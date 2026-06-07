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Osnovnošolci spijo premalo, preveč zaslonov tik pred spanjem

Ljubljana, 07. 06. 2026 11.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
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Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava NIJZ je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, s pozno uro uspavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi sicer v prostem času prekomerna.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v okviru projekta NASPAN.si, ki je potekal v obdobju od junija 2023 do decembra 2024, raziskovali spalne navade in dejavnike, ki vplivajo na spalne navade osmošolcev v Mestni občini Celje.

K raziskovanju so jih spodbudili podatki slovenske nacionalne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju, ki kažejo na statistično značilen upad deleža 11-letnikov in 13-letnikov, ki spijo v skladu s priporočili v obdobju 2014-2022, pri čemer je v letu 2022 skladno s priporočili spalo 54 odstotkov 11-letnikov in le 24 odstotkov 13-letnikov.

V okviru projekta NASPAN.si, v kateri je sodelovalo 356 celjskih osmošolcev, so ugotovili, da je polovica deklet in nekaj manj kot tretjina fantov poročala o podaljšanem spanju med vikendom za več kot dve uri. To kaže na izrazit primanjkljaj spanja med tednom. Večina jih je poročala o nezadostnem času za spanje, delež je bil višji med dekleti.

Spanje
Spanje
FOTO: Thinkstock

'Manjka spanja ni možno povsem nadoknaditi'

"Ob pomanjkanju spanja med šolskim tednom je za mladostnika lahko koristno, da med vikendom podaljša spanje za eno do dve uri, vendar manka spanja ni možno povsem nadoknaditi. Mladostnika naj starši spodbujajo, da poskuša vzdrževati redno uro uspavanja in prebujanja ter tako spanju nameni dovolj časa," so zapisali na NIJZ. Ob tem so poudarili, da za šolarje do 13. leta priporočajo devet do 11 ur spanja, od 14. leta dalje pa osem do 10 ur spanja na noč.

Manj kot polovica celjskih osmošolcev meni, da njihovi starši spijo dovolj in tretjina jih poroča, da njihovi starši uporabljajo telefon ali pametni računalnik v postelji pred spanjem. Večina jih poroča, da jih starši spodbujajo k pravočasnemu odhodu v posteljo, vendar jim ne postavljajo pravil glede spanja.

Na NIJZ so poudarili, da lahko starši postanejo zagovorniki zdravega spanja s tem, ko mladostnikom omogočajo ugodno okolje za spanje in so sami pozitiven zgled skrbi za zdravo spanje.

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