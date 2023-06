Ostal brez roke, zavarovalnica pa mu še vedno ni izplačala odškodnine

2. avgust 2016. Nogometaši B ekipe NK Maribora so se vračali s treninga v Rogozi. V avtu so bili štirje, med vožnjo so govorili o tem, kam bi šli na kosilo. Nato pa trenutek, ki je vse obrnil na glavo. "Se spomnim tiste sekunde, ko sem zagledal, da avto iz naše desne strani prihaja ven. Damjan se je ustrašil, zapeljal levo, nazaj desno, nas je zaneslo, smo udarili, avto je dobesedno razneslo," se spominja Ljubo Moravac.

Dva nogometaša sta umrla, staršem Ljuba so sporočili, da je mrtev tudi on. In ko ga je oče zagledal v bolnišnici, štiri dni je preživel v komi, je doživel še dodaten šok. Ljubu so se ves čas kome prikazovali prizori nesreče. Nato pa kruto spoznanje. "Za vse, kar sem živel do tistega trenutka, za nogomet, za profesionalno kariero, za ljubezen do nogometa, vse je padlo v vodo," pravi Moravac. "Izgubil sem dva prijatelja, izgubil sem roko. To me bo vse življenje spremljalo. Ta proces me spominja na tisto prometno nesrečo."

Ker mu je zavarovalnica izplačala zgolj delno odškodnino, ker da je prisedel v avtomobil vinjenega voznika, kar se je izkazalo kot neresnično, se je odločil za tožbo. Nato pa so se od zavarovalnice, pravi, začele grožnje.

"Predstavnica zavarovalnice mu je povedala, naj pristane na ponujeno odškodnino, naj sklene poravnavo, drugače ne bo dobil nič. Da mu bodo zagrenili življenje," pravi odvetnik Ingmar Bloudek.

Kar se tiče izplačila doživljenjske rente, ki jo zahteva, ker je šla po zlu tako njegova profesionalna nogometna kariera kot tudi poklic kuharja, za katerega se je izobrazil, pa je zavarovalnica ubrala, pravi, nizkotno pot. Češ, da je lenuh, ki ne želi zmanjšati škode, in da če ne more biti vratar, ker nima roke, bi še vedno lahko bil profesionalni nogometaš, nogometni sodnik, tudi kuhar.

"Postopek poteka v tej smeri, da se Ljuba ponižuje, kako je nesposoben, kako je bil nesposoben, kako je bil netalentiran, kako je len, da bi lahko postal svetovno znan nogometni sodnik tako kot Skomina, da bi kljub izgubi roke lahko postal svetovno znan kuhar," dodaja Bloudek.

"Delat vse te stvari o katerih govorimo zdaj. Ne vem, ali si sploh predstavljajo narezati čebulo z eno roko, da sem lahko poklicni kuhar."

In kaj odgovarjajo iz Zavarovalnice Generali? Da postopek še ni končan, da gre za podatke zaupne narave, zato jih ne razkrivajo.