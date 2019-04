Kdaj bi lahko tudi v Sloveniji govorili o epidemiji ošpic?

Pred več kot tednom dni so pristojne zdravstvene institucije sprva obravnavale primera dveh bolnikov, ki sta okužbo prenesla iz tujine, domnevno iz Nemčije in Rusije, minuli petek pa so potrdili nov primer ošpic pri tujem državljanu. Gre za prve tri letos zabeležene primere ošpic pri nas. Lani je bilo v Sloveniji devet primerov ošpic, leto pred tem pa osem.

Glede na to, da je inkubacijska doba bolezni od sedem do 14 dni oz. celo do 21 dni, bo že kmalu znano, če je resnično prišlo do nadaljnjih okužb. "Po praznikih nekje bomo zares vedeli, ali se je še kdo okužil ali ne," je včeraj v oddaji razložila Grilčeva.

Kot je za oddajo 24UR ZVEČER povedala Eva Grilc iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so pretekli konec tedna prejeli le še peščico telefonskih klicev zaskrbljenih posameznikov, ki se bojijo, da so prišle v čakalnici Zdravstvenega doma Ljubljana v stik s tujim državljanom v času kužnosti.

Ošpice se prenašajo po zraku s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, na primer s kihanjem in kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu. Znaki bolezni se lahko začnejo kazati od petega do 21. dneva po izpostavljenosti virusu. Virus ošpic je zelo nalezljiv in ostane v zraku še dve uri po tistem, ko je bila oseba v prostoru.

V luči dogajanja v ZDA, kjer se trenutno srečujajo z epidemijo ošpic, je na mestu vprašanje, v kakšnem primeru bi lahko do naglega porasta števila obolelih prišlo tudi pri nas. Kot pojasnjuje sogovornica, bi se v tem primeru moralo okužiti kar nekaj ljudi. Če bi šlo za skupni izvor okužbe, potem bistveno manj. "V tem primeru je šlo za tri osebe, ki so se okužile v tujini iz različnih virov. Če takšne osebe pridejo v stik z necepljenimi oz. osebami, ki so dovzetne za okužbo, se lahko število okuženih na hitro poveča." Sicer pa v zadnjih letih v slovenskem prostoru epidemij ošpic nismo zabeležili. Zadnji izbruh je bil leta 1994 – takrat je tudi ena oseba umrla, v poznejših letih pa novega izbruha ni bilo, ker je precepljenost "še vedno dokaj visoka".

Kar zadeva zaščite pred ošpicami, so nekatere generacije državljanov bolj ogrožene v primerjavi z drugimi. "Proti ošpicam smo zaščiteni, če imamo za sabo dva odmerka cepiva. To cepljenje se je začelo z letom 1968, v programu cepljenja pa je bilo dejansko omenjeno leta 1974. Za tiste, ki so rojeni pred letom 1960, se predvideva, da so ošpice preboleli oz. da so odporni. Torej niso ogoroženi oz. dovzetni za to bolezen," pojasnjuje sogovornica.

V Sloveniji pa je tudi precejšnje število državljanov, ki so prejeli samo en odmerek cepiva. "V primeru, da je takšna oseba v stiku s potrjenimi ošpicami, je dobro, da se zglasi na poziv in da se docepi še z enim odmerkom ter si zagotovi odpornost," še dodaja Grilčeva. Omenjeno cepljenje je sicer mogoče na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje.