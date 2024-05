Ošpice se širijo tudi po Balkanu

Pred splošno bolnišnico v Dubrovniku stoji kontejner, kakršni so bili med epidemijo covida-19 na skoraj vsakem vogalu. Tokrat je namenjen testiranju za še bolj nalezljivo bolezen. Mato Lakić, direktor Zavoda za javno zdravje Dubrovniško-neretvanske županije, pripoveduje, da so maja zabeležili tri potrjene primere ošpic in en sum na ošpice. Vsi okuženi so se okužili v Bosni in Hercegovini.