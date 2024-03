Evidentiranje delovnega časa: inšpektorji tudi v prihodnje sankcij še ne bodo izrekali

Socialni partnerji bi morali osnutek obravnavati že 23. februarja, a so sestanek na to temo premaknili na 8. marec. Ne delodajalci ne sindikati v zvezi s predlaganimi spremembami niso preveč zgovorni.

Osnutek sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga je pred časom pridobila STA, med drugim predvideva spremembe definicije delavca, za katerega se zahteva evidentiranje, in sicer na način, da bi bilo zajetih manj delavcev.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so sicer pojasnili, da pozdravljajo vsakršno spremembo, ki odpravlja nepotrebne birokratske in neživljenjske ovire. V praksi se je namreč po njihovih besedah izkazalo, da so nekatere rešitve iz zadnje novele neživljenjske in neizvedljive. "Naše izhodišče še vedno ostaja takšno, da če že ostane ta zakon pri življenju, naj določbe zakona veljajo samo za kršitelje," so dodali.

Glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog Mitja Gorenšček je dodatno pojasnil, da popuščanje pri evidentiranju odmora ne zadošča.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) medtem nasprotno menijo, da "posebne spremembe niso potrebne", je povedala predsednica zveze Lidija Jerkič. "Morda le beleženje odmora," je dodala. Kot kaže, bi bil tako lahko vladni osnutek za delojemalsko stran sprejemljiv.

Inšpektorji bodo še naprej opravljali le vlogo svetovalca

Zadnja novela zakona o evidentiranju je v uporabi od 20. novembra, tik pred tem pa je med delodajalci povzročila veliko nejevolje. Minister za delo Luka Mesec je zato odredil odprtje posebnega elektronskega naslova evidence.mddsz@gov.si, na katerega so lahko vsi, ki so imeli kakršne koli težave pri izvajanju zakona, do 20. februarja sporočili komentarje, opažanja, predloge.

S tem datumom se je izteklo obdobje, v katerem so inšpektorji za delo ob nadzoru izvajanja novele na terenu opravljali le vlogo svetovalca, sankcij pa niso izrekali.

Delodajalske organizacije so zato ministra Mesca prejšnji teden pozvale, naj obdobje moratorija podaljša, dokler se ne najde dokončne rešitve. Pri tem so bile uspešne. Kot so namreč potrdili na ministrstvu za delo, je bila svetovalna vloga Inšpektorata RS za delo v zvezi z novelo zakona o evidencah delovnega časa podaljšana, iz tega so izvzete le večje kršitve.