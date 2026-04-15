'Ostala sem brez denarja, lastnica podjetja se ne oglaša na telefon'

Povsem nova kuhinja po meri z dostavo in možnostjo plačila na obroke za dobrih tisoč evrov na spletni strani Dom 365? Predobro, da bi bilo res.

"Jaz vam lahko pokažem mojo improvizirano kuhinjo trenutno, če želite. Tole je trenutno stanje. Tako sem se znašla, kupila dva stola, dala dve polici gor, že od novembra kampiram v lastnem stanovanju," pove Renee Sergeja Lebar.

"Jaz sem še bila malo v dvomih, sem jo vprašala, če je 100-odstotno, da ne bi dala denar, potem pa bom ostala brez vsega. Je rekla: ne, mi smo super podjetje, si kaj takega ne moremo privoščiti," razlaga druga stranka, Biserka Polc.

A sledili so izgovori, dobavni roki pa so se vse bolj podaljševali. Alenka Kramar, ki stoji za podjetjem, naj bi po ocenah zavedenih kupcev pobrala za najmanj 20.000 evrov avansov.

"Jaz sem za to kuhinjo namenila celo socialne transferje, ker sem prosila CSD za pomoč pri nabavi kuhinje," pove Lebarjeva.

Opeharjenih strank, ki so se zdaj povezale tudi v skupino na Facebooku, je več deset. In čeprav je podjetje Dom 365 od 10. aprila v stečaju, pa spletna stran za naročanje še zmeraj deluje. Telefon danes sicer zvoni v prazno. Še pred nekaj dnevi pa naj bi Kramarjeva celo pobirala akontacije.

"Kolegica je celo klicala, se je z njo pogovarjala in ji je ona rekla, da ji bo poslala predračun za kuhinjo. To je bilo po 10. aprilu, ko je že bila v stečaju," razlaga Biserka Polc.