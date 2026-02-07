Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaprli ljubljansko železniško postajo

Ljubljana , 07. 02. 2026 07.53 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
A.K. STA
Železniška postaja v Ljubljani

Osrednji del glavne železniške postaje v Ljubljani bo danes in v nedeljo popolnoma zaprt zaradi del v okviru nadgradnje postaje. Za vlake proti Gorenjski in Primorski ter del povezav proti Štajerski so organizirani nadomestni avtobusi. V ponedeljek bodo postajo znova odprli.

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje danes in v nedeljo tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak, so v sporočilu za javnost ta teden zapisali pri Slovenskih železnicah.

Zaradi spremenjene organizacije prometa na Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. Potnikom svetujejo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo.

Navodila potnikom

Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, so nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak in v obratni smeri. Prav tako so za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Borovnica in nazaj.

Železniška postaja v Ljubljani
Železniška postaja v Ljubljani
FOTO: Bobo

Kljub zapori bodo vlaki danes in v nedeljo vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu. V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo del vlakov odpeljal z začasnih peronov, za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj.

Vsi nadomestni avtobusi bodo pot začeli in končali na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Pri Slovenskih železnicah so ob tem poudarili, da bo v ponedeljek zjutraj postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.

slovenske železnice postaja

Preživel strelo na Triglavu: zgodba o izgubah in neizmernem optimizmu

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
07. 02. 2026 08.53
Kdaj bo zaživel normalen način? 2027?
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
07. 02. 2026 08.26
Kdaj bo pa pisalo; zaprli ljubljanskega župana...?
Odgovori
+2
2 0
periot22
07. 02. 2026 08.17
Kamena doba
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
07. 02. 2026 08.03
Bodo hitri vlaki do Poljske? To je edina rešitev
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
07. 02. 2026 08.02
Dobro da živimo
Odgovori
0 0
medŠihtom
07. 02. 2026 08.04
na minimalcu plače ali penzije pod taistim zneskom, kvečjemu životarite.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
07. 02. 2026 08.20
Ti pa lepo v državni službici?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
vizita
Portal
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Finančni kviz: koliko dejansko veste o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč
Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527