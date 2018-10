Ostali brez križarjenja in brez denarja

Družina Mihaić, lastnica podjetja Aeromar, ki deluje v sklopu centra križarjenj v Luciji, je, kot kaže, zabredla v težave. Za seboj pa pušča opeharjene in razočarane stranke. Ki so ji zaupale. "Moj oče je potoval s to agencijo 10 let in ni bilo nobenega problema, vse do tega primera," je povedal Mikluš.

Čeprav podjetju promet v zadnji letih narašča in je vselej poslovalo z dobičkom, so imeli blokirane račune. Ima pa družina v lasti še eno podjetje, Adonis, ki je globoko v rdečih številkah z blokiranimi računi.



A vse to ljudi, ki so za svoja potovanja plačali, ne zanima. Prav tako ne izgovori, da ne vedo kje je denar. Tega jim je prokurist podjetja Nikica Mihaićobljubljal za danes, a ga ni bilo. Naposled si je kupil nekaj časa. "Po določenih razgovorih smo danes dobili na papirju, da naj bi bil v roku osmih dni denar nakazan na račun," je povedal Mikluš.

Pravijo, da bodo teh osem dni še počakali, sicer bodo sledile kazenske ovadbe in tožbe. Kaj na vse to pravijo v družbi, pa nam ni uspelo izvedeti, saj so bili za nas nedosegljivi.