Osnovnošolec grozil vrstnici, Policija njemu in očetu zasegla puški

Na PU Novo mesto so za 24ur.com potrdili, da so bili obveščeni o ravnanju otroka, ki je grozil vrstnici in na družbenem omrežju objavil fotografijo z orožjem. V prisotnosti staršev so s fantom opravili razgovor, o incidentu pa so obvestili tožilstvo in center za socialno delo. Zračno puško, s katero se je fotografiral, so mu zasegli.

Zaradi suma posesti nezakonitega orožja so črnomaljski policisti v nadaljevanju pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo. Otrokovemu očetu, 52-letniku iz okolice Metlike, so zasegli še eno starejšo lovsko puško, za katero ni imel ustreznih dovoljenj, cev puške in več nabojev. Zoper njega bodo uvedli prekrškovni postopek.

Policija v zvezi z dogodkom še zbira obvestila. Da bi razjasnili vse okoliščine, potekajo razgovori s predstavniki šole in otroci. Policisti bodo sodelovali tudi v multidisciplinarnem timu, v okviru katerega bodo predstavniki različnih institucij iskali primerne rešitve.