Ostala sem brez … razkriva mlada športnica Patricia Pangeršič

Kot mnoge ženske in tudi moški se je vsakodnevnemu britju želela izogniti športnica in blogerka Patricia Pangeršič, zato se je pred letom dni odločila preizkusiti trajno Nomasvello fotoepilacijo. Tovrstne metode prej ni poznala, a jo je ta pustila naravnost brez besed. Več kot presrečna jo danes priporoča vsem, ki želijo namesto zapravljanja časa in denarja za odstranjevanje nadležnih dlačic brez trajnejših učinkov čas posvetiti sebi, svojemu delu in bližnjim.

V jesenskem in zimskem času velikokrat nekoliko pozabimo na gladko kožo, saj jo le redko pokažemo v javnosti. Kdo pa razen nas samih ve, kaj se skriva za dolgimi oblačili. O, pa ja, v telovadnici in fitnes centrih je to malo drugače. Pri športnikih je urejenost na prvem mestu, ne glede na to, ali je zima ali poletje. »Ker svoj dragoceni čas raje posvečamo treningom in je le-ta pri nas bistvenega pomena, je za revolucionarno metodo na področju trajnega odstranjevanja dlak potrebno obiskati profesionalce v pravem pomenu besede. Govorim o Nomasvello Slovenija«, pravi več kot navdušena športnica Patricia Pangeršič, ki se je za tovrstno metodo odstranjevanja dlačic odločila pred letom dni in pravi, da je bila to ena izmed najboljših odločitev v njenem življenju.

Patricia sicer večjih težav s poraščenostjo ni imela, a se je britvice, kot mnogi drugi, pošteno naveličala, imela pa je tudi kar nekaj težav z vraščenimi dlačicami: »Za Nomasvello sem izvedela slučajno, na kavi, kot to počnemo ženske in si izmenjamo izkušnje, nasvete. Moja navdušena znanka je vsa presrečna govorila, kako je to super in kul. Takoj sem si rekla, kdaj če ne zdaj?! Obvezno moram to preizkusiti tudi jaz, saj bi to bila idealna rešitev za moje kosmate težave. V najbližjem Nomasvello centru sem rezervirala termin za brezplačni poskusni tretma, po priporočilu opravila nekaj tretmajev in zdaj po enem letu sem zadovoljna in brez skrbi. Seveda to priporočam vsem, ki se želijo znebiti nadležnih dlačic«. Ker se čutijo odgovorni za vsako svojo stranko ravno zaradi zagotavljanja maksimalne varnosti v Nomasvello centrih pri vsaki stranki najprej opravijo brezplačni poskusni tretma, da bi se izognili morebitnim neželenim reakcijam. Stranka ob prvem obisku izpolni poseben vprašalnik, s katerim se preveri njeno zdravstveno stanje, podrobneje se predstavi celoten postopek, odgovori se ji na morebitna vprašanja, na manjšem delu kože pa se izvede tudi poskusni tretma, da se preveri odziv kože. »Navdušena sem bila že po prvem tretmaju«, odgovarja Patricia IPL fotoepilacija po metodi Nomasvello je trajna depilacija, ki temelji na načelu selektivne fototermolize. Melanin oz. barvilo v dlačici vpije svetlobo, ki jo oddaja aparat, in jo pretvarja v toploto. Dlačica služi kot prevodnik, ki prenese toploto do mešička in pregreje celice, ki hranijo dlačico oz. omogočajo njeno rast. »Na nek način povzročamo sušo eni rastlinici,« pojasnjuje mag. Sanja Milošević, vodja salonov Nomasvello v Sloveniji. »Po približno desetih dneh začnejo dlačice odmirati in izpadati, že po prvem tretmaju pa izpade nekje med 60 in 80 odstotkov dlačic«, pripomni sogovornica.

Patricia je učinkovitost metode za začetek preizkusila pod pazduhami in na bikini predelu. »Bila sem več kot presenečena. Že po prvem tretmaju sem opazila ogromno razliko, dlačic je bilo zelo malo in še te tanke. Tudi rasle so izjemno počasi. Po treh tretmajih britvice sploh več nisem potrebovala. Izjemni rezultati so me prepričali, da sem se odločila še za fotoepilacijo nog. In čeprav je bila moja koža porjavela od sonca, to ni bilo ovira za izvedbo tretmaja. Najsodobnejša Sun&Safe tehnologija namreč omogoča izvajanje tretmajev na varen in učinkovit način v vseh letnih časih brez daljšega izogibanja soncu, kar pa v primerjavi z ostalimi IPL in laserskimi tehnologijami ni mogoče. »Po nekaj obiskih se da odstraniti med 80 in 90 odstotkov dlačic, gladko kožo pa je nato potrebno vzdrževali enkrat ali dvakrat letno. Število potrebnih tretmajev se razlikuje od posameznika do posameznika in je odvisno tudi od starosti, spola in dednosti, bistvenega pomena pa so seveda dlačice – njihova barva, globina in debelina« razlaga Miloševićeva. »Seveda pa so nekateri predeli bolj, drugi manj pod vplivom hormonov – najhitreje in najbolj enostavno je dlačice odstraniti na nogah, najtežje pa je dlačice odpraviti na predelu obraza,« dodaja.

Kdaj je torej najboljši čas za odločitev za trajno depilacijo? Ko izza oblakov pokukajo prvi topli sončni žarki in pokažemo malo več kože, se po navadi spomnimo, da mogoče ne bi bilo slabo, če bi to nadlogo, ki jo kličemo poraščenost, že imeli rešeno. Saj si vsi želimo do začetka poletja že imeti gladko kožo brez vnetij, vraščenih dlačic in rdečice? Ravno iz tega razloga ostaja jesen najboljši ne pa tudi edini čas za začetek z lasersko depilacijo. Depilacija z intenzivno pulzirajočo svetlobo je učinkovita tudi v primerih, ko bolj znano lasersko odstranjevanje ne deluje; to je, ko so dlačice svetle, polt pa porjavela. »IPL tehnologija je že toliko napredovala, da se lahko dela kadar koli. Lahko se dela tudi med poletjem, na porjaveli koži, vendar se najbolj priporoča začeti v jesenskem času,« pripomni Miloševićeva. »Zakaj? Koža že začenja izgubljati tisto barvo, ki smo jo dobili čez poletje, dlačice pa jo dobivajo nazaj. Zaradi tega je lahko tretma še bolj uspešen, poleti pa boste že lahko uživali v gladki koži brez dlačic.« Tudi cena je revolucionarna (uniseks) po predelu Inovativna in privlačna enotna cena 39 € na predel tako za ženske kot za moške je revolucionirala trg fotoepilacije, zato je Nomasvello številka ena med ponudniki trajne depilacije. To dokazuje več kot 1.000.000 zadovoljnih uporabnikov v 1000 centrih po celem svetu. V Sloveniji je trenutno 15 specializiranih Nomasvello centrov. Najdete jih v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Slovenj Gradcu, Novi Gorici, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Celju, Ptuju, Postojni in Domžalah. Varno, učinkovito in brez skrbi Tudi pred in po tretmaju je potrebno kožo primerno negovati in pri Nomasvellu so pomislili tudi na to. »Za hidratacijo našim strankam priporočamo vsestransko hidroaktivno emulzijo za obraz in telo, ki primerno navlaži in neguje kožo, hkrati pa zagotavlja še boljši učinek – mešiček po njenem nanosu še bolj vpije svetlobo in s tem prepreči neprijetne učinke na koži«, dodaja sogovornica. »Če na kakšno vprašanje ne poznamo odgovora, nam je na voljo zdravniška podpora, ki v primeru nejasnosti ali nevšečnosti ponudi takojšnjo pomoč, kajti zadovoljstvo in varnost naših strank je pri nas bistvenega pomena.« In kje vse se da odstraniti nadležne dlačice z metodo fotoepilacije? Povsod! Razen okoli oči, v nosu in ušesih, izogniti pa se je potrebno tudi tetovažam. Odsvetuje se le nosečnicam in tistim z resnejšimi kožnimi obolenji. Patricia je po enem letu navdušena nad tovrstnim odstranjevanjem dlačic in ga toplo priporoča vsem, ki želijo naslednje poletje preživeti res brez skrbi. »Zelo sem zadovoljna s tovrstno metodo odstranjevanja dlačic, predvsem pa sem se rešila vraščanja dlačic, ki ga je povzročalo moje vsakodnevno britje. Ne samo športniki, ampak tudi ostali, ki imajo kakršne koli težave z dlačicami bodo pri Nomasvello zadovoljni,« pove sogovornica. Patricia je bila letošnje poletje vsekakor brez skrbi. Njena gladka koža naj traja in traja, vaša pa to lahko postane, da boste v mehki in svilnato gladki koži uživali v poletju 2021.

Poiščite vam najbližji center in povprašajte po BREZPLAČNEM POSKUSNEM TRETMAJU, ki je namenjen podrobnejši razlagi tretmaja, preverjanju zdravstvenega stanja in izvedbi tretmaja na manjšem delu želenega predela.