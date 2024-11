Ostali boste brez besed: Kmalu odpira svoja vrata salon z najmodernejšimi kuhinjami

Ta priznana blagovna znamka pohištva, ki se ponaša z lastnim dizajnom in proizvodnjo, kmalu odpira svoj veliki salon v Ljubljani in vas vabi na svečano otvoritev.

Kuhinja je srce doma, prostor, kjer vonjave in okusi združujejo družino in prijatelje v prijetnem vzdušju, še posebej v prazničnem času. Zato pri opremljanju doma kuhinja vedno pride na prvo mesto, saj njen slog in funkcionalnost določata ton za vsak kotiček doma. "Za kuhinjo garantiramo mi, za kuharja in družbo pa vi," sporočajo iz Prima pohištva in vas vabijo v najmodernejši Studio za kuhinje po meri.

Salon v Ljubljani je edinstven, saj vključuje Studio za kuhinje po meri , kjer lahko s strokovnjakom za kuhinje načrtujete vse podrobnosti nove kuhinje, ustvarjene prav za vas. "Podarite nam svoje zaupanje, mi pa bomo ustvarili kuhinjo za trenutke, ki se jih boste z veseljem spominjali," sporočajo iz Prima pohištva. V Studiu za kuhinje po meri, ki je del novega salona, lahko izberete najsodobnejši model in sestav ter vsak detajl – od barv in materialov do razsvetljave in ročajev, da bo kuhinja popolnoma prilagojena vašemu okusu. Prima salon v Ljubljani je idealna destinacija za nakup sanjske kuhinje.

Čaka vas zanimiv program otvoritve, ki ga vodi priljubljeni televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih , popusti do -70 % ob črnem petku, uživanje v okusnih dobrotah in še veliko več. V novem, sodobnem salonu boste lahko odkrili atraktivno pohištvo iz kolekcije 2025/2026 in dekoracije za opremo doma.

"Že dolgo načrtujemo prihod v Slovenijo s svojim pohištvom in saloni. Smo prvi sosedje in že od samega začetka so številna slovenska podjetja naši partnerji. S pohištveno proizvodnjo se ukvarjamo že 30 let, pri čemer je naš glavni cilj ustvariti pohištvo, ki bo prijetno in kakovostno, s katerim bodo naši kupci zadovoljni tako pri izbiri kot pri vsakodnevni uporabi. Vse, kar počnemo, počnemo prav za naše kupce. Smo strokovnjaki za pohištvo in vam želimo ponuditi sodobno ter kakovostno pohištvo po dostopnih cenah. Sami oblikujemo in izdelujemo pohištvo v svojih šestih tovarnah. Ne izdelujemo pohištva le za hrvaški in slovenski trg, temveč za celotno Evropo, zato je to naš velik korak proti zahodu," je povedal Renato Radić , direktor in lastnik skupine Prima.

Novoodprti salon se razprostira na 5000 kvadratnih metrih in se nahaja v pritličju ter na ravni -1 nakupovalnega centra BTC City Ljubljana. Do salona je najlažji dostop skozi vhod A5 ali A6, pred katerima je kupcem na voljo tudi veliko parkirišče.

Prima pohištvo je del skupine Prima , ki obstaja že 30 let . Od družinskega podjetja se je skozi leta razvila v uspešen poslovni sistem, ki danes vključuje skoraj 70 salonov, 6 tovarn in 2500 zaposlenih v državah regije. Na trgu se je uveljavila kot proizvajalec, ki svojim kupcem zagotavlja najkakovostnejše in najsodobnejše pohištvo po najugodnejših cenah, zato je širitev in modernizacija prodajne mreže v regiji bil logičen poslovni korak.

Pred časom je podjetje Prima pohištvo odprlo svoj prvi salon v Sloveniji, in sicer v sklopu nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota . Salon obsega 2.050 kvadratov in že več mesecev uspešno posluje.

Novi salon v Ljubljani je poseben, saj je urejen po sodobnem prodajnem konceptu "100 % tvoje" , zasnovanem na evropski ravni. Pri razvoju koncepta je Prima sodelovala z Brigado , priznano oblikovalsko agencijo, ki je uvrščena med 100 najboljših arhitekturnih podjetij na svetu. Cilj koncepta "100 % tvoje" je omogočiti kupcem, da na enostaven način ustvarijo 100 % svoj stil, s katerim lahko opremijo celoten dom. S pomočjo prodajnih svetovalcev in ponujenih orodij lahko izbirajo materiale in tako ustvarijo interier, s katerim bodo zadovoljni in nanj ponosni.

"Odločili smo se, da nov salon Prima pohištvo odpremo v Ljubljani, v najbolj priljubljeni nakupovalni coni v Sloveniji. Naš cilj je ponuditi najboljše pohištvo po najugodnejših cenah po vsej Sloveniji, in z odprtjem salona na tej priljubljeni lokaciji v Ljubljani smo dostopni vsem, torej vsakomur, ki išče sodobno, kakovostno in cenovno dostopno pohištvo," je pojasnil Radić.

Poleg odprtja salona se Prima redno vključuje v lokalne skupnosti s projekti družbene odgovornosti in donacijami. Ob svečanem odprtju salona v Ljubljani se je Prima odločila za denarno donacijo Zvezi Anite Ogulin & ZPM. Gre za nevladno in humanitarno organizacijo, ki že 70 let deluje na področju zagotavljanja in uresničevanja otrokovih in človekovih pravic. Organizacija nosi ime po nedavno preminuli Aniti Ogulin, veliki slovenski humanitarki, ki je svoje življenje posvetila prostovoljnemu delu in pomoči ljudem v stiski ter s tem pustila neizbrisen pečat v slovenski družbi in mnoge, tudi nas, navdihnila za dobrodelnost.

SODOBNO IN UGODNO POHIŠTVO ZA VSAK INTERIER

S sodobnim pohištvom vam želi Prima pomagati ustvariti dom, v katerem boste vedno uživali in ki bo postal prostor za ustvarjanje nepozabnih spominov.

"Naš cilj je kupcem ponuditi sodobne oblikovalske rešitve, ki so bližje njihovi družini in življenjskemu slogu. Želimo jim omogočiti izkušnjo, ki jih bo navdihnila, da uživajo v vsakem trenutku," je poudaril direktor in lastnik skupine Prima.

Prima se ponaša s široko ponudbo pohištva po meri, zato ima nov salon tudi Studio za vgradne omare. V sodelovanju s strokovnjaki za pohištvo po meri lahko tako izkoristite vsak centimeter prostora in oblikujete sodobno vgradno omaro za vsako sobo. V inovativni ponudbi najdete tri vrste vgradnih omar – z nihajnimi vrati, drsnimi vrati ali kot walk-in rešitev, saj je dom lepši, kadar je urejen.