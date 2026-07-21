Ostrc: Ministrstvo za zdravje s približno 200 milijoni evrov primanjkljaja

Ostrc je spomnil, da so Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) novembra 2025 zagotovili 520 milijonov evrov dodatnih sredstev, a zadostnih sredstev niso zagotovili v finančnem načrtu ministrstva. "Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na državni proračun. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi," je na današnji novinarski konferenci povedal Ostrc.

Posebej zaskrbljujoče je stanje na onkološkem inštitutu, je dejal minister. FOTO: Bobo

Bolnišnice v prvih petih mesecih z 22-milijonsko izgubo

Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. "Ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic do konca leta dosegel med 80 in 100 milijoni evrov," je dejal Ostrc. Po oceni vodstev bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela. Dodal je, da je posebej zaskrbljujoče stanje na onkološkem inštitutu, na podobna tveganja pa opozarjajo tudi vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, UKC Maribor in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. "Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja," je poudaril.

Minister bo vodstom zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov. FOTO: Bobo

Spomnil je, da je država lani za pokrivanje izgub bolnišnic namenila skoraj 64 milijonov evrov, kar pomeni, da številni pozitivni poslovni rezultati za lani niso temeljili na dolgoročno vzdržnem poslovnem modelu, ampak na dodatnih državnih sredstvih. "Zato bomo pregledali tudi merila in utemeljenost izplačil delovne uspešnosti oziroma nagrad vodstvom javnih zdravstvenih zavodov," je napovedal. Po njegovih besedah to jasno kaže, da sedanji sistem vodenja in financiranja potrebuje korenite spremembe.

Rast sredstev za nevladne organizacije in društva

Ugotovili so tudi "izrazito rast sredstev za nevladne organizacije in društva". Sredstva so se namreč v nekaj letih povečala s približno štirih na več kot 12 milijonov evrov letno. Tudi na tem področju bodo zato preverili učinkovitost, namenskost in preglednost porabe javnih sredstev. Prevzeli so tudi več odprtih postopkov pred evropsko komisijo in sodiščem EU, med drugim postopek glede ureditve javnega naročanja zdravil iz leta 2024. Rok za vložitev zakonodajnih sprememb je bil 30. junij, Evropski komisiji pa so "nemudoma odgovorili", da bodo pripravili potrebne spremembe.

Namesto 55 za infekcijsko kliniko 35 evropskih milijonov

Po podrobnem pregledu projekta nove infekcijske klinike UKC Ljubljana pa so ugotovili, da bo zaradi zamud in neusklajenosti postopkov v začetnih fazah od predvidenih približno 55 milijonov evrov evropskih sredstev mogoče uspešno črpati le približno 35 milijonov evrov, je pojasnil Ostrc.

Minister za zdravje Tadej Ostrc FOTO: Bobo

Ugotovili so tudi zaostanek pri sprejemanju podzakonskih predpisov zakona o zdravstveni dejavnosti. Od predvidenih 20 podzakonskih aktov jih je bilo sprejetih šest. Prav tako niso sprejeli več podzakonskih aktov zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, zato se več kot leto dni niso izvajali izredni strokovni nadzori.

Minister bi najprej poiskal notranje rezerve