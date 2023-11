Kmet le prejel zapisnik, odločbe še ne. Je v ozadju denar?

Na pašniku, kjer so še pred tednom dni bivale krave, te dni stojijo delovni stroji. Na kup odrivajo blato, ki se je prej lepilo na živali."Odpeljali smo material, da bomo naredili tampon in nato bomo odkopali do ponikalnice, da bo požiralo in da ne bo več tega bazena," pove sin gospodarja kmetije Timotej Možgan.

Vse to dela v upanju, da dobijo čredo nazaj. Težko čakajoč inšpektoričino odločbo so zjutraj Možganovi odhiteli na pošto, kjer jih je čakala njena pošiljka. A se je kasneje izkazalo, da gre komaj za zapisnik o odvzemu. Slednjega so prej že dobili, le napisanega na roke. "Ni še prišla ta odločba, druga priporočena pošta je," razočarano pripomni Možgan.

Zapisnik so iz Krškega že posredovali kmetijski zbornici, kjer inšpektorici očitajo, da bi ga morala kmetu dati že na dan odvzema, zdaj poslani zapis pa naj bi bila mešanica opisovanja postopka in njegovega opravičevanja. Roman Žveglič iz Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije (KGZS) pa komentira, da je razvidno, da so sodelovali iz Društva za zaščito konj in da so se vsi strinjali, da inšpektorica ni edini uradni organ.

Čeprav v zapisnik inšpektorica ni zabeležila, na čigav poziv je prišla, na Zbornici opozarjajo na zabeleženo navzočnost Društva za zaščito konj. In očitajo, da se je po prejšnjem zakonu denar od prodanih živali izplačalo skrbniku, po noveli pa da gre dobiček od prodaje za dejavnosti zavetišč."Prej se je žival prodala in se je iz kupnine pokrilo stroške. Če je kaj ostalo, je bilo nakazano na račun lastnika. Zdaj se ta razlika ne nakaže lastniku, ampak društvom, ki so za zaščito rejnih živali," dodaja Žveglič.

In medtem ko inšpektorica pred kamero zdaj noče, Žveglič brez dlake na jeziku opozarja, da lahko sumijo na klientelizem in korupcijo.

Če je iz zapisnika razvidno, da so šle živali med štiri skrbnike, pa inšpektorica, ki jo je rejec tudi prijavil policiji, v telefonskem pogovoru odločno odgovarja, da so bili stroški postopka tako visoki, da dobička ne bo imel nihče nikakršnega. In da očitke zavrača, češ, da je njen motiv le dobrobit živali.