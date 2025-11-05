Svetli način
Slovenija

Osnutek Šutarjevega zakona: vstop v stanovanje brez odredbe, nadzor otroških dodatkov

Ljubljana, 05. 11. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Žiga Bonča , Urša Vrečar
Komentarji
240

Vlada bo v četrtek obravnavala tako imenovani Šutarjev zakon, ki ga je napovedala po napadu v Novem mestu, da bi izboljšala varnostne razmere na jugovzhodu države. Ukrepi naj bi bili namenjeni učinkovitemu zagotavljanju varnosti, omogočali naj bi odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, omejevanje pravic posameznikom, ki ponavljajo kazniva dejanja, in boljšo zaščito mladoletnic, ki zanosijo. Kaj še vključuje?

Pridobili smo osnutek zakona in ga hranimo v uredništvu. Predlog je napisan na več kot 60 straneh. Če izpostavim zgolj nekaj ukrepov: vstop v stanovanje brez sodne odredbe bo dovoljen, "če je neogibno potrebno, da se zavarujejo ljudje in premoženje ali odvzamejo orožje ali drugi nevarni predmeti, s katerimi je bila ogrožena osebna varnost ljudi ali premoženje."

Ukrep je omejen le na tisto stanovanje, za katere policisti ugotovijo, da obstaja verjetnost, da je bilo v to stanovanje skrito orožje. Policisti o vstopu v tuje stanovanje izdajo potrdilo. V potrdilu navedejo razloge za vstop in morebitne poškodbe, ki so nastale pri vstopu.

Varnostna akcija oziroma racija bo časovno omejena.
Varnostna akcija oziroma racija bo časovno omejena. FOTO: Aljoša Kravanja

Uporaba dronov in drugih pripomočkov za snemanje bo omejena na tri mesece, lahko pa se tudi podaljša z odredbo. Ta ukrep odredi generalni direktor Policije ali direktor policijske uprave. Varnostna akcija oziroma racija bo časovno omejena, in sicer ne bo smela presegati treh ur.

Če pa bo šlo za širše območje ali kompleksnejše varnostne razmere, se lahko trajanje varnostne akcije določi do največ šest ur.

Ob koncu zakona se predlaga, da nekateri členi veljajo za obdobje dveh let po uveljavitvi tega zakona, nekateri pa za obdobje enega leta.

Predvideni ukrepi na področju socialnega varstva

Uredili naj bi postopek odvzema otroka v primeru zanositve mladoletnic. Gre za ukrep, ki že obstaja, vendar naj bi s spremembami zagotovili, da se ob primerih mladoletne nosečnosti takoj sproži postopek presoje odvzema otroka.

Napovedana je bila sicer ukinitev otroškega dodatka za tovrstne primere, ker naj bi te socialne prejemke zlorabljali skrbniki mladoletnic. A ta ukrep bo nekoliko drugačen.

Z otroškimi dodatki naj bi po novem razpolagali centri za socialno delo, ki naj bi skrbeli za to, da je denar res porabljen za dobrobit otroka.

Predlog zakona so koalicijski partnerji dobili pozno popoldne, kmalu naj bi se iztekel rok za njihove pripombe, zakon pa naj bi usklajevali še do poznih večernih ur, to pomeni, da se vsebina do četrtka, ko bo šel zakon na sejo vlade, lahko še spremeni.

Prvi odzivi na načrtovane spremembe na področju socialne politike: kam z odvzetimi otroki?

Odvzem otroka mora biti vedno zadnji in skrajni ukrep, poudarja profesorica s Fakultete za socialno delo Vesna Leskošek. Ob tem opozarja, da v Sloveniji nimamo dovolj namestitvenih kapacitet za otroke, ki bi jih - po trenutnih načrtih - lahko odvzeli mladoletnim materam.

Ukinitve otroškega dodatka za mladoletne matere, ki ga je prejšnji torek v Novem mestu napovedal premier, očitno ne bo. Bo pa vlada - kot že omenjeno - neuradno z drugimi ukrepi posegla na področje mladoletnih nosečnosti in otroških dodatkov.

Skrbištvo nad otrokom, rojenim materi, mlajši od 15 let, danes v praksi pogosto prevzamejo njegovi stari starši. In ti tako prejemajo tudi otroške dodatke. Neuradno pa gredo vladni ukrepi torej v smeri - da bi s tem denarjem razpolagal Center za socialno delo.

"Problem, ki ga ima Slovenija, na katerega seveda sedaj ne računajo, je, da absolutno nimamo namestitvenih kapacitet za odvzete otroke," opozarja Leskoškova.
"Problem, ki ga ima Slovenija, na katerega seveda sedaj ne računajo, je, da absolutno nimamo namestitvenih kapacitet za odvzete otroke," opozarja Leskoškova. FOTO: Damjan Žibert

Centri za socialno delo bi po trenutnih vladnih načrtih postali skrbniki v primerih zanositev deklic, mlajših od 15 let. Obenem pa bodo morali tako za mladoletno mater kot za novorojenega otroka začeti s presojo, ali so potrebni tako imenovani ukrepi za varstvo koristi otroka, kar vključuje tudi odvzem.

 "Odvzem otroka je zadnji ukrep, ki ga imajo institucije, da otroku zagotovijo varstvo, ne pa prvi," opozarja profesorica s Fakultete za socialno delo. Opozorja pa, da bi lahko nastal tudi problem: kam z odvzetimi otroki? "Problem, ki ga ima Slovenija, na katerega seveda sedaj ne računajo, je pa to, da absolutno nimamo namestitvenih kapacitet /.../ Smisel odvzema otrok kot zelo trdega in zelo represivnega ukrepa je, da otroka izločimo iz zlorabljajočega okolja, kjer živi v nevarnosti in mu zagotovimo boljše življenje, ne slabše," poudarja Leskoškova. 

Predvsem pa svari, da morajo biti spremembe socialne politike premišljene. Ukrepi, ki nastanejo praktično čez noč, še dodaja, lahko na dolgi rok naredijo več škode kot koristi.

KOMENTARJI (240)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
main
05. 11. 2025 21.17
Sodišče je rabilo 1 teden, da je izdalo nalog za racijo v romskem naselju? Svetlobna hitrost.....
ODGOVORI
0 0
Semek
05. 11. 2025 21.17
+1
imamo specialce. v vsa taborisca romska, uklopit motilce signala in pali. red bi bil v enem mescu. ampak nekdo to bremza, ki ima korist. ampak ko bo nam poclo, nas ne bodo vec ustavli, da naredimo sami red. bruham ko berem kam so dali zupani denar za njih... to je nas denar. ljudje pa kje zivite a bi radi da ga talajo med njih? noro kateri hlapci ste
ODGOVORI
1 0
Kumul
05. 11. 2025 21.17
Še ena debela floskula v vrsti vseh od tiste s sodniškimi plačami...
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
05. 11. 2025 21.14
+0
Vlada deluje zahrbtno. Novi prejemniki osebnih izkaznic, dobijo kar digitalno, z ĉipom in aplikacijo zraven. Brez referenduma...
ODGOVORI
1 1
Pomlad 88
05. 11. 2025 21.13
+4
Tresla se je gora, rodila pa miš; na koncu se bo Golob opravičeval Romom, tako kot je po kolenih hodil pred Jankovičem
ODGOVORI
5 1
Srebrnl breg
05. 11. 2025 21.14
+2
Če bi bila vsaj miš to je 0.
ODGOVORI
2 0
fljfo
05. 11. 2025 21.10
+5
Že z nakupom raket za Ukrajino se je Golob močno prikupil svojim volivcem, sedaj s to gesto mu pa 50%+ na volitvah ne uide...
ODGOVORI
5 0
Srebrnl breg
05. 11. 2025 21.11
+3
Točno tako.
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
05. 11. 2025 21.12
+0
Ne bo tega delal, ĉe ne bi ime zagotovljene podpore od zunaj. Ima problem; Verjame Ursuli.
ODGOVORI
1 1
Muca ne grize
05. 11. 2025 21.12
+2
Nimam besed na jok 😭 mi gre
ODGOVORI
2 0
NoSugar
05. 11. 2025 21.09
+4
Nehajte premlevat te levičarske pamflete in sprejmite zakonodajo, ki bo omogočila normalno življenje ljudem, ki so že leta in leta tarča teh, točno vemo katerih, barab. Dovolj je tega kriminala, a vam to ni jasno?!
ODGOVORI
4 0
Muca ne grize
05. 11. 2025 21.09
+0
Kozmetični popravki sramota.
ODGOVORI
1 1
Big dick
05. 11. 2025 21.08
+4
Roberto, ko ne boš več N1 se ti lahko zgodi, da ti Hojsi v spalnico pride pogledaTino brez naloga. Saj veš, da si njim sumljiv, bodo iskali Romuske račune, pištole... Pazi, da ti tej zakoni ne bodo škodovali. Pa lepo pozdravi Tino v našem imenu.
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
05. 11. 2025 21.08
-6
Antifašisti iz SDS so proti ukrepom. 🤦‍♂️
ODGOVORI
0 6
fljfo
05. 11. 2025 21.07
+3
Iz te moke ne bo kruha, saj že obstoječih zakonov ne izvajajo...
ODGOVORI
4 1
Muca ne grize
05. 11. 2025 21.08
+1
Res je in najbolj žalostno ,da sem jih volil.Peedstavljaj si kako sem plitek
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
05. 11. 2025 21.10
+2
tega bodo izvajal, vsak teden pri Hojsu doma. Dokler se ne menja oblast, potem pa bumerang.
ODGOVORI
2 0
fljfo
05. 11. 2025 21.11
+3
Nisi edini, ki si se pustil naplahtati...Ne skrbi
ODGOVORI
3 0
kanarinac
05. 11. 2025 21.06
+1
Za leto ali dve bodo zakoni veljali tako kot za šiviljin začasni dvig davka...
ODGOVORI
3 2
Pepi primorc
05. 11. 2025 21.05
+2
Nič se ne bati zakonov v Sloveniji, večina se jih ne izvaja. 😅
ODGOVORI
4 2
NeXadileC
05. 11. 2025 21.05
-1
Vstop (ve-es-te-op-pe je TOF spraŝeval ljudi, pa niso imeli pojma) v stanOvanje brez odredbe (naloga sodiŝĉa menda). AnerikA je divja, vendar tega niti pri njih ni. Stjepan Jimmy Stanić ima ena pesem, "Prsluk pu. .cam", 1971, refren, 'Prođem, uđem, svuda izlaz Bolje gledam, ha, ha, ha, nema ulaz'. Meni żena dela osebna, tebi noiĉ, meni niĉ, ĉejo dati digitalni ID, isebna in zdravstven v enem, vse brez referendum, brez voraŝanha, le nad narid, duktatura, a narod... tih.
ODGOVORI
2 3
Killing of Hind Rajab
05. 11. 2025 21.08
-5
ne veš kaj blebetas...zakon o domovinski varnosti v usa te sleče do gat....od bajte ostane kup smeti ko jo pregledajo
ODGOVORI
0 5
Muca ne grize
05. 11. 2025 21.09
+1
Pozdravljen že dolgo te ni bilo si imel drugo delo.
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
05. 11. 2025 21.04
+4
Nahitr so ga spisali. Kot cepivo za kovid.
ODGOVORI
4 0
M_teoretik
05. 11. 2025 21.03
+2
A zdej bo morov Vizjak še policajem tret orehe!?
ODGOVORI
5 3
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 21.02
+1
Fa$izem.
ODGOVORI
5 4
Anion6anion
05. 11. 2025 21.02
+7
Kolikor vem je spolni odnos z mladoletno osebo kaznivo dejanje. Zakaj nihče se ni bil niti obravnavan za tak postopek. Pa je menda samo letos že 21 takšnih primerov ki so se končali z zanositvijo in rojstvom otroka. Je kdo vprašal te mladoletne osebe,kdo jim je to storil, da bi ga kazensko preganjali?
ODGOVORI
7 0
MasteRbee
05. 11. 2025 21.04
+1
Pravosodje trdi, da za njih ne veljajo zakoni RS.
ODGOVORI
2 1
MasteRbee
05. 11. 2025 21.07
+2
Koliko je bilo teh prijav spolnega nasilja v Romski populaciji, ne vemo. Čudi me, da ne bi bilo nobene, če imajo spolne odnose kar z otroki?
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
05. 11. 2025 21.09
-5
vprašaj janšo....Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1), ki Rome postavlja v privilegiran položaj, je bil sprejet 30.03.2007, torej v času Janševe vladavine.
ODGOVORI
0 5
Muca ne grize
05. 11. 2025 21.10
+1
Pozdravljeni.
ODGOVORI
1 0
Shekelstein
05. 11. 2025 21.14
Očitno ne razumeš da romi ne prijavljajo ničesar, ker rešujejo svoje stvari med klani dost podobna zadeva kot "Kanun" v Albaniji.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
05. 11. 2025 21.01
+0
S tem zakonom uvajamo izredne razmere. Kako lahko ostale EU države zagotavljajo red in mir brez tega.
ODGOVORI
4 4
piu
05. 11. 2025 21.01
+7
To je bistveno premalo......manjka sojenje in kazen.....
ODGOVORI
8 1
