Ostanki ruskega drona z napredno iransko tehnologijo

Ukrajinci so prejšnji teden našli ruski dron z napredno kamero, sistemom z umetno inteligenco in radijsko povezavo, ki je omogočila, da ga je pilot upravljal na daljavo iz Rusije. Po navedbah ukrajinskega strokovnjaka za brezpilotna letala je dron imel tudi novo tehnologijo za preprečevanje motenj, ki jo je izdelal Iran. Šlo naj bi za dron, ki ga je Rusija pred tremi leti, preden je vzpostavila svojo proizvodnjo, kupila od Irana.

Nekateri drugi strokovnjaki sicer ob tem poudarjajo, da iranske nalepke še niso prepričljiv dokaz, so pa angleške besede res skladne z iranskim načinom označevanja. Ocenjujejo, da obstaja možnost, da je Iran napredne drone prodal Rusom, ki so jih nato preizkusili v vojni. Pred tem takšnih naprednih anten na dronih v rusko-ukrajinski vojni niso zaznali.

Večina ruskih dronov doslej je bila črne barve, ta, ki so ga našli prejšnji teden, je bil bele, je za AP pojasnil Sergej Beskrestnov , strokovnjak za elektroniko. Kot trdi, v notranjosti drona ni bilo nobenih ruskih oznak ali nalepk. "Nalepke so sledile standardnemu iranskemu sistemu označevanje."

Iranski droni na ukrajinskem nebu sicer niso novi, Rusi z njimi ukrajinska mesta napadajo že četrto leto vojne. Moskva je prve iranske drone prevzela leta 2022, potem ko je z Iranom sklenila 1,7 milijarde dolarjev vreden sporazum. Naknadno je Moskva na podlagi iranskega modela začela z lastno proizvodnjo dronov v strogo varovani tovarni sredi Rusije. Čeprav ruski droni temeljijo na iranski zasnovi, je večina sedaj proizvedena v Rusiji, pojasnjujejo pri AP.

Ob tem se sicer pojavlja vprašanje, kako bo eskalacija konflikta med Izraelom in Iranom vplivala na dobavo Rusiji. Izrael bi lahko Rusiji zadal udarec, če bi v Iranu napadel objekte za proizvodnjo sestavnih delov. V tem primeru bi se Rusija lahko soočala s pomanjkanjem dobave, čeprav so Iranci potrebno programsko opremo in tehnično znanje zagotovo tudi že prenesli v Rusijo.