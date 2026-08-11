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Slovenija

Oster poziv ribičev kmetom: Takoj prenehajte!

Koper, 11. 08. 2026 08.07 pred enim dnevom 2 min branja 183

Avtor:
D.L.
Poginula riba v Rižani

"Ponovno pozivamo vse, ki v teh dneh iz Rižane in njenih mlinščic črpate vodo in zalivate svoja polja – takoj prenehajte!" Ribiška družina Koper se je v ostri objavi obrnila na kmete, ki brez dovoljenja odvzemajo vodo iz reke, in napovedala, da tokrat sledijo prijave. Vodostaj Rižane je namreč zelo nizek, voda pregreta, takšno početje pa razmere še slabša. Globe za posameznike se gibajo od 400 do 1200 evrov.

Ribiška družina Koper je v ostri objavi na družbenem omrežju Facebook zagrozila vsem, ki brez dovoljenja črpajo vodo iz Rižane. Kot so zapisali, so ribiški čuvaji v času, ko je bilo v reki dovolj vode, zamižali na eno oko, zdaj pa tega ne bo več in sledijo prijave.

Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za tovrstne kršitve Zakon o vodah v 181. členu za posameznike določa globe od 400 do 1200 evrov, za samostojne podjetnike in podjetnike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 2000 do 4000 evrov, za odgovorno osebo od 600 do 2000 evrov, za pravne osebe pa se predvidene globe gibajo od 4000 pa vse do 125.000 evrov.

Vodostaj reke Rižane je namreč izjemno nizek, nezakonito črpanje pa razmere še slabša. Ribiči so opozorili na pregrevanje, ki je posledica visokih temperatur ozračja in majhnega pretoka, s prstom pa so tudi tu pokazali na iste (so)krivce: "Voda v reki Rižani se zaradi vašega početja v spodnjem toku segreva na 26 in več stopinj!" Dodali so žalostno in zgovorno fotografijo, ki priča, da ribe v takšnih razmerah že odmirajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nihče od vas, ki kradete vodo iz reke za zalivanje in namakanje, nima vodnega dovoljenja," so še opozorili in izpostavili, da nekateri pridelujejo tudi izdelke za trg, a nihče ni dejansko odvisen od kmetijstva. "Vsem je to dopolnilna dejavnost, a vseeno nimate toliko spoštovanja do sebe in do Rižane, da bi vsaj v tem času neznosne vročine bili toliko pošteni in bi s svojim nezakonitim početjem prenehali. Sram vas je lahko," so dodali v Ribiški družini Koper.

Podobno opozorilo so sicer objavili že pred začetkom zadnjega vročinskega vala, a očitno brez uspeha.

Vodna črpalka
Vodna črpalka
FOTO: Shutterstock

Da so v zadnjih tednih zaznali ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje, kar ogroža preživetje vodnih organizmov, je konec julija sporočila tudi Direkcija RS za vode.

"Opozarjamo, da uporaba vodnih črpalk, nateg in drugih naprav za zajem vode iz strug vodotokov po Zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Z njim se določi ekološko sprejemljivi pretok (Qes), ki zagotavlja delovanje in ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema. Zalivanje in namakanje z odvzemom vode iz vodotoka je zato dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji, določenimi v njem. To pomeni, da odvzem ni dovoljen, ko pretoki v strugi padejo pod Qes. Stanje na terenu redno spremljamo," so poudarili.

Ocena sušnih razmer
Ocena sušnih razmer
FOTO: Arso

Slovenijo pesti huda suša. Po podatkih Sušomera, ki ga Agencija RS za okolje (Arso) objavlja vsak četrtek, po državi beležimo suhe do zelo suhe razmere. "Kazalnik padavin se v večjem delu države giblje od 20 do 75 %, na Notranjskem tudi pod 20 %," so zapisali. Ob tem so temperature za nekaj stopinj previsoke, kar še pospešuje že tako nadpovprečno izhlapevanje.

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KOMENTARJI183

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
11. 08. 2026 16.30
Kmetu je vseeno samo da bo imel dobicek.
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
11. 08. 2026 19.54
Kmet ni kar nekaj. Od kmetov smo prav vsi odvisni. Brez zraka, vode, hrane življenja ni. Tudi na levi potrebujete vse to. Zame nerazumljivo kako sovražite kmeta pa odvisni ste od njega. Adijo pamet res se vam je skisalo. Ne dobiček, ne traktorji niso pomembni. Pomembna je hrana. Vaš odnos do hrane in do ljudi ki vam jo pridelujejo je res podel.
Odgovori
0 0
KogaHecam
11. 08. 2026 15.10
Tale kmečki lobi je res zanimiv. Ko jim gre dobro ali celo odlično, se ne oglašajo. V takšnih primerih država nima nič nima. Ko jim gre slabo, pa pomagaj država. Zgradite namakalne sisteme, postavite mrežo pred točo, poskrbite za odvod vode po poplavah, dajte subvencijo za to, ono,... itd. Kot je nekdo lepo napisal: kmetje, obnašajte se kot firma in glavni na kmetiji kot direktor firme. Če ti ne gre dobro ali nisi sposoben voditi kmetijo, pol pa v fabriko: na trak, v livarno, na gradbišče, itd. Samo jamranje. Sam sem imel s. p. Ko ni bilo kupcev, ali ko so padla naročila, sem se moral sam znajti. Za to sem imel črn fond. Država pa mi nikoli nič ni pomagala. Poglejte malo tele veleposestnike. Jih ni malo. En njihov traktor, z njihovega bogatega voznega parka, vreden kot moja bajta. S tem da sem bajto gradil s svojim denarjem. Kmet pa je kupil takšen mega traktor z državno pomočjo. Res, sramota. Kot pravijo, pred zakonom smo vsi enaki. Eni malo bolj, drugi malo manj. Glede te vlade pa je škoda napisati eno samo črko.
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+2
3 1
Potouceni kramoh
11. 08. 2026 14.49
Kockaš Janez zagovarja privatnike, managerje, dohtarje in zbornico, kmete, lobije in kler tako da vsi ti njegovi podporniki lahko potrošijo vode po njihovih ladtnih željah in potrebah.Za jaccuzzi je potrebno mnogo vode.Amen.
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+4
4 0
Jožajoža
11. 08. 2026 14.40
Kmet iz cirkovc še dalje zaliva "svojo",koruzo,ki jo je posadil po ječmena.na njivi agregat poganja črpalke,200 l na uro ,studenci na tem območju pa so usahnili.kje je inšpekcija.zaliva z vodo za pitje
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+1
2 1
Jožajoža
11. 08. 2026 14.41
200 l nafte na uro,vode pa več 1000 litrov na uro.strahota
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
11. 08. 2026 19.56
Zate jo zaliva butelj zate. Kmet poje toliko kot drugi vse ostalo proda drugim. Hrani druge drahi moj. 3x na dan mu reci hvala ne pa da mu nagajaš
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0 0
odpisani zasedli vlado
11. 08. 2026 14.36
Pod današnjo vlado izprijencev je vse dovoljeno.Sramota kam je padla slovenija.Podporniki copatarja stevanovića rusofili pa v skok na drevo in čokoladico v roke.Seveda so to sami balkanci na sociali.Cigla pa največji bluzač v parlamentu nakupi službeno vozilo z katerim se privat vozi cela njegova družina in to na račun davkoplačevalcev. Sramota kaki copatarski izdajalci so v vladi.Morali bi ga aretirati ampak vsi molčijo.Naj se spoka v diktatorsko rusijo in tam ostane kot pometalec cest saj je za to rojen in za drugo ni sposoben.Sedaj se vidi kako lopovsko vlado je dobila slovenija čeprav prejšnja ni bila koristna ampak je tale sedaj poden od podna.Ciglar kateri je na račun davkoplačevalcev nakupil službeno vozilo in se z njim prevaža cela družina pa izdajalec stevanović ter ostali hlapci v parlamentu so višek sramote po celem svetu.
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+4
5 1
Smuuki
11. 08. 2026 14.06
Zakaj ribiči v strugi brez vode ne relocirajo rib? Rešite kar se rešiti da z izlovom in preselitvijo na lokacije kjer voda je. Vse kar dpravijo skupaj je prepoved drugim. Zavihati rokave in reševat ne samo opazovat in drugim groziti s kaznimi.
Odgovori
-3
3 6
Misika1967
11. 08. 2026 16.40
Oni naj resujejo da bos ti vodo krado ali kaj??, te ni sram,upam da ti vse crkne pohlepnez en.
Odgovori
0 0
mario7
11. 08. 2026 13.27
Če damo na tehtnico ribe ali ljudi, so verjetno odločitev ljudje.
Odgovori
-5
3 8
SpamEx
11. 08. 2026 13.54
bo kar tretja možnost najboljša, da je volk sit in koza cela
Odgovori
+0
2 2
Kameleon Kiddo
11. 08. 2026 14.42
Ce pa damo na tehnico planet zamlja ali ljudje ? Hmm kaj pa pol? Zdaj pa se zbudi ura je 5 do 12h.
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
11. 08. 2026 16.41
Kaksni ljudje??? Kmet bo ubil vse ribe da bo koruzo zalil. Pa kaj blebeces preberi raje kaj pise.
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+1
1 0
Smuuki
11. 08. 2026 20.00
Planet kdo najbolj uničuje? Promet 2x. Še najmanj so izpušni plini, obraba gum, obraba zavor. Asfaltirane črne površine v milijonih km2 pretvarjajo svetlobo v toploto. To je glavni vir dviga temperatur. 4m2 ogreje sanitarno bodo za celo družino. Kam gre toplota pridobljena iz svetlobe s pomočjo asfalta. Malo se poigrajte s kalkulatorjem ali umetno inteligenco koliko tisoč megavatov jo pridelamo. Zato so urbana središča toplejša od periferije
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0 0
Janik1111
11. 08. 2026 13.12
Mi imamo deževnico, ki se nabere preko zime.
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+4
4 0
Smuuki
11. 08. 2026 20.01
To niti za dva paradižnika ne zadošča
Odgovori
0 0
Kapitan kljuka
11. 08. 2026 13.11
Kar še zalagajte kmete s subvencijami. Kmetija je s. p. Če ti ne gre zapri in pojdi za tekoči trak. V SLO bi moralo biti 50 do 100 velikih kmetij in naj gredo te mali kmetiči z manj kot 100 glav k njim za delavce. Tako pa so stroji neizkoriščeni, saj ima vsak mali kmetič po 3 traktorje in komplet kmetijsko opremo. Bedarija. Pri velikem kmetu boš lepo v službi za jurja plače in to je to.
Odgovori
+2
5 3
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 13.09
a lahko z kros motorji pomagamo kopati krompir,kjwr je sedaj suha ter trda zemlja
Odgovori
+5
5 0
ReAnDa
11. 08. 2026 12.52
Globe bi morale biti od izvržbe naprej.
Odgovori
+4
4 0
zajfa
11. 08. 2026 12.42
Evo, kako ena korist hitro trči ob drugo. Kaj je zdaj bolj prav. Verjetno bomo najprej poskrbeli za ljudi.
Odgovori
+0
7 7
Banion
11. 08. 2026 12.19
lažje bomo preživeli brez rib iz rižane in še kje drugje kot brez hrane. Ribištvo je šport in ne gospodarska dejavnost
Odgovori
-1
11 12
QueenKong
11. 08. 2026 12.32
tebi tudi ni jasno da škode zaradi dolgotrajne suše se na da rešiti z zalivanjem!zalivanje pomaga samo prebroditi kratkotrajno sušo !
Odgovori
+2
7 5
eva_v_raju
11. 08. 2026 13.18
Ni poanta v hrani in ribah. Problem je ekosistem stem, ki se bo porušil in spremenil.
Odgovori
+6
6 0
Kimberley Echo
11. 08. 2026 14.01
Berem tvoje komentarje Queen in so večinoma dobri, vendar pa se glede te zadnje trditve, da zalivanje ni nič drugega kot prebroditev suše - ne strinjam. Pri nas brez zalivanja ne zraste ničesar in to vse od zgodnje rasti do žetve, obiranja grozdja ali sadja druge vrste. In čemu so potem namenjeni veliki zalivalni sistemi povsod po svetu? Res pa je, da zalivati ko se že vse suši nima smisla. In ni vse v vodi, večina rastlin preneha rasti, ko T dosežejo 32 stopinj, pa nobeno zalivanje več ne pomaga.
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+2
3 1
Misika1967
11. 08. 2026 16.45
Kaj pa je jemanje vse mogocih subvencij in fehtanje denarja drzava daj za suso,pa toco,pa poplave...samo izkoriscanje pa se vse zivo bi pobili za dobicek. Nihce nebo brez hrane.polek vseh subvencij je na policah najdrazja ravno doma pridelana zelenjava in meso. Mi jim damo subvencije tako da nas 2x carapajo.
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0 0
Smuuki
11. 08. 2026 20.05
Kmetje niti 1% ne dobimo kot pa socialtransferji, subvencije za avte, fasade, okna, peči, sončne elektrarne. Primerjaj izplačane zneske. Upoštevaj da 2/3 kmetijskih subvencij pobereta panvita in perutnina ptuj. Obe v tujem lastništvu. Kar prebereš v statističnih podatkih deli s 3 to je številka ki ostane v sloveniji. Židan lahko več pove zakaj je tako razporedil subvencije
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0 0
QueenKong
11. 08. 2026 12.17
desnuhi in ostali neuki šufti še niso slišali da na zemlji obstaja ekosistem in medsebojno verižna povezanost vseh živih bitji tako živali kot rastlin omogoča pravilno delovanje narave za skupno preživetje ampak njih skrbi edino za svojo lastno in farovo rit !
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+1
8 7
Mouse007
11. 08. 2026 14.52
Tako je...za ekosistem so pa vedno skrbeli blokarji in ne kmetje....
Odgovori
0 0
Tetrapan89
11. 08. 2026 12.16
no ja pomadore je treba zalit
Odgovori
+9
9 0
gongash
11. 08. 2026 12.01
Globe so prenizke. Norali bi biti precej višje.
Odgovori
+8
15 7
orehi
11. 08. 2026 12.07
ja pa potem ribe pojest,pa mir,eni brez pridelka eni pa brez rib????
Odgovori
+4
10 6
Splash71
11. 08. 2026 12.23
Globe so ok, samo izreka jih nihče. Če veš, da te ne bo nihče nadziral in kaznoval, potem delaš kršitve.
Odgovori
+2
5 3
Teleport
11. 08. 2026 11.57
Kako se levnuhi hitro na kmeta spravijo. Hrano boste pa na Metelkovi dobili
Odgovori
+5
18 13
QueenKong
11. 08. 2026 12.05
danes niste niti k od kmeta !kmet je bil nekoč človek ki je živel in deloval v sožitju z naravo!
Odgovori
+6
14 8
Teleport
11. 08. 2026 12.11
Drži se ti Metelkove
Odgovori
-4
5 9
Smuuki
11. 08. 2026 13.22
Če bi neumnost bolela bi se zdaj zvijal od bolečin. Od česa pa ti živiš? Kdo ti pridela hrano? Ne boš verjel osovražen kmet in nihče drug. Trikrat na dan bi moral kmetu reči hvala ko si bašeš umazan gobec
Odgovori
-3
1 4
QueenKong
11. 08. 2026 13.55
kmet ni več kmet v pravem pomenu ampak ponazarja zakrknjenega desničarja !
Odgovori
+3
3 0
chubba
11. 08. 2026 14.06
Pojdi v trgovine in bos videl koliko hrane je od slovenskega kmeta. Ko je treba vzeti subvencije pride pred Slovenski urad moledovat in prosit. Ko pa izdelek prodaja pa hodi na tuje multinacionalke prodajat. Tako, da Slovenija kmetijstvo drži nad vodo z proračunom. Dobiček pa si delijo tujci in kmetje prejemniki subvencij.
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+3
3 0
Misika1967
11. 08. 2026 16.47
Kaj bluzis na pamet,mogoce pa si sam doma zase dovolj pridela. Tuda jaz nisem odvisna od kmeta.
Odgovori
0 0
QueenKong
11. 08. 2026 11.55
pod golobčkom so bile samo poplave pod jastrebom so neurja ki odnašajo strehe in suše ki nas vodijo v lakoto!
Odgovori
+1
10 9
Aven
11. 08. 2026 12.07
Zanimiva ugotovitev.
Odgovori
+7
7 0
Teleport
11. 08. 2026 12.13
Pa pol krasa pogorel. Jastreb je vsaj plemenit ptič ne pa Golob.
Odgovori
-2
5 7
Kimberley Echo
11. 08. 2026 13.03
Golobi so inteligentne in hitro učljive ptice kot napr. pismonoše, medtem ko se jastrebe da naučiti loviti divje gosi in race. Kdo je zdaj tu plemenit?
Odgovori
+2
2 0
QueenKong
11. 08. 2026 13.53
jastrebi so kot jastreb ivan ki čaka v zasedi da ulovi plen (beri - denar)!
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
11. 08. 2026 16.49
Jastreb je ptic ki se hrani z mrhovino,golob je ptic miru. Pa ce ti je prav ali ne tudi po karakteru sta taksna jansa se hrani z hudobijo,golob pa je glasnik miru.
Odgovori
0 0
Medo888
11. 08. 2026 11.53
Kje so ostala oprema za gašenje požarov in novi zbiralniki za vodo ?
Odgovori
+11
11 0
BEEF-TECH
11. 08. 2026 11.52
Dal si 50k za sadike. Porabil si 5000l nafte za obdelavo tal in sajenje. Dal si 6000€ za gnojila in škropivo. Imaš pogodbo z zadrugo, ki ima ogodbo z veletrgovci (Spar, Merkator…) kamor gre tedensko nekaj ton (tudi) tvoje zelenjave. Da dela in noč in dan niti ne omenjam… in zdaj zmulčaj njivo in vrzi stran pridelek od katerega nisi odvisen samo ti ampak bo posledično pol države kupvalo le vrašljivo uvoženo zelenjavo. No zdaj pa vse to zavrzi in ostani brez letnega zaslužka, ker je en ribič tako rekel. Fak of!
Odgovori
+0
16 16
trollolll
11. 08. 2026 11.57
zavarovanje? ce pa ni mogoce, pa razmislit o menjavi dejavnosti. ljudje se srecujejo s tovrstnimi zadevami v industriji stalno. se bos ti sekiral za nekega programerja, ki je vlozil ogromno casa in truda v to, da se je izobrazil, nabral izkusnje, in mu bo zdaj AI odnesel sluzbo? ne bos se... e to, ti pravim.
Odgovori
-5
5 10
grumf
11. 08. 2026 11.58
Kje v vsem tem kar naštevate je urejena vodna pravica za zalivanje? Kje????
Odgovori
+2
5 3
QueenKong
11. 08. 2026 12.01
zalivanjo dokazano ne povečuje pridelka preprečuje samo da se rastlin ne posušijo!
Odgovori
-1
6 7
dorisg
11. 08. 2026 12.05
Naj mu gasilci pripeljejo vodo.
Odgovori
+3
4 1
QueenKong
11. 08. 2026 12.07
pa kolk ste lahko tako zarukani ?od kje pa gasilcem voda?če mu gasilci pripeljejo je isto kot če si jo sam!
Odgovori
+6
10 4
orehi
11. 08. 2026 12.09
kdo pa pravi da ga povečuje?ohranja pa ga,ti si tudi iz asfalta?
Odgovori
+0
2 2
Kimberley Echo
11. 08. 2026 12.19
Voda, ki jo pripeljejo gasilci ni zastonj. Če jo pripeljejo za napajanje živine, zalivanje vrta ali za gospodinjstva stane cisterna 5-6 kubikov 40 eur, če pa za bazen je 90 eurov. Vsaj tako je pri prostovoljnih gasilskih društvih v šerši okolici Celja.
Odgovori
+6
6 0
QueenKong
11. 08. 2026 12.24
in kaj boš ti pametnjaković z izsušenim krompirjem velikosti frnikole ?
Odgovori
-2
2 4
Valkidžija
11. 08. 2026 12.58
Za bazene je brez veze oz. mnogo prepoceni.
Odgovori
-1
1 2
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Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
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Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
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Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
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Poroka na prvi pogled: Avstralija
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Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
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