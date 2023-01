Na ptujski osnovi šoli Breg so prvič v zgodovini Slovenije organizirali mednarodno prvenstvo v robotiki. Na prvenstvu so se osnovnošolci iz različnih držav pomerili v ustvarjanju in programiranju majhnih robotov, ki na poligonu opravijo določeno nalogo. Poleg domače ekipe so gostili še otroke s Finske, Češke in Poljske. Zmagovalci pa se bodo aprila odpravili na svetovno prvenstvo v ameriški Dallas.