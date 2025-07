Osoren, nečloveški in žaljiv član komisije: fant po obisku doživel epileptični napad

Sinu je z neslano šalo celo zagrozil in ga pahnil v takšno stisko, da je kmalu zatem doživel epileptični napad. Sprašuje se, ali se kdo zaveda, kaj se dogaja na terenu. O neetičnosti in dvomu v strokovnost komisije je obvestila center za socialno delo in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. In kaj odgovarjajo?

Markovo zdravstveno stanje je zelo kompleksno, pripoveduje njegova mama Tanja: "Ima diagnosticiran avtizem, motnjo pozornosti, hiperaktivnost, trdovratno epilepsijo, odporno na zdravila, motnjo v duševnem razvoju, govorno in jezikovno motnjo."

Družina vlaga sicer vse napore, da živi čim bolj polno življenje, a težave, ki na prvo žogo morda niso vidne navzven, tudi po mnenju njegove nevrologinje terjajo 24-urno pomoč. Ima status invalida in ko je dopolnil 18 let, je Tanja oddala vlogo za osebno asistenco. Dodelili so mu 50 ur tedensko. A kot pojasnjuje mama: "30 ur pripade šoli in posledično Marku ostale le 20 ur na teden. Če to preračunava, je to slabe tri ure na dan. Kar je za njegovo stanje, njegove potrebe, veliko premalo."

Zato se je pritožila, komisija jih je ponovno obiskala, le v drugi zasedbi. "Njihov odgovor je, da se moji pritožbi ugodi, a da število ur ostaja enako."

Pri čemer sploh niso utemeljili, koliko ur se dodeljuje posameznemu sklopu storitev osebne asistence in zakaj število ostaja enako, pravi. Bi si pa želela odgovor. Čeprav je otrok mamo dvakrat udaril, so denimo sklenili, da ni agresiven, izpostavili so tudi, da lahko sam spije kozarec vode. A Tanjo je še najbolj šokiral odnos enega od članov komisije, ki se je - opisuje - vedel nizkotno. Ko je rekla, da bi se po letih skrbi za sina rada vrnila v službo, ji je odvrnil, naj Marko ta čas pač gleda televizijo. "Sem odgovorila, da jaz kot mama tega ne dovolim. In sem vprašala, kaj če Marko vmes doživi epileptični napad? In mi je odgovoril, da se Marko lahko samo prevrne na sedežno in se mu tam ne more nič hudega zgodit, tudi če ima napad. In da sem itak rekla, da Marko po napadu tri ure spi, ker napad zelo izčrpa telo, tako da me bo v vsakem primeru na sedežni počakal." Po njenih besedah je 18-letniku celo zagrozil, da ga bo mama, če ne bo priden, odpeljala na bližnji hrib Jošt - čeprav jim je pred tem povedala, da se hriba boji, odkar je tam doživel napad. In še: "Sem to osebo vprašala, koliko se sploh spozna na avtizem. In mi je ta član komisije odgovoril, da on pa avtizem že pozna, ker je gledal film Rainman."

Sin je po obisku komisije doživel epileptični napad, sama je jokala dva dni, pravi. O slabi izkušnji je obvestila kranjski center za socialno delo, kar so nam tam tudi potrdili. Navajajo, da je bilo sicer z istim ocenjevalcem nezadovoljnih že več ljudi - bodisi zaradi njegovega pristopa, osebnih komentarjev ali ker v postopku niso bili slišani. A da ker izbira komisije in postopek ocenjevanja ni v njihovi pristojnosti, lahko ljudem svetujejo le pritožbo ali da zaprosijo za drugo komisijo. Tanja je obvestila tudi ministrstvo, ki je sicer v odločbi zapisalo, da so komisije strokovne, zdaj pa odgovarjajo. Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: "Smo seznanjeni z navedbami o tem neprimernem ravnanju uslužbenca, zdej če te navedbe držijo, je to obsojanja vredno. In mi smo danes bili v pogovoru z vodjo oddelka na Inštitutu, ki dela izvedenska mnenja, tam so zagotovili, da bodo opravili notranji nadzor."

Na Inštitutu za socialno varstvo uvedbo internega nadzora potrjujejo, po potrebi bodo sprejeli ukrepe in okrepili izobraževanja s področja komunikacije. Dodajajo, da opisano ravnanje izvedenca ni v skladu s kodeksom etičnih načel in da neprijetno izkušnjo obžalujejo. Markova družina pa bo pravico zdaj iskala z upravnim sporom.