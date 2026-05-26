Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaznovanje sindikatov ali odprava obveznega članstva?

Ljubljana, 26. 05. 2026 11.01 pred 4 minutami 4 min branja 20

Avtor:
N.L. STA
Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića

DZ bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji, predlog novele Zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegij predsednika DZ. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića je danes predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije sprejel brez razprave, v zvezi s predlogom novele zakona o delovnih razmerjih, ki delodajalcem ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, pa so padale ostre besede. V novi opoziciji, ki predlagane spremembe zavrača, so poudarili, da je skrajšani postopek obravnave povsem neprimeren.

Kritike opozicije

Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je opozorila, da so poslanci SDS in NSi predlog vložili, potem ko so sindikati izrazili ostro nasprotovanje interventnemu zakonu in, da bi ga zaustavili, zbrali več kot 47.000 podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o njem. "Gre torej za potezo iz maščevalnosti in za povračilni ukrep," je ocenila.

Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič
Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič
FOTO: Bobo

Prepričana je, da se na ta način udejanja t. i. madžarski model slabitve moči sindikatov pod vlado Viktorja Orbana. Na Madžarskem je leta 2024 prišlo do ukinitve avtomatskih odtegljajev članarin v javnem sektorju in do popolne prepovedi sindikalnega organiziranja v oboroženih silah, že leta 2021 pa tudi do prepovedi kolektivnega pogajanja za nekatere poklice v javnem sektorju, na primer v zdravstvu, je povzela. "Sindikate, če ne bodo pridni in ubogljivi, čakajo ukrepi iz Orbanovega priročnika," se boji.

Meira Hot (SD) in Luka Mesec (Levica)
Meira Hot (SD) in Luka Mesec (Levica)
FOTO: Bobo

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna ter sokoordinator Levice Luka Mesec je izpostavil, da je bila Slovenija v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zamišljena kot država, ki se postavlja okoli socialnega dialoga. "Pomembne družbenoekonomske spremembe naj bi se dogajale skozi dogovor med vlado, gospodarstvom in sindikati," je izpostavil. Predlog novele Zakona o delovnih razmerjih pa gre mimo socialnega dialoga in javne razprave, je pristavil.

Pred "hitenjem, histerijo in maščevalnostjo" je posvarila tudi vodja poslanske skupine SD Meira Hot. Kot je navedla, spremembe temeljnega zakona za urejanje delovnih razmerij zahtevajo širšo razpravo in redni postopek. S predlogom se po njenih besedah slabi organiziranost delavcev, "to pa je v nasprotju z usmeritvami Evropske komisije, ki poudarja pomen krepitve socialnega dialoga, kolektivnega dogovarjanja in avtonomije socialnih partnerjev". Ponovila je, da se v SD zavzemajo za vpis socialnega dialoga v ustavo, da se ga ne bi več kršilo.

Argumenti koalicije

Ne spreminja se veliko materije, je odločitev za skrajšani postopek v imenu predlagateljev utemeljila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in zavrnila očitke o omejevanju delovanja sindikatov. "Gre za to, da naj članarino plačuje tisti, ki jo želi, tistemu sindikatu, ki jo želi. Nihče ne pravi, da nekdo ne sme biti član sindikata, da naj ne plača, da ne sme stavkati, da ne sme podpisati ali zbirati podpisov proti kateremukoli zakonu," je zatrdila.

Novi opoziciji je ob tem očitala, da je v preteklosti sama "črno na belem omejila stavko" zdravniškega sindikata Fides, s tem ko je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opraviti v tem času.

Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj in vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot
Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj in vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot
FOTO: Bobo

Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj je medtem nanizal več argumentov v prid spremembam zakona. Izpostavil je, da sistem obveznega ali prisilnega članstva v katerikoli organizaciji zasebnega prava v 21. stoletju v sodobni demokratični družbi ni primeren. Poleg tega mora biti članstvo v sindikatih anonimno, če delodajalec prek svojega računovodstva neposredno odvaja članarino sindikatu, pa je seznanjen s tem, da je nek delavec včlanjen v sindikat, zaradi česar lahko pride do pritiskov nanj. Ob tem se je zavzel še za poseg v Zakon o reprezentativnosti sindikatov, da se na novo pregleda, kateri sindikati so reprezentativni.

Resnica

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je medtem predstavila stališče predsednika nereprezentativnih Sindikatov Podravja Milana Mesariča, kjer podpirajo tako interventni zakon kot spremembe Zakona o delovnih razmerjih. Mesarič se je med drugim zavzel za ukinitev Ekonomsko-socialnega sveta, kjer da sindikalne organizacije "le mešajo meglo in dokazujejo svojo nesposobnost".

Kolegij je danes sprejel tudi odločitev, da bodo poslanci na sredini izredni seji odločali o več sodniških imenovanjih. Obravnave predlogov v zvezi z etičnim kodeksom pa vodje poslanskih skupin danes niso opravile. Ta točka bo na dnevnem redu ene od prihodnjih sej kolegija.

Poglavja:
Na vrh OPOZICIJA KOALICIJA RESNICA
dz sindikati članstvo referendum zakon

Morje še ne cveti, na gladini se nabira cvetni prah

23-letnika, obtoženega posilstva, groženj in izsiljevanja, čaka 15 let zapora

24ur.com Sindikati nad predlog interventnega zakona: napovedujejo tudi stavko
24ur.com Nezadovoljni sindikati: 'Vlada se iz nas norčuje in ravna neodgovorno'
24ur.com Sindikati po 30 minutah jezno zapustili pogajanja z ministrom Mescem
24ur.com Kaj o reformi pravijo sindikati? Zamrznitve napredovanj očitno ne bo
24ur.com Razprava o novem plačilnem sistemu: sindikati vladi očitajo, da ne posluša
24ur.com Predlog novele zakona o delovnih razmerjih: sindikati na nogah
24ur.com Sindikati predlog SDS in NSi vidijo kot maščevanje za zbiranje podpisov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
26. 05. 2026 11.38
Najbolj pa zmaga novica, da nekateri zaposleni sploh ne vedo, da se jim trga za članarino sindikatu.
Odgovori
0 0
KrTakoNeki
26. 05. 2026 11.37
...sam sem po 20-tih letih plačevanja končno iztopil iz sindikata in to je natanko 20let prepozno... Bistvo sindikata je že dolgo izgubljen, včasih so se iz tega pobranega denarja gradili domovi, hiške na morju, v planinah... in šli smo ugodno na dopust... V zadnjih letih so ti mrhovinarji te kapacitete lepo polastninili in konec je ugodnosti za delavce... Vseskozi pravim, da bi se država morala zgledovati po sindikatih, ki vsak mesec skoraj nevede vzame delavcu cel 1 procent BRUTO plače, država pa ni bila sposobna zbrati za obrambo 2%... Nepredstavljivo je, koliko je to denarja v teh sindikatih in še od tega pobranega zneska ostane samo 30% v firmi (in delavec je ves srečen, ko za novo leto iz tega dobi čokolado), ostala glavnina 70% pa roma lepo v Ljubljano, kjer se lepo mastijo in sindikalni veljaki hodijo na tridnevna "izobraževanja"... Glede na to, da je Štrukelj že kar nekaj časa tiho, se bo v bljižni prihodnosti sigurno mal oglasil...
Odgovori
0 0
Julijann
26. 05. 2026 11.37
Če kdo misli, da mu sindikati delajo dobro, bo pač sam nakazoval članarino. V čem je problem? Jaz imam tudi poseben trajnik za življenjsko zavarovanje itd.
Odgovori
0 0
petb
26. 05. 2026 11.28
Kaj pa Janez Cigler Kralj misli o krstu, se pravi neprostovoljen prevzemu krščanske vere?
Odgovori
-3
0 3
jutri_pa_res
26. 05. 2026 11.37
To mene ne skrbi, ker po želji lahko kasneje vsak izstopi. Bolj me skrbi prisilno obrezovanje fantkov pri Judih in muslimanih, da ne govorimo o pohabljanju deklic pri nekaterih muslimanih...
Odgovori
0 0
JApajaDAja
26. 05. 2026 11.28
članstvo, kjerkoli,je zasebna odločitev posameznika,sind.članarina ni zakonska obveza, vsak, ki hoče biti član česarkoli naj to plačuje sam preko trajnika, položnice...-to ni delodajalčeva obveza!
Odgovori
+3
3 0
Hudi časi
26. 05. 2026 11.22
Najbolj enostavno je, da delodajalcu rečeš, da si član sindikata in naj ti od plače trga članarino. Če bo nov zakon, da bo treba k sindikatu it s papirjem, bo članstva zagotovo manj. In na to računa nova vlada. Manj članstva, manjša moč. Manj ljudi bo stavkalo, več denarja za podjetnike.
Odgovori
+1
3 2
26. 05. 2026 11.32
Ali stavkaš, ker si član sindikata. Do stavke ima pravico vsak državljan Slovenije.
Odgovori
+1
1 0
Lux_43
26. 05. 2026 11.20
Ja, ap sej ej že sedaj sindikalno članstvo prostovoljno. Uau, res reforma. Koliko še do splošnega štrajka? Bojo res vse ukinili, da se boste zbudili?
Odgovori
0 0
marker1
26. 05. 2026 11.18
Če je član sindikata zadovoljen z njegovim delom, mu ne bo nobena težava plačati članarino. Čemu bi obremenjevali delodajalca z odvečnim delom, ki ga mora opraviti sindikat.
Odgovori
+2
2 0
razumi če lahko
26. 05. 2026 11.18
vsak ima pravico do članstva in to ni na tapeti tako ,da je stvar jasna vsak se odloči sam in potem sam plača v čem je težava ?!
Odgovori
+2
2 0
Sandi11
26. 05. 2026 11.18
Sindikalno organiziranje? Kdo je tukaj organiziran v sindikate? Zaposleni sigurno ne.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
26. 05. 2026 11.17
Po vzoru Kitajske bi morali škodljive sindikate prepovedati. Na Kitajskem je sindikalno organiziranje strogo prepovedano, pod grožnjo smrtne kazni, zaradi protidržavnega in protiljudskega delovanja. In kot s je izkazalo, gre Kitajcem brez teh škodljivcev zelo dobro...
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
26. 05. 2026 11.23
In kdo bo ugotavljal, kateri sindikat je škodljiv? Trenutna vlada? Potem ostane samo še FIDES neškodljiv.
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
26. 05. 2026 11.27
Škodljivi so vsi. Evo, prav sedaj hoče nemški kancler Merz povečati konkurenčnost Nemčije z določenimi spremembami delovnopravne zakonodaje, pa so sindikati že na nogah in grozijo z generalnim štrajkom...Nemčija pa napram Kitajski tone...
Odgovori
0 0
zibertmi
26. 05. 2026 11.13
o obveznem članstvu govorijo desni in to tistim,ki ne vedo kaj so zajtrkovali.obvezno članarino plačujejo le pripadniko sds stranke.so gradbinci že na delu pred državnim zborom
Odgovori
+2
3 1
marker1
26. 05. 2026 11.19
Ne zavajaj. Upokojencem ni treba plačevati članarine v SDS, kljub temu če so člani.
Odgovori
+1
1 0
Hudi časi
26. 05. 2026 11.23
marker1: jaz o članarinah SDS ne vem ničesar.
Odgovori
0 0
ap100
26. 05. 2026 11.05
predvsem je ključna odprava obveznega članstva in prepovedano bi moralo biti poleg pogodbe o zaposlitvi prilagati tudi pogodbo s sindikati
Odgovori
-1
1 2
Mirjam RK
26. 05. 2026 11.16
saj članstvo že dolgo ni več obvezno
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725