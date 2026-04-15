Slovenija

'Ostala sem brez denarja, lastnica podjetja se ne oglaša na telefon'

Ljubljana, 15. 04. 2026 19.56 pred 28 minutami 3 min branja 11

Avtor:
Tina Švajger Barbara Bašić
Dom 365

"Nakazala sem predujem, nato so sledili izgovori. Po štirih mesecih sem ostala brez denarja, kuhinje, lastnica podjetja pa se ne oglaša na telefon." To je le ena od zgodb številnih opeharjenih strank, ki so v zadnjih mesecih naročile pohištvo prek slovenske spletne strani Dom 365, za katero stoji 48-letnica iz Šmartnega pri Litiji. Podjetje je od 10. aprila v stečaju, a naj bi, kot trdijo kupci, lastnica pred dnevi še vedno sprejemala naročila in pobirala akontacije. Celo njena spletna stran še vedno deluje. Govorili pa smo tudi z njenim nekdanjim sodelavcem, ki pravi, da o dogajanju ni vedel nič, oškodovani kupci pa zdaj obupani kličejo njega.

Povsem nova kuhinja po meri z dostavo in možnostjo plačila na obroke za dobrih tisoč evrov na spletni strani Dom 365? Predobro, da bi bilo res.

"Jaz vam lahko pokažem mojo improvizirano kuhinjo trenutno, če želite. Tole je trenutno stanje. Tako sem se znašla, kupila dva stola, dala dve polici gor, že od novembra kampiram v lastnem stanovanju," pove Renee Sergeja Lebar.

"Jaz sem še bila malo v dvomih, sem jo vprašala, če je 100-odstotno, da ne bi dala denar, potem pa bom ostala brez vsega. Je rekla: ne, mi smo super podjetje, si kaj takega ne moremo privoščiti," razlaga druga stranka, Biserka Polc.

A sledili so izgovori, dobavni roki pa so se vse bolj podaljševali. Alenka Kramar, ki stoji za podjetjem, naj bi po ocenah zavedenih kupcev pobrala za najmanj 20.000 evrov avansov.

"Jaz sem za to kuhinjo namenila celo socialne transferje, ker sem prosila CSD za pomoč pri nabavi kuhinje," pove Lebarjeva.

Opeharjenih strank, ki so se zdaj povezale tudi v skupino na Facebooku, je več deset. In čeprav je podjetje Dom 365 od 10. aprila v stečaju, pa spletna stran za naročanje še zmeraj deluje. Telefon danes sicer zvoni v prazno. Še pred nekaj dnevi pa naj bi Kramarjeva celo pobirala akontacije.

"Kolegica je celo klicala, se je z njo pogovarjala in ji je ona rekla, da ji bo poslala predračun za kuhinjo. To je bilo po 10. aprilu, ko je že bila v stečaju," razlaga Biserka Polc.

Prijava na Policijo in tržni inšpektorat

Ves gnev in obup opeharjenih strank pa je zdaj na plečih osebe, ki je od novembra s podjetjem sodelovala kot pospeševalec prodaje prek spleta, pomagala je tudi pri izrisih. "Rok dobave je nekje imela med štiri in osem tednov in to se je zavlačevalo. Vedno izgovori, da kuhinje niso dobavljive, ampak delalo se je še vedno," pove njen nekdanji sodelavec, ki je želel ostati anonimen.

20. marca je tudi z njim prekinila vse stike in ga, kot pravi, zavedla. "Kam je šel denar, pa jaz ne vem. Ljudje, stranke so ob denar, jaz sem ob redni prihodek, ko sem bil na ZPIZ, imam s. p., ne morem zdaj niti prispevkov si plačati, ne vem, dva otroka, živeti moram."

Oguljufani kupci so celotno zadevo sicer že prijavili Policiji, tudi sodelavec Kramarjeve pravi, da z njimi intenzivno sodeluje.

Za komentar na obtožbe smo poklicali tudi Alenko Kramar, ki nam je razburjeno odgovorila, da so obtožbe same laži in da ne bo govorila, nato je pristala, da bo dala izjavo, vendar se na naše klice ni več odzivala. Iskali smo jo tudi na objavljenem naslovu v Šmartnem pri Litiji.

O goljufiji je že obveščen tudi tržni inšpektorat.

spletna prevara dom 365 alenka kramar

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI11

devlon
15. 04. 2026 20.24
vse premozenje, ki ga je pobrala..in raztalala žlahti, je treba nazaj pobrat. Bo Zoki Stevo zrihtal, ker se zavzema za resnico in pravico
Slovenska pomlad
15. 04. 2026 20.22
Tudi Janša je pri prodaji orožja med dobavo dvigoval cene in vse pobasal v žep.
ActiveS
15. 04. 2026 20.21
Kupci dejansko ostajajo brez pravic, danes lahko vsak odpre podjetje se predstavlja kot podjetnik vmes pa pehari navadne smrtnike...
testosteron
15. 04. 2026 20.18
Se napokam v avto z ene par tapravimi fajterji in ji grem malo na dom zatežit !...me zanima kak bi potem cvilila !...in naša policija,inšpektorat,Furs,...nič ne morejo ???....BANANISTAN!!!...če institucije tega ne morejo rešiti potem naj se jih ukine in vse zaposlene zmeče na cesto zaradi nesposobnosti !!!...
Infiltrator
15. 04. 2026 20.16
Republik Banana!
ActiveS
15. 04. 2026 20.18
Banana Republjik
blazboss
15. 04. 2026 20.16
dom356 = bet365 .. in pol se folk cudi kako ravno oni
Da se mene pita..
15. 04. 2026 20.09
Dobro došli v slovenistanu.
Ta pravi Slovenec
15. 04. 2026 20.07
Še jurja riskirati, pa poslati nekoga k tej "podjetnici" na dom, bomo videli če bo potem še goljufala delovne ljudi.
TheJuniKorn
15. 04. 2026 20.03
Je rekla, da so vse samoe laži!!!! Jaz ji verjamem!
DejancD
15. 04. 2026 20.02
Potrošniki, pričnite uporabljati bančne garancije. N tak način bo marsikatero prevarantsko podjetje odstopilo od sodelovanja.
