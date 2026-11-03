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Slovenija

Ostrc: Cilj zakona o dostopnosti je, da zdravstveni sistem začne iskati rešitve za pacienta

Ljubljana, 03. 11. 2026 15.12 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
STA N.L.
Minister za zdravje Tadej Ostrc

Glavni cilj predloga zakona o povečanju dostopnosti do zdravstvenega varstva je, da pacient čim prej pride do zdravstvene obravnave, ki jo potrebuje, da ni prepuščen sebi in da zdravstveni sistem "končno začne iskati rešitve za pacienta, ne pa obratno", je povedal minister za zdravje Tadej Ostrc. Predlog je v javni razpravi do 11. novembra.

Ministrstvo za zdravje je predlog v javno razpravo poslalo v četrtek, danes pa ga je Ostrc podrobneje predstavil novinarjem. "S tem predlogom zakona želimo doseči, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prevzame aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju dostopa do zdravstvenih storitev, pacientom bomo bolj pomagali pri iskanju osebnega zdravnika, hkrati pa bomo tudi bolje izkoristili zdravstvene zmogljivosti, ki jih imamo že na voljo v javni mreži," je minister povedal v izjavi.

V predlogu je predvideno, da ZZZS zavarovanim brez osebnega zdravnika aktivno zagotovi možnost proste izbire osebnega zdravnika, pediatra ali ginekologa. Če dostopnosti ni mogoče zagotoviti z obstoječimi programi, mora zavod izvesti postopek za pripravo programa za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

"S posebnim programom dostopnosti želimo dodatno izboljšati dostop do obravnave, z zmanjšanjem administrativnih bremen pa želimo zdravstvenim delavcem omogočiti, da čim več časa namenijo pacientom in bolnikom," je dejal Ostrc.

V predlogu je predvideno, da ZZZS zavarovanim brez osebnega zdravnika aktivno zagotovi možnost proste izbire osebnega zdravnika.
V predlogu je predvideno, da ZZZS zavarovanim brez osebnega zdravnika aktivno zagotovi možnost proste izbire osebnega zdravnika.
FOTO: Bobo

Po njegovih besedah so končni cilji zakona manj nepotrebnega čakanja, manj administrativnih ovir, boljša dostopnost in več časa zdravstvenih delavcev za paciente. Ostrc računa, da bo zakon sprejet še letos, učinki pa bi se morali pokazati "v najkrajšem možnem času".

Klicni center ZZZS za obveščanje pacientov

Predlog predvideva tudi učinkovitejše upravljanje programov zdravstvene dejavnosti, in sicer bi omogočil prenos pogodbeno dogovorjenih, a nerealiziranih programov izvajalcem, ki imajo potrebne zmogljivosti v okviru javne mreže.

Načrtujejo tudi spremljanje učinkov zakona ter ustanovitev stalne strokovne skupine za administrativno razbremenitev zdravstvenega osebja kot posvetovalnega telesa ministrstva. Predlog tudi podaljšuje spodbude za izbiro specializacije iz družinske in urgentne medicine ter podaljšuje izvajanje dodatnih ambulant družinske medicine.

Ostrc je danes na številna novinarska vprašanja, med drugim o tem, kako bo ZZZS v praksi preverjal proste zmogljivosti pri izvajalcih, ponujal zgodnejše termine in obveščal paciente brez osebnega zdravnika, dejal, da se morajo o podrobnostih še dogovoriti, Napovedal pa je, da bo ZZZS za obveščanje pacientov vzpostavil klicni center.

Predlog naj ne bi imel finančnih učinkov, saj bi dodatne programe krili iz prihranjenih stroškov bolniških odsotnosti. Na ministrstvu namreč predvidevajo, da bi znižanje absentizma za 10 odstotkov prineslo 70 milijonov evrov prihranka. Ob tem pa naj bi manj administrativnega dela zdravnikov prineslo več obravnav.

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zdravstveno varstvo Tadej Ostrc ZZZS osebni zdravnik

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KOMENTARJI26

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
03. 11. 2026 16.58
Sledi samo več denarja za zdravnike in fiktivne čakalne vrste. Še večje čakalne dobe.
Odgovori
0 0
mayda2
03. 11. 2026 16.56
Pred volitvami so imeli že vse rešitve za razvoj že napisane. Kva pa zdej? ... bomo začeli iskati rešitve.
Odgovori
+2
2 0
B1964
03. 11. 2026 16.37
Totalni polom,zdravstvo tone,pa so tak glasni bili ko je bila Golobova vlada,zdaj pa samo bližino nimajo pojma grozaaaa!
Odgovori
+6
6 0
B1964
03. 11. 2026 16.37
Popravek bluzijo
Odgovori
+3
3 0
Janez Jazbinšek
03. 11. 2026 16.35
Nobenega ne ozdravijo, samo denar vlečejo...
Odgovori
+4
5 1
Slavko BabIč
03. 11. 2026 15.58
Tretji najbolj nesposoben minister, ki si deli 3. mesto še s tremi nesposobnimi ministri!
Odgovori
+7
10 3
mentos12
03. 11. 2026 16.22
Kaj sploh ti blebetaš o nesposobnosti ministrov??? Ti se raje brigaj za svoje golobajz čredo ministrov,v kompletu nesposobni. Sam sreča,da smo se teh rešili in nikoli več teh pokvarjencev,lažnivih.
Odgovori
-6
3 9
nopino
03. 11. 2026 16.35
mentos12, danes so objavili imena, priimke in slike skrbnikov skupin iz Trstenjakove in to z osnovno nalogo organizirati prenos diskvalifkacij posameznikov, širjenje laži v korist sds in podobno. Interesira me, kdo je nosilec- skrbnik tvoje skupine. Seda mi je tudi jasno zakaj nekateri sds poslanci durh se ukvarjajo z mobitelom - dajejo navodila kaj naj se piše, kaj všečka. Tematika na seji jih ne interesira.
Odgovori
+3
4 1
B1964
03. 11. 2026 16.38
Ti si bolan
Odgovori
0 0
Definbahija
03. 11. 2026 15.58
Izralska lutka na ministrstvu ki je najbolj pomembno v državi
Odgovori
+7
8 1
Slavko BabIč
03. 11. 2026 15.53
Zdravniki so že začeli umetno podaljševati vrste 3 mesece po volitvah!
Odgovori
+4
7 3
borjac
03. 11. 2026 15.51
Minister Tadej Ostrc je nesposoben človek , ki dela usluge alkoholnemu , cigaretnemu lobijem , zdravje otrok je prodal za denar , seveda ga krmili tudi Zasebni zdravniški lobi , Farmacevtski lobi , pa Fides , parola ministra Ostrca je "za bogate VSE , za reveže NIČ"
Odgovori
+10
13 3
Yon Dan
03. 11. 2026 15.50
Sedanji zdravstveni sistem bazira na kontroliranju simptomov, ne vzrokih bolezni. Praktično nič ne ozdravi, cilj je celoživljensko kvazi zdravljenje. Cilj je, čimveč bolnih ljudi, da se na njimi služi. Zdrav človek je izgubljen zaslužek. Vse to v povezavi z pokvarjeno farmacijo. Nič več dolgo, prihaja kvantno zdravljenje, ki vse ozdravi za zmeraj in to bo zastonj. Konec bo zdravstvene in farmacevtske mafije.
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
03. 11. 2026 15.45
Kake vi flancate skorumpirani demokrati! Če je tretjino osebnih zdravnikov iz zdravstvenih domov pobegnilo k privatnikom, kjer jim ni treba delati ponoči in čez vikend!
Odgovori
+7
8 1
Slovenska pomlad
03. 11. 2026 15.40
Je Kristina Hacin že dobila napotke od črnega in jih poslala naprej?
Odgovori
+8
8 0
assassin911
03. 11. 2026 16.27
Človek pa ti nimaš lajfa da cele dneve vsepovsod komentiraš? Pa še nekaj je takih, verjetno celo od iste osebe.
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
03. 11. 2026 15.28
Levi pa metali milijone pa skoraj nič rešili.
Odgovori
-10
5 15
optimist11
03. 11. 2026 15.37
Pozdravi Koprivo.
Odgovori
+8
12 4
Vera in Bog
03. 11. 2026 16.24
Kaj pa ste rešili ?
Odgovori
-1
2 3
Maki3322
03. 11. 2026 16.41
Vera in Bog poglej si glasovanje na tvoj komentar.
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
03. 11. 2026 15.28
Bravo
Odgovori
-4
4 8
Mclaren
03. 11. 2026 15.46
Za alkohol v šole???
Odgovori
+2
5 3
Vera in Bog
03. 11. 2026 16.24
Osterc ni tako slab
Odgovori
-3
1 4
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