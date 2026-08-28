Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Boste hitreje na vrsti za zdravnika? Kaj prinaša nova uredba?

Ljubljana, 28. 08. 2026 11.04 pred 16 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
UKC Ljubljana - 16

Začela je veljati sprememba uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos. Ob tej priložnosti je minister za zdravje dejal, da s tem denar in zmogljivosti usmerjajo tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo. Ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16.000 zavarovanih oseb.

Novinarska konferenca ministra za zdravje
Novinarska konferenca ministra za zdravje
FOTO: Bobo

Minister za zdravje Tadej Ostrc je na današnji novinarski konferenci predstavil spremembo uredbe, ki jo je vlada sprejela v četrtek.

Ena ključnih sprememb je plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Ostrc je pojasnil, da so v zadnjem času natančno spremljali realizacijo programa in gibanje čakalnih seznamov, podatki pa so pokazali, da je bilo v prvih petih mesecih leta opravljenih 8,3 odstotka ortopedskih storitev manj kot v enakem obdobju lani, od januarja do julija pa se je skupno število čakajočih na te posege povečalo za 633 ljudi. Ocenjujejo, da bo zaradi ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.

Na primarni ravni širijo programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. "Kot sem večkrat povedal, je močna primarna raven temelj zdravstvenega sistema. Če primarna raven deluje, imamo več storitev blizu doma in to pomeni manj nepotrebnih napotitev na sekundarni nivo in manj pritiska tako na bolnišnice kot na urgentne centre," je prepričan minister.

Širitev ambulant družinske medicine po njegovih besedah pomeni dodatno financiranje zmogljivosti za obravnavo približno 3000 zavarovanih oseb. Iz novele uredbe izhaja, da širijo ambulante družinske medicine v občini Dobrova – Polhov Gradec za 0,20 tima, v občini Bloke za 0,5 tima, v občini Vodice za en tim in v občini Železniki za 0,2 tima.

Tadej Ostrc, minister za zdravje
Tadej Ostrc, minister za zdravje
FOTO: Bobo

Dispanzer za ženske širijo v Zdravstvenem domu (ZD) Logatec za 0,2 tima ter v občinah Škofljica in Ig za en tim. Dodatnega 0,2 tima fizioterapije bodo financirali v občini Dobrepolje, program pediopsihiatrije pa širijo v ZD Lenart za en tim in ZD Gornja Radgona za 0,1 tima.

Zagotovili so tudi financiranje za dodatnih 3500 preiskav z magnetno resonanco (MR) v ZD Maribor. "Če imamo aparat, kader in paciente, ki čakajo, mora sistem omogočiti, da se te zmogljivosti za pacienta tudi uporabijo," je prepričan Ostrc. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana pa širijo program PET-CT preiskav v obsegu 1800 preiskav. "S tem obseg financiranja prilagajamo dejanskim potrebam pacientov in realnim zmogljivostim izvajalca," je pojasnil.

Novela uredbe prinaša tudi boljše vrednotenje posegov TAVI, torej posegov, pri katerih zamenjajo srčno zaklopko brez klasične operacije na odprtem srcu. Analiza je pokazala, da je bil poseg zaradi sprememb vrednotenja podplačan v primerjavi z letom 2025. Ostrc je dejal, da je precej nižja cena od realnih stroškov pri nekaterih izvajalcih povzročala precejšnje izgube v poslovanju in bi lahko ogrozila nadaljnje operativne posege. Z novelo uredbe cene približujejo tisti iz leta 2025, bo pa še vedno nekoliko nižja.

Zagotavljajo tudi financiranje zdravstvenih programov za skoraj 470 dodatnih mest v domovih za starejše po Sloveniji, in sicer gre za financiranje zdravstvene nege, osnovnega zdravljenja in dnevnega varstva.

Dodatni finančni učinek sprememb uredbe je 13,8 milijona evrov, zaradi sprememb pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po njegovih besedah ne bo potreboval dodatnih sredstev iz državnega proračuna, saj je bilo poslovanje zdravstvene blagajne v prvi polovici leta ugodnejše od načrtovanega. "Se pravi, da je nekaj sredstev ostalo in ta sredstva zdaj namenjamo v storitve za paciente," je še povedal Ostrc.

tadej ostrc minister za zdravje sprememba uredbe financiranje zdravstvena blagajna

Kako ustvariti reševalni pas na odseku s tremi prometnimi pasovi?

Pri urejanju struge Save našli 250-kilogramsko letalsko bombo v slabem stanju

24ur.com Bo treba na zdravstvene storitve po novem čakati še dlje?
24ur.com Vlada spreminja način financiranja bolnišničnih obravnav
24ur.com Nova uredba: krajšanje čakalnih dob in bolj dostopni prvi pregledi
24ur.com Razkrivamo, kako bi vlada zmanjšala čakalne dobe in naredila red v zdravstvu
24ur.com Ne vemo, kdo pije, vemo pa, kdo plača. Je napočil čas za reformo zdravstva?
24ur.com V veljavo stopa uredba o plačevanju po realizaciji izbranih zdravstvenih storitev
24ur.com Ali kritje vseh zdravstvenih storitev res pelje javno zdravstvo iz propada?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teh90Str25
28. 08. 2026 11.33
spet kr nekaj. kako mislijo tole širitev za 0,2 tuima? Dohtar+sestra prideta oba delat za 1,6 ure na dan? Al 1x na teden za cel šiht? Ostale dni pa kaj....? Pade na obstoječe, da nadomeščajo? BZ
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907