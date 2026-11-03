Ostrc: Cilj zakona o dostopnosti je, da zdravstveni sistem začne iskati rešitve za pacienta

Ministrstvo za zdravje je predlog v javno razpravo poslalo v četrtek, danes pa ga je Ostrc podrobneje predstavil novinarjem. "S tem predlogom zakona želimo doseči, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prevzame aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju dostopa do zdravstvenih storitev, pacientom bomo bolj pomagali pri iskanju osebnega zdravnika, hkrati pa bomo tudi bolje izkoristili zdravstvene zmogljivosti, ki jih imamo že na voljo v javni mreži," je minister povedal v izjavi.

V predlogu je predvideno, da ZZZS zavarovanim brez osebnega zdravnika aktivno zagotovi možnost proste izbire osebnega zdravnika, pediatra ali ginekologa. Če dostopnosti ni mogoče zagotoviti z obstoječimi programi, mora zavod izvesti postopek za pripravo programa za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

"S posebnim programom dostopnosti želimo dodatno izboljšati dostop do obravnave, z zmanjšanjem administrativnih bremen pa želimo zdravstvenim delavcem omogočiti, da čim več časa namenijo pacientom in bolnikom," je dejal Ostrc.