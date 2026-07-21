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Slovenija

Ostrc: Ministrstvo za zdravje s približno 200 milijoni evrov primanjkljaja

Ljubljana, 21. 07. 2026 11.42 pred 36 minutami 3 min branja 25

Avtor:
STA
Minister za zdravje Tadej Ostrc

Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal.

Ostrc je spomnil, da so Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) novembra 2025 zagotovili 520 milijonov evrov dodatnih sredstev, a zadostnih sredstev niso zagotovili v finančnem načrtu ministrstva. "Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na državni proračun. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi," je na današnji novinarski konferenci povedal Ostrc.

Posebej zaskrbljujoče je stanje na onkološkem inštitutu, je dejal minister.
Posebej zaskrbljujoče je stanje na onkološkem inštitutu, je dejal minister.
FOTO: Bobo

Bolnišnice v prvih petih mesecih z 22-milijonsko izgubo

Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. "Ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic do konca leta dosegel med 80 in 100 milijoni evrov," je dejal Ostrc. Po oceni vodstev bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela.

Dodal je, da je posebej zaskrbljujoče stanje na onkološkem inštitutu, na podobna tveganja pa opozarjajo tudi vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, UKC Maribor in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. "Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja," je poudaril.

Minister bo vodstom zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov.
Minister bo vodstom zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov.
FOTO: Bobo

Spomnil je, da je država lani za pokrivanje izgub bolnišnic namenila skoraj 64 milijonov evrov, kar pomeni, da številni pozitivni poslovni rezultati za lani niso temeljili na dolgoročno vzdržnem poslovnem modelu, ampak na dodatnih državnih sredstvih. "Zato bomo pregledali tudi merila in utemeljenost izplačil delovne uspešnosti oziroma nagrad vodstvom javnih zdravstvenih zavodov," je napovedal. Po njegovih besedah to jasno kaže, da sedanji sistem vodenja in financiranja potrebuje korenite spremembe.

Rast sredstev za nevladne organizacije in društva

Ugotovili so tudi "izrazito rast sredstev za nevladne organizacije in društva". Sredstva so se namreč v nekaj letih povečala s približno štirih na več kot 12 milijonov evrov letno. Tudi na tem področju bodo zato preverili učinkovitost, namenskost in preglednost porabe javnih sredstev.

Prevzeli so tudi več odprtih postopkov pred evropsko komisijo in sodiščem EU, med drugim postopek glede ureditve javnega naročanja zdravil iz leta 2024. Rok za vložitev zakonodajnih sprememb je bil 30. junij, Evropski komisiji pa so "nemudoma odgovorili", da bodo pripravili potrebne spremembe.

Namesto 55 za infekcijsko kliniko 35 evropskih milijonov

Po podrobnem pregledu projekta nove infekcijske klinike UKC Ljubljana pa so ugotovili, da bo zaradi zamud in neusklajenosti postopkov v začetnih fazah od predvidenih približno 55 milijonov evrov evropskih sredstev mogoče uspešno črpati le približno 35 milijonov evrov, je pojasnil Ostrc.

Minister za zdravje Tadej Ostrc
Minister za zdravje Tadej Ostrc
FOTO: Bobo

Ugotovili so tudi zaostanek pri sprejemanju podzakonskih predpisov zakona o zdravstveni dejavnosti. Od predvidenih 20 podzakonskih aktov jih je bilo sprejetih šest. Prav tako niso sprejeli več podzakonskih aktov zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, zato se več kot leto dni niso izvajali izredni strokovni nadzori.

Minister bi najprej poiskal notranje rezerve

Ostrc je dejal, da so prve ukrepe že sprejeli, med drugim so imenovali direktorico agencije za kakovost in začeli vzpostavljati sistem izrednih nadzorov. Pospešili so aktivnosti pri projektih iz načrta za okrevanje in odpornost, z vodstvi ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvenih zavodov pa so začeli usklajevanja o finančni stabilizaciji sistema. "Pripravljamo organizacijske, kadrovske in zakonodajne spremembe, ki jih bomo predstavili v prihodnjih mesecih," je napovedal.

"Naše jasno izhodišče je, da moramo na vseh področjih zdravstvenega sistema najprej poiskati notranje rezerve, izboljšati organizacijo in povečati učinkovitost poslovanja. Cilj vsega je dostopno, bolje upravljano in finančno vzdržno javno zdravstvo," je še poudaril Ostrc.

tadej ostrc minister za zdravje stanje zdravstvo bolnišnice

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KOMENTARJI25

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Mens sana
21. 07. 2026 12.19
.............proračunski primanjkljaji so drobiž v primerjavi z zneski, ki smo jih in jih še bomo namenili ukrajinskemu srakoperju..............
Odgovori
0 0
Castrum
21. 07. 2026 12.18
Ko bo enkrat končno prišel čas, da se delo vlade ne ocenjuje po politični pripadnosti ampak po tem, kakšen je rezultat po koncu mandata, potem bo Slovenija naredila korak ali dva naprej
Odgovori
+1
1 0
KatiFafi
21. 07. 2026 12.16
Škodo, ki je za gospodarstvo in proračun naredila Golobova vlada bomo plačevali 2 generaciji.
Odgovori
+2
2 0
Castrum
21. 07. 2026 12.14
Dejstvo - leta 2022 je bil proračun države 14 mrd EUR.....leta 2026 je proračun države 18,5 mrd EUR, torej kar 30 odstotkov več, oziroma cele 4 mrd EUR več denarja iz davkoplačevalskih žepov. In kljub temu, je poleg vsega tega več denarja, še vedno minus. A je res še kdo ki verjame, da je bila Golobova vlada dobra.....
Odgovori
+4
4 0
Teleport
21. 07. 2026 12.17
Vsake pol leta se je golob zapufal za miljardo
Odgovori
0 0
rogla
21. 07. 2026 12.14
Kje pa so soldi, ki ste jih "požirali" v času kovida (maske na "izgubljenem" kamioni, neuporabni defibrilatorji, plače zdravnikom, ki sploh niso bili v stiku s pacienti ...)?
Odgovori
-3
0 3
Teleport
21. 07. 2026 12.15
Šarec je pustil prazna skladisca potem pa izdal narod
Odgovori
+1
1 0
Primula1
21. 07. 2026 12.14
Si niti ne upam pomisliti, kakšna je luknja na infrastrukturi.
Odgovori
+3
3 0
Korija ni več
21. 07. 2026 12.13
Tukaj se vidi kakšno lopovsko vlado je vodil Golob .
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
21. 07. 2026 12.12
Velika očala te še ne naredijo bistrega in tudi količina besed ne
Odgovori
-2
2 4
Port__CN
21. 07. 2026 12.10
Javne bolnišnice ropajo desetletja, ta pridanic pa vse kar obvlada Da, so drugi krivi .6
Odgovori
-1
3 4
grikos
21. 07. 2026 12.08
Kakšno luknjo pa ste vi pustili pred 4 leti,bolnišnice pa že leta poslujejo z izgubo,kaj boste naredili,da se bo stanje izboljšalo
Odgovori
-1
3 4
Smuuki
21. 07. 2026 12.13
Ja če se nažene zdravnike iz javnega sektorja v zasebnega bo izguba manjša. To je počel robi.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
21. 07. 2026 12.15
Grikos, daj navedi podatke kakšna je bila luknja pred štirimi leti. Številke prosim.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
21. 07. 2026 12.05
Večkrat sem že napisal in spet bom - Golobova vlada je bila vlada, ki je naredila daleč največjo škodo Sloveniji. Tako finančno, kot socialno-družbeno.
Odgovori
+5
9 4
Korija ni več
21. 07. 2026 12.08
Točno tako.
Odgovori
-1
3 4
Port__CN
21. 07. 2026 12.14
Tvoja ....en pa 30 let.
Odgovori
-1
0 1
colski
21. 07. 2026 12.03
Zelo lepo Golobčki - kljub rekordnemu proračunu luknje na vseh ministrstvih. No dajte vi, ki pravite, da so vsi isti - kje se pozna, da so kaj naredili?
Odgovori
+2
4 2
Castrum
21. 07. 2026 12.02
Prvih 100 dni vlade, ki velja kot načelni mir, je pomembno obdobje. V tem času se ugotovi dejansko stanje ki ga prevzema nova vlada. Pomemno je da je osnova za naslednja štiri leta ničelna osnova, točka nič. Zato moajo biti finance popolnoma razčiščene.
Odgovori
+5
7 2
Teleport
21. 07. 2026 12.02
Članek pa hitro skrit
Odgovori
+5
5 0
Teleport
21. 07. 2026 12.01
Luknja pri luknji. To je golobova zapuscina
Odgovori
+3
5 2
4870
21. 07. 2026 11.58
Ta sektaška beda od vlade, da davčne olajšave sebi in bogatim, potem pa cvili da ni denarja fuj....
Odgovori
-4
3 7
L7
21. 07. 2026 11.57
So postali kot Trumpić, milions and bilions,,,,, bla, bla, bla,.... Bomo videli kakšno luknjo boste vi pustili! BARABE!
Odgovori
-4
3 7
mptour
21. 07. 2026 11.48
A to so uni miljoni od vaše korone?
Odgovori
-7
4 11
misterbin
21. 07. 2026 11.55
mptour......... To je Golobova zapuščina .
Odgovori
+9
9 0
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