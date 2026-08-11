Oster poziv ribičev kmetom: Takoj prenehajte!

Ribiška družina Koper je v ostri objavi na družbenem omrežju Facebook zagrozila vsem, ki brez dovoljenja črpajo vodo iz Rižane. Kot so zapisali, so ribiški čuvaji v času, ko je bilo v reki dovolj vode, zamižali na eno oko, zdaj pa tega ne bo več in sledijo prijave.

Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za tovrstne kršitve Zakon o vodah v 181. členu za posameznike določa globe od 400 do 1200 evrov, za samostojne podjetnike in podjetnike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 2000 do 4000 evrov, za odgovorno osebo od 600 do 2000 evrov, za pravne osebe pa se predvidene globe gibajo od 4000 pa vse do 125.000 evrov.

Vodostaj reke Rižane je namreč izjemno nizek, nezakonito črpanje pa razmere še slabša. Ribiči so opozorili na pregrevanje, ki je posledica visokih temperatur ozračja in majhnega pretoka, s prstom pa so tudi tu pokazali na iste (so)krivce: "Voda v reki Rižani se zaradi vašega početja v spodnjem toku segreva na 26 in več stopinj!" Dodali so žalostno in zgovorno fotografijo, ki priča, da ribe v takšnih razmerah že odmirajo.

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"Nihče od vas, ki kradete vodo iz reke za zalivanje in namakanje, nima vodnega dovoljenja," so še opozorili in izpostavili, da nekateri pridelujejo tudi izdelke za trg, a nihče ni dejansko odvisen od kmetijstva. "Vsem je to dopolnilna dejavnost, a vseeno nimate toliko spoštovanja do sebe in do Rižane, da bi vsaj v tem času neznosne vročine bili toliko pošteni in bi s svojim nezakonitim početjem prenehali. Sram vas je lahko," so dodali v Ribiški družini Koper. Podobno opozorilo so sicer objavili že pred začetkom zadnjega vročinskega vala, a očitno brez uspeha.

Vodna črpalka FOTO: Shutterstock

Da so v zadnjih tednih zaznali ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje, kar ogroža preživetje vodnih organizmov, je konec julija sporočila tudi Direkcija RS za vode. "Opozarjamo, da uporaba vodnih črpalk, nateg in drugih naprav za zajem vode iz strug vodotokov po Zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Z njim se določi ekološko sprejemljivi pretok (Qes), ki zagotavlja delovanje in ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema. Zalivanje in namakanje z odvzemom vode iz vodotoka je zato dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji, določenimi v njem. To pomeni, da odvzem ni dovoljen, ko pretoki v strugi padejo pod Qes. Stanje na terenu redno spremljamo," so poudarili.

Ocena sušnih razmer FOTO: Arso