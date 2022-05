'Ostajamo pri ambicioznem načrtu, da vlado sestavimo do 3. junija'

Odprti so še trije resorji, kmetijstvo, kultura in delo, neuradno pa so kandidati bolj ali manj izbrani.

Pri Luki Mescu so danes začeli enotedensko izrekanje članstva o vstopu v vlado, komunikacijo v zvezi z ministri pa povsem prekinili. Poleg Aste Vrečko, neuradno kandidatke za kulturo, smo uspeli izvedeti še to: na čelu ministrstva za delo naj bi želeli videti Simona Maljevca, generalnega sekretarja Levice in aktivista, tudi ustanovitelja Inštituta 8. marec. Na mesto kmetijskega ministra naj bi si pri Golobu medtem želeli postaviti strokovnjaka, prejeli kar nekaj košaric, nato pa končno ime vendarle izbrali. Šlo naj bi za kandidatko, neuradno jo bodo predstavili jutri. In medtem ko bo seznam ministrske zasedbe očitno kmalu popolnjen, se izrisujejo še imena za druge funkcije v vladi.

Kot zanimivost, neuradno naj bi si Matjaž Han na gospodarstvu kot državnega sekretarja želel videti nekdanjega šefa stranke SD Dejana Židana.