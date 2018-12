Ostali brez plače in božičnice, a lastnik zagotavlja, da bodo poplačani

Zgodba avstrijske zaposlitvene agencije, ki je pod okriljem slovenskega lastnika pristala v stečajnem postopku, zaradi česar je več Slovencev ostalo brez novembrske plače in božičnice, govori predvsem o tem, kako delavca vrednotijo v Avstriji in kako v Sloveniji. Če smo pri nas vajeni, da v primeru stečajnih postopkov kratko potegnejo prav delavci, je čez mejo to popolnoma drugače. Lastnik Tomaž Šilak pa pojasnjuje, da ni storil nič nezakonitega.