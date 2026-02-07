Zaprli ljubljansko železniško postajo

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje danes in v nedeljo tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak, so v sporočilu za javnost ta teden zapisali pri Slovenskih železnicah.
Zaradi spremenjene organizacije prometa na Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. Potnikom svetujejo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo.
Navodila potnikom
Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, so nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak in v obratni smeri. Prav tako so za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Borovnica in nazaj.
Kljub zapori bodo vlaki danes in v nedeljo vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu. V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.
Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo del vlakov odpeljal z začasnih peronov, za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj.
Vsi nadomestni avtobusi bodo pot začeli in končali na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.
Pri Slovenskih železnicah so ob tem poudarili, da bo v ponedeljek zjutraj postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.
