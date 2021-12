Zgodba, ki bi jo zlahka uvrstili v rubriko 'Saj ni res, pa je'. Starši osnovnošolke, ki si je med poukom športne vzgoje zlomila umetni noht, so se pritožili na svet šole, češ, da je za hčerkino "poškodbo" kriva učiteljica športne vzgoje. Gre za absurdno in zelo nenavadno situacijo, menijo tudi pravniki, a če bi staršem uspelo dokazati, da je za poškodbo v resnici kriva učiteljica, bi od nje lahko terjali odškodnino. Skrajno nespodobno in nespoštljivo, pa primer komentira ravnatelj Marjan Gorup in starše poziva: "Vklopimo zdrav razum".

Zgodilo se je med poukom športne vzgoje, ko si je osnovnošolka pri izvajanju prevala zlomila umetni noht in z njim še pravega. Nezgoda, ki bi se verjetno lahko pripetila vsakomur, a učenkini starši niso bili istega mnenja. "Starši so se pa potem na svet šole pritožili, da so dolgi umetni nohti v bistvu pravica učenke in da je za poškodbo kriva učiteljica," pove odvetnica Nina Weber. Že to, da staršem kaj podobnega pade na pamet, je nespodobno in nespoštljivo, je oster ravnatelj Marjan Gorup iz Osnovne šole Prežihov Voranc Ljubljana. "Vsak normalno misleč človek bi moral v osnovi razumeti, da je predmet šport naravnan tako, da se ga ne da izvajat, če ima otrok en centimeter umetno podaljšane prste," je oster Gorup. Situacija je absurdna, se strinja sogovornica. A če bi uspeli dokazati, da učiteljica, denimo, ni zagotovila varnega okolja za vadbo, bi starši hipotetično lahko terjali odškodnino. Webrova izpostavi primer iz leta 2016. "Navodilo učiteljice je bilo, da se morajo učenci ustaviti 64,5 centimetra pred steno. In enemu učencu se ni uspelo ustaviti, mu je spodrsnilo, tako da se je zaletel v steno." Zaradi poškodb je bilo zahtevanih kar sedem tisoč evrov odškodnine, o čemer bo sodišče zdaj ponovno odločalo. A za nekaj takšnega, kot je zlomljen noht, šola absolutna ne bi smela biti krivec, meni ravnatelj. "Če bi šli v absurd, potem bi morali izumljati nove pravilnike, kako izvajat šport, če ima otrok podaljšane nohte, katere varnostne ukrepe bi moral izvest, kar je seveda zelo, zelo, zelo neumno," doda Gorup. Primer je bil sicer sprva objavljen v reviji Pravna praksa - na kateri šoli se je dogodek odvil in ali so starši morda že posegli po pravnih sredstvih, avtor zapisa ni razkril.