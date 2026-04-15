'Ostala sem brez denarja, lastnica podjetja se ne oglaša na telefon'

Povsem nova kuhinja po meri z dostavo in možnostjo plačila na obroke za dobrih tisoč evrov na spletni strani Dom 365? Predobro, da bi bilo res.
"Jaz vam lahko pokažem mojo improvizirano kuhinjo trenutno, če želite. Tole je trenutno stanje. Tako sem se znašla, kupila dva stola, dala dve polici gor, že od novembra kampiram v lastnem stanovanju," pove Renee Sergeja Lebar.
"Jaz sem še bila malo v dvomih, sem jo vprašala, če je 100-odstotno, da ne bi dala denar, potem pa bom ostala brez vsega. Je rekla: ne, mi smo super podjetje, si kaj takega ne moremo privoščiti," razlaga druga stranka, Biserka Polc.
A sledili so izgovori, dobavni roki pa so se vse bolj podaljševali. Alenka Kramar, ki stoji za podjetjem, naj bi po ocenah zavedenih kupcev pobrala za najmanj 20.000 evrov avansov.
"Jaz sem za to kuhinjo namenila celo socialne transferje, ker sem prosila CSD za pomoč pri nabavi kuhinje," pove Lebarjeva.
Opeharjenih strank, ki so se zdaj povezale tudi v skupino na Facebooku, je več deset. In čeprav je podjetje Dom 365 od 10. aprila v stečaju, pa spletna stran za naročanje še zmeraj deluje. Telefon danes sicer zvoni v prazno. Še pred nekaj dnevi pa naj bi Kramarjeva celo pobirala akontacije.
"Kolegica je celo klicala, se je z njo pogovarjala in ji je ona rekla, da ji bo poslala predračun za kuhinjo. To je bilo po 10. aprilu, ko je že bila v stečaju," razlaga Biserka Polc.
Prijava na Policijo in tržni inšpektorat
Ves gnev in obup opeharjenih strank pa je zdaj na plečih osebe, ki je od novembra s podjetjem sodelovala kot pospeševalec prodaje prek spleta, pomagala je tudi pri izrisih. "Rok dobave je nekje imela med štiri in osem tednov in to se je zavlačevalo. Vedno izgovori, da kuhinje niso dobavljive, ampak delalo se je še vedno," pove njen nekdanji sodelavec, ki je želel ostati anonimen.
20. marca je tudi z njim prekinila vse stike in ga, kot pravi, zavedla. "Kam je šel denar, pa jaz ne vem. Ljudje, stranke so ob denar, jaz sem ob redni prihodek, ko sem bil na ZPIZ, imam s. p., ne morem zdaj niti prispevkov si plačati, ne vem, dva otroka, živeti moram."
Oguljufani kupci so celotno zadevo sicer že prijavili Policiji, tudi sodelavec Kramarjeve pravi, da z njimi intenzivno sodeluje.
Za komentar na obtožbe smo poklicali tudi Alenko Kramar, ki nam je razburjeno odgovorila, da so obtožbe same laži in da ne bo govorila, nato je pristala, da bo dala izjavo, vendar se na naše klice ni več odzivala. Iskali smo jo tudi na objavljenem naslovu v Šmartnem pri Litiji.
O goljufiji je že obveščen tudi tržni inšpektorat.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.