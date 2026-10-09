Ostrc: Ne predlagamo odprave prepovedi kajenja v zaprtih prostorih

Na Facebooku so Demokrati objavili odziv ministra za zdravje na informacije, da naj bi bil v pripravi predlog zakona, v katerem ni odprave prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih. Kot so zapisali: "Naj bo povsem jasno. NE predlagamo odprave prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih igriščih ali v avtomobilih ob prisotnosti otrok. Prav tako ne predlagam odprave prepovedi arom v elektronskih cigaretah. Teh sprememb minister za zdravje Tadej Ostrc ni predlagal, jih ni potrdil in niso del njegove vizije zdravstvene politike."

Dokument, ki je zaokrožil v javnosti, je nedokončan delovni osnutek in nikakor ne predstavlja uradnega ali potrjenega predloga Ministrstva za zdravje. Obstoječe zakonske določbe, ki zagotavljajo zaščito pred škodljivimi vplivi tobaka, ostajajo v veljavi in bodo ustrezno vključene tudi v novo zakonodajo, zagotavljajo.

Enako jasno je stališče glede alkohola: "Naš namen ni spodbujati njegovega uživanja, temveč zmanjševati škodljive posledice, preprečevati zlorabe in predvsem zaščititi mladoletne. Konkretne rešitve v novi zakonodaji bodo temeljile na strokovnih dokazih in presoji njihove učinkovitosti. Naš cilj ostaja jasen: učinkovitejša in merljiva preventiva, manj bolezni ter predvsem boljša zaščita otrok in mladostnikov."

Kot smo poročali, na ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga, ki je zaokrožil v javnosti, ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola.

V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izvzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Na ministrstvu za zdravje so že pojasnili, da gre za nedokončano delovno gradivo in ne predlog zakona.

Morebitni umik prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih je stroko dvignil na noge. Nepredstavljivo je, da bi o tem sploh razmišljali, pravijo, ukrep namreč deluje, saj se je število kadilcev zmanjšalo. Največjo ceno bi plačali mladi, opozarjajo pulmologi. Prav stroge prepovedi kajenja so namreč prispevale k temu, da je danes pljučnega raka manj kot pred leti.