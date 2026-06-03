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Slovenija

Osovraženi semafor in dve uri za pot od Kopra do Pirana

Piran, 03. 06. 2026 20.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Gneča na cesti

Promet med Izolo in Piranom je v zadnjih dveh dneh doživel kolaps. Vozniki so zaradi gradnje krožišča na Belvederju in torkove prometne nesreče za pot od Kopra do Pirana potrebovali tudi do dve uri. Piranski župan Andrej Korenika je zato od direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe.

Gneča na cesti
Gneča na cesti
FOTO: Shutterstock

Direkcija RS za infrastrukturo je na državni cesti Jagodje–Valeta na območju Belvederja začela obsežna gradbena dela. Dosedanje začasno montažno krožišče bo namreč po zaključku del dobilo trajno ureditev. Delna zapora je predvidena do 30. junija, do takrat bo promet, ki poteka izmenično enosmerno, urejal semafor. V času povečanih obremenitev delavci promet usmerjajo tudi ročno.

Kljub ukrepom spremenjeni prometni režim spremljajo zastoji in negodovanje udeležencev, v torek pa je v kombinaciji s prometno nesrečo pri Strunjanu sledil popoln prometni kolaps. Vozniki so za sicer dvajsetminutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do dve uri. Gneča je povsem ohromila tudi lokalne obvozne ceste. Danes ni bilo dosti bolje.

Zaradi nevzdržnih razmer je posredoval piranski župan Andrej Korenika. Na direkcijo je naslovil uradno urgenco in zahteval takojšnje izboljšanje pretočnosti prometa ter nemoten dostop za intervencijske službe.

V dopisu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Facebook, je opozoril, da je trenutna prometna ureditev že prvi dan povzročila izjemne težave. Prometni kolaps je po njegovih besedah močno prizadel prebivalce, lokalno gospodarstvo in dnevne migrante. Korenika je poudaril predvsem vprašanje varnosti, saj so zastoji preprečevali hiter prehod gasilcem in reševalcem.

"Takšnega tveganja ni mogoče sprejeti kot običajno posledico izvajanja gradbenih del," je v dopisu direkciji opozoril Korenika.

Občina Piran je od državne direkcije zahtevala takojšen odziv, strokovna pojasnila in konkretne ukrepe. Župan je predlagal tudi dve rešitvi. Država bi morala po njegovem mnenju takoj spremeniti organizacijo gradbišča ali pa začasno ustaviti dela in projekt dokončati po koncu glavne turistične sezone.

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