Slovenija

Osnovnošolci tekmovali, kdo spije več energijskih pijač

Nova Gorica, 17. 01. 2026 20.31 pred 16 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Energijske pijače

Nevaren spletni izziv med učenci ene od osnovnih šol v Posočju. Po pouku naj bi tekmovali kdo spije več energijskih pijač, ob tem pa uporabljali še fuge. Starši so seveda zaskrbljeni.

Skrb staršev v Posočju je vzbudila vest, da naj bi skupina osnovnošolcev po pouku posedala v bližnjem parku in pila energijske pijače in s tem sodelovala v viralnem izzivu, kdo jih naenkrat zmore popiti več.

"Mi imamo letno preko 4000 klicev s tega naslova, virtualnega in od tega je vsaj polovica v zadnjem obdobju tudi iz izzivov," Miha Kramli, vodja centra za zdravljenje odvisnosti ZD Nova Gorica.

13 in 14-letniki naj bi energijske pijače dodatno kombinirali s fugami, prepojenimi z različnimi snovmi, tudi nikotinom. Takšno početje je za mlade izjemno nevarno. Špela Čujec, diplomirana medicinska sestra iz ZVC Tolmin pravi, da takšno početje "lahko pripeljejo do motenj srčnega ritma, do pojava stresa, do epileptičnih napadov v povezavi z uporabo nikotinskih vrečk ..."

V Posočju so že obravnavali osnovnošolca, ki je nenadoma padel v nezavest. Vzrok je presenetil celo zdravstvene delavce. "Vzel je to nikotinsko vrečko, ki je imelo to najvišjo, je šlo za predoziranje z nikotinom."

Še bolj priljubljene med mladimi so energijske pijače, pri čemer se niti starši pogosto ne zavedajo, kako nevarne so lahko, zato njihov center redno obiskuje šole v Posočju in ozavešča mlade. Kramli poudarja, da bi morali biti starši posebej pozorni, če se razpoloženje otroka brez razloga spreminja, če se ne zmore zbrati za učenje in učni uspeh naenkrat pade.

"Umetno ustvari dobro energetsko stanje, ki pa po učinku te energetske pijače pade in ljudje so potolčeni, lahko pripelje tudi do zastoja srca," pravi Kramli.

Usodni so lahko posebej viralni izzivi. Samozavestni mladostniki z urejeno samopodobo ne čutijo potrebe, da se dokazujejo z viralnimi izzivi in tu je naloga, ki jo mora opraviti vsak starš, tako da je povezan z OUT= otrokom, zaključi Kramli.

energetske pijače nikotin izziv

Kam z otrokom, ko ga vrtec ne sprejme?

Ponekod se bodo čakalne dobe več kot podvojile

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
17. 01. 2026 21.06
.... in nekdo jim je ravnokar dal to idejo ... ccc
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
17. 01. 2026 21.04
Ko glava nori, celo telo trpi .. Razvajena, digitalna mularuja !!!
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
17. 01. 2026 21.02
Ce stars noce, da je njegov otrok totalno zavozen in indoktriniran, je edina smiselna pot Waldorfska sola ali privatno solanje, kjer starsi naprimer petih ali sestih otrok najamejo uciteljico.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
17. 01. 2026 20.59
Starši takih očitno dajejo žepnine po 200, 300 EUR na mesec. Samo da imajo pred njimi mir. 30 EUR na mesec bakšič dnarja, za sproti. Dovolj za osnovnošolca.
Odgovori
+2
2 0
StAnalitik
17. 01. 2026 20.57
Naj,naj prazne glave.
Odgovori
+1
1 0
