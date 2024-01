Ostal brez avtodoma in brez denarja

V začetku decembra se je Jani Golob z ženo odpravil v Nemčijo do pooblaščenega prodajalca izbrane znamke avtodoma. "Šli smo pogledat avtodom, tudi smo hoteli preveriti firmo, ker vemo, da je veliko takšnih in drugačnih prevar. Kontaktna oseba tam je bil gospod Ruven Rischmüller. Podjetje Wohnmobile Bieger obstaja 25 let na trgu, bilance so kar dosti solidne, nič ni kazalo, da bi bilo kar koli narobe. Ko pogledaš njihovo spletno stran, sta gor lastnik in lastnica – Nemca v poznih 60 letih, tudi sama avtodomarja," pripoveduje Golob.

Jani Golob je decembra, po tem, ko je svoj stari avtodom prodal, želel kupiti novega. Odločil se je za nemški trg, saj je tam ponudba večja. Našel je podjetje, si avtodom ogledal tudi v živo, podpisal vse papirje in se odpravil domov – vesel, da se bodo z družino lahko kmalu odpravili na počitnice z novim jeklenim konjičkom. A namesto na dopustu se je znašel sredi scenarija kriminalnega filma, vsaj tako se zdi. Vozila nikoli ni dobil, kam je denar odšel, pa tudi danes ne ve. Zaradi vse bolj sumljivih okoliščin je najel zasebnega preiskovalca, ki pa so mu pozneje, ko je v podjetje odšel pod krinko, za nakup ponudili isti avtodom – torej tistega, ki ga je Golob že plačal, a nikoli dobil.

Naprej je vse teklo brez težav, nadaljuje Golob, do trenutka, ko je 2. januarja, torej devet dni preden bi moral prevzeti avtodom, dobil kratko sporočilo, tokrat prvič v nemščini. V sporočilu pa vsebina, da so insolventni in naj se obrnemo na firmo Eckert, zraven pa so dali telefonsko številko.

Naslednji dan je prišel odgovor Eckerta, da ni problema, da lahko dobi avto, če ga v celoti plača še enkrat. "Napisali so, da je dejanski lastnik avtodoma lizing hiša, ki ji Bieger ni plačal lizinga. Česar meni gospod Rischmüller nikoli ni omenili. Rischmüller je trdil ves čas, da ima originalne dokumente," pojasnjuje Golob.

Razočarani kupec je kmalu ugotovil, da je njegov denar izginil z računa. "Denarja ni, lizing ni poplačan in lizing podjetje ne more oziroma noče sprostiti papirjev, da bi jaz lahko vzel avto."

Ker je bila komunikacija vse slabša, okoliščine pa vse bolj sumljive, je v Nemčiji najel zasebnega preiskovalca pod krinko. "Obiskal sem podjetje, se izdajal kot stranka in pri tem po naključju naletel na istega prodajalca, ki je avtodom prodal gospodu Golobu, gospoda Rischmüllerja," pripoveduje preiskovalec, ki je ugotovil naslednje: "Eno od treh razkazanih vozil ima enako številko šasije kot vozilo, ki ga je gospod Golob kupil in že plačal. To je zame, pa sem preiskovalec že več desetletij in sem tudi primerno pravno podkovan, popolnoma nepredstavljivo."

"Podjetje, lastnik in prepričan sem, da tudi Eckert in ostali vpleteni, vsi so vedeli že na začetku decembra, ko smo bili pri njih, da bo podjetje konec meseca insolventno in da bodo šli v ta postopek, zato so bili dolžni ustaviti to nakazilo, pa ga niso," opozarja razočaran kupec.

Stečajni upravitelj je odgovoril, da je okrajno sodišče odredilo insolventnost 27. decembra, in sicer po zahtevku podjetja Wohnmobile Bieger. Ter da lahko stranke zaradi istočasnega postopka insolvenčnosti denar dobijo nazaj samo v okviru posebnega zahtevka.

"Kar me je, ne kot detektiva, temveč kot državljana Nemčije, nekoliko šokiralo, je bilo pojasnilo, da je lahko v tem primeru prišlo do pravne luknje med nakupom in plačilom avtomobila ter dobavo avtomobila v procesu insolventnosti," opozarja najeti preiskovalec.

Z vpletenimi se je Golob, skupaj z detektivom, tudi osebno sestal: "Bilo je en kup sprenevedanja, ponudili smo, da mi vrnejo manjši znesek, in sicer da mi vrnejo 55 tisoč evrov, pa jih sedem tisoč zadržijo," pojasnjuje Golob. A so v Eckertu, ki je sedaj upravnik podjetja, dejali, da to ni njihova stvar, da je to stvar poslovodje, ki pa je rekel, da denarja nima.

"Sploh ne razumem, kaj se dogaja. Kako se to lahko zgodi v Nemčiji, v Evropski uniji, kjer koli na svetu? Kako lahko ti isti ljudje še naprej delajo," se zgroženo sprašuje prevarani kupec, ki je proti vsem vpletenim zdaj podal kazensko ovadbo, med drugim namreč verjame tudi, da ni edina žrtev njihove goljufije.