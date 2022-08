Oster politični spopad med Golobovo vlado in SDS zaradi migrantov

Janša notranjemu ministrstvu očita, da je v zapisu, da so migracije del realnosti in stalnica sodobnih družb, ilegalne migrante izenačilo z legalnimi, da na ta način poziva na kršenje zakona in vabi storilce kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi, naj mirno nadaljujejo. Kot je dodal, je to zrelo za interpelacijo. O tem, zakaj menijo, da je ministrstvo spodbudilo tihotapljenje ljudi čez slovensko mejo, je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril poslanec SDS Branko Grims, o tem, zakaj menijo, da gre za lažne obtožbe, pa poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi.

