplivajo na spalne navade osmošolcev v Mestni občini Celje.

K raziskovanju so jih spodbudili podatki slovenske nacionalne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju, ki kažejo na statistično značilen upad deleža 11-letnikov in 13-letnikov, ki spijo v skladu s priporočili v obdobju 2014-2022, pri čemer je v letu 2022 skladno s priporočili spalo 54 odstotkov 11-letnikov in le 24 odstotkov 13-letnikov.

V okviru projekta NASPAN.si, v kateri je sodelovalo 356 celjskih osmošolcev, so ugotovili, da je polovica deklet in nekaj manj kot tretjina fantov poročala o podaljšanem spanju med vikendom za več kot dve uri. To kaže na izrazit primanjkljaj spanja med tednom. Večina jih je poročala o nezadostnem času za spanje, delež je bil višji med dekleti.