A ostri politični odzivi so že tu: Vsaka smrt, prezgodnja smrt, ki se bo zgodila zaradi te poteze, bo odgovornost celotne vlade, če minister ne bo takoj odstopil, pravi nekdanji premier Robert Golob. Minister pa opozarja na politične bitke na plečih bolnikov, s prstom kaže na prejšnjo vlado. A ključno vprašanje je, kaj bo z bolniki? Kaj je v ozadju? Tudi zasebni interes? Minister je v oddaji 24UR Zvečer zagotovil, da Onkološki inštitut kljub političnim odločitvam ne bo poslabšal oskrbe bolnikov z rakom. Ob kritikah, da se politične bitke bijejo na plečih ljudi, ki se borijo za življenje, je poudaril, da bodo vsi bolniki še naprej deležni ustreznega zdravljenja. Na očitke, da se politika igra z življenji onkoloških bolnikov, je odgovoril, da bodo v začetku decembra odprli nov Onkološki inštitut v Mariboru. Bolnike iz vzhodne Slovenije bodo preusmerili v mariborsko enoto, medtem ko bodo pacienti iz zahodne Slovenije še naprej zdravljeni na dosedanji lokaciji. Minister je ob tem zavrnil bojazni o slabši oskrbi in poudaril, da se za bolnike ne bo nič spremenilo. Zagotovil je, da bo Slovenija tudi v prihodnje ohranila visoko raven onkološke oskrbe.

Zdravniki kritični, Ostrc odgovarja: Ni jasno, kaj bi pacienti pridobili

Po njegovih besedah investicijski program ni jasno opredelil, kaj bi projekt prinesel bolnikom. "Ko sem dobil ta projekt na mizo, sem pregledal investicijski program. V njem praktično ni bilo zapisano, kaj bi pacienti s projektom pridobili," je povedal minister. Načrtovano širitev so kritizirali tudi nekateri zdravniki. Med drugim so opozarjali, da Onkološki inštitut potrebuje novo lokacijo, ustrezne prostore, celostno rešitev in boljši dostop za bolnike ter otroke. Po njihovem mnenju gradnja dodatnega stolpiča ne bi prinesla dovolj novih površin glede na visoke stroške. Ena od zdravnic je opozorila, da inštitut ne potrebuje "gradnje stolpiča, ki bo stroškovno zelo potratna, pridobili pa bi zelo malo dodatnih kvadratnih metrov". Ob tem so se pojavili tudi pomisleki, da bi lahko projekt predstavljal priložnost za sklepanje gradbenih pogodb. Minister je vztrajal, da je treba poslušati stroko, vendar je poudaril, da bi bilo treba razmišljati tudi o gradnji novega Onkološkega inštituta. Takšen projekt bi po njegovih besedah lahko trajal 20 ali 30 let. "Potrebujemo smotrno porabo javnega denarja," je poudaril in dodal, da se je zavzel za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo novega inštituta. Kot je napovedal, naj bi se postopki za gradnjo začeli 4. januarja 2027.

Ostrc: Moj interes je na strani bolnika

Minister je ob kritikah glede prihodnosti Onkološkega inštituta zagotovil, da bolniki z rakom ne bodo deležni slabše oskrbe. Poudaril je, da bo zdravljenje v prihodnje bolj dostopno tudi pacientom iz drugih delov Slovenije, saj ne bo več vse skoncentrirano v Ljubljani. Na vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost, če bi zaradi zamud pri gradbenih projektih bolniki vendarle dobili slabšo oskrbo, je minister odgovoril odločno: "Bolniki z rakom absolutno ne bodo deležni slabše oskrbe." Po njegovih besedah se začenja državni program obvladovanja raka, pri čemer je pomembno vlogo prevzela tudi nova državna sekretarka, dr. Maja Pakiž. Vzpostavili naj bi mrežo, ki bi pacientom omogočila zdravljenje bližje domu. "Vzpostavili bomo mrežo, da se pacientom ne bo treba dva dni zapored voziti v Ljubljano," je napovedal minister. Bolniki iz vzhodne Slovenije bodo zdravljenje opravljali v Mariboru, ostali pa bodo še naprej prihajali v Ljubljano. Del oskrbe bo po njegovih besedah zagotavljal tudi UKC Ljubljana. Minister se z ocenami Breclja ni strinjal in opozoril, da je ta v preteklih letih sodeloval pri oblikovanju zdravstvene politike. "Dr. Brecelj je vodil strateški svet pri Golobovi vladi. Sprašujem se, zakaj se v štirih letih projekt stolpiča ni premaknil naprej," je dejal.

Onkološki inštitut v Ljubljani FOTO: Bobo

Ob tem je pojasnil, da je bila pogodba z izbranim izvajalcem za projekt v vrednosti 42 milijonov evrov že pripravljena, vendar se je po pregledu dokumentacije odločil, da je ne podpiše. Dodal je, da projekt po njegovem mnenju ni imel zadostne strokovne podpore in da ni bilo jasno, kaj bi davkoplačevalci z njim pridobili. Minister je poudaril, da pri odločanju izhaja predvsem iz potreb pacientov. "Moj interes je vedno na strani bolnika," je sklenil.

Kje bo nova lokacija?