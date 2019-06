Ostali brez vsega: podor jim je vzel streho nad glavo in uničil gostilno

Družina je ostala brez restavracije Školjka, ki večini članov zagotavljala vir dohodka. A to še ni vse. Podor, ki se je zgodil 4. junija, je poleg podrtja kuhinje restavracije, razmajal tudi njihovo družinsko hišo in poškodoval hišo Lukove babice. Zaradi resne nevarnosti so bili vsi evakuirani. "Po informacijah s strani strokovnjakov obstaja velika nevarnost, da se kadarkoli lahko sproži še mnogo večji podor, ki bi bil za vse, ki bi bili v eni ali drugi hiši, usoden," pravi Luka.

Nesreča pa ni prišla z jasnega. Že 18. marca letos je ogromna skala poškodovala hišo in restavracijo, vendar so, kot pravi Luka, nemudoma poskrbeli za sanacijo in varnostne ukrepe ter v dobri veri, da je stanje stabilno, vztrajali naprej. Toda narava jim je znova zagodla pred prvomajskimi prazniki, ko se je sprožil plaz na cesti proti mejnemu prehodu Ljubelj. Ker je bila cesta dalj časa zaprta, so utrpeli znaten izpad dohodka in prišli v rdeče številke v samem začetku sezone. In spet so vztrajali vse dokler junijski podor ni pomenil konca.



"Danes je jasno, da nadaljevanje naše zgodbe ni več mogoče, da se moramo za lastno varnost umakniti primorani smo bili odpustiti vse zaposlene. Gledati svoj dom in 30-letni druzinski posel izza varnostne ograje, je notranja bolečina, ki se je ne da opisati z besedami in si želim, da je nikomur ne bi bilo treba doživeti," je strt Luka.