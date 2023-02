PRENOS V ŽIVO: Osnovnošolci 'vdrli' v informacijski sistem in si spremenili ocene

Skupina učencev Osnovne šole Savsko naselje je pridobila podatke za vstop v spletno redovalnico in si spremenila ocene. Do uporabniškega imena in gesla so prišli maja lani, vodstvo pa je ugotovilo, da sta si dva devetošolca lansko leto spremenila tudi zaključni oceni, zdaj pa že obiskujeta prvi letnik. O dogodku so zato obvestili tudi MOL in ministrstvo za šolstvo. Ocene, ki so jih učenci spremenili v letošnjem šolskem letu so medtem že popravili v zakonito stanje in sprožili disciplinski postopek.

Da so ocene spremenjene, je opazil eden od učiteljev, so pa jih, s pomočjo sledljivosti, že popravili nazaj. Zoper učence so že sprožili disciplinski postopek. Ravnateljica šole Verica Šenica Pavletič je povedala, da so učenci prišli v informacijski sistem, iz podjetja Logos.si, ki ga upravlja pa so opozorili, da ne gre za vdor, pač pa za nepooblaščen vstop v sistem. icon-expand Osnovnošolci za računalniki (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock