Zdravstveni dom Škofja Loka opozarja na povečano število bolnikov z ošpicami

V podjetju Knauf Insulation iz Škofje Loke so za STApotrdili, da je v preteklih tednih zbolelo nekaj njihovih zaposlenih, več informacij pa zaradi varovanja osebnih podatkov niso dali. Kot so pojasnili v Knauf Insulation, primer izbruha ošpic spremlja, vodi in nadzira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Torej je bilo v novembru in decembru skupno sedem zbolelih z ošpicami, v vseh primerih je šlo za odrasle osebe.

Štirje cepljeni z dvema odmerkoma

Skupno je NIJZ v letošnjem letu zabeležil 25 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri so trije otroci, dva mlajša od pet let in eden med pet in 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Večinoma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (7) in terciarnih primerov (2).

Med zbolelimi so bili štirje cepljeni z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, 5 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen, so še sporočili z NIJZ.

Kot poroča MMC Slovenija, sicer pri vseh bolezen poteka brez zapletov.

Z epidemijo ošpic se soočajo tudi na Samoi, kjer so začeli z množičnim cepljenjem. Umrlo je že 62 ljudi, izmed tega 54 otrok pod četrtim letom starosti.

S cepljenjem bi lahko preprečili smrti 1,5 milijona otrok

Ošpice se prenašajo po zraku s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, na primer s kihanjem in kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu. Znaki bolezni se lahko začnejo kazati od petega do 21. dneva po izpostavljenosti virusu. Virus ošpic je zelo nalezljiv in ostane v zraku še dve uri po tistem, ko je bila oseba v prostoru.

Zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, vsako leto še vedno umre 1,5 milijona otrok, približno 20 milijonov otrok pa še vedno ni cepljenih. V preteklih desetletjih je bil sicer dosežen velik napredek pri reševanju otroških življenj: od leta 1988 je število primerov otroške paralize upadlo za več kot 99 odstotkov, na globalni ravni pa se je v zadnjih dveh desetletjih smrtnost zaradi ošpic zmanjšala za 80 odstotkov.