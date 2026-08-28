Boste hitreje na vrsti za zdravnika? Kaj prinaša nova uredba?

Minister za zdravje Tadej Ostrc je na današnji novinarski konferenci predstavil spremembo uredbe, ki jo je vlada sprejela v četrtek.

Ena ključnih sprememb je plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Ostrc je pojasnil, da so v zadnjem času natančno spremljali realizacijo programa in gibanje čakalnih seznamov, podatki pa so pokazali, da je bilo v prvih petih mesecih leta opravljenih 8,3 odstotka ortopedskih storitev manj kot v enakem obdobju lani, od januarja do julija pa se je skupno število čakajočih na te posege povečalo za 633 ljudi. Ocenjujejo, da bo zaradi ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.

Na primarni ravni širijo programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. "Kot sem večkrat povedal, je močna primarna raven temelj zdravstvenega sistema. Če primarna raven deluje, imamo več storitev blizu doma in to pomeni manj nepotrebnih napotitev na sekundarni nivo in manj pritiska tako na bolnišnice kot na urgentne centre," je prepričan minister.

Širitev ambulant družinske medicine po njegovih besedah pomeni dodatno financiranje zmogljivosti za obravnavo približno 3000 zavarovanih oseb. Iz novele uredbe izhaja, da širijo ambulante družinske medicine v občini Dobrova – Polhov Gradec za 0,20 tima, v občini Bloke za 0,5 tima, v občini Vodice za en tim in v občini Železniki za 0,2 tima.