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Slovenija

Ostrc: Ne predlagamo odprave prepovedi kajenja v zaprtih prostorih

Ljubljana , 09. 10. 2026 07.22 pred 26 minutami 2 min branja 38

Avtor:
A.K.
Tadej Ostrc, minister za zdravje

Minister za zdravje zagotavlja, da osnutek zakona, ki je razburil javnost, ni uraden. Prepovedi kajenja v javnih prostorih in uporabe aromatiziranih elektronskih cigaret ostajajo nespremenjeni del zakonodaje. Novinarska konferenca, na kateri bo minister za zdravje Tadej Ostrc podal dodatna pojasnila glede osnutka predloga zakona o preventivi, bo danes ob 11.45. Spremljali bomo v živo.

Na Facebooku so Demokrati objavili odziv ministra za zdravje na informacije, da naj bi bil v pripravi predlog zakona, v katerem ni odprave prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih. Kot so zapisali: "Naj bo povsem jasno. NE predlagamo odprave prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih igriščih ali v avtomobilih ob prisotnosti otrok. Prav tako ne predlagam odprave prepovedi arom v elektronskih cigaretah. Teh sprememb minister za zdravje Tadej Ostrc ni predlagal, jih ni potrdil in niso del njegove vizije zdravstvene politike."

Minister za zdravje Tadej Ostrc
Minister za zdravje Tadej Ostrc
FOTO: Bobo

Dokument, ki je zaokrožil v javnosti, je nedokončan delovni osnutek in nikakor ne predstavlja uradnega ali potrjenega predloga Ministrstva za zdravje. Obstoječe zakonske določbe, ki zagotavljajo zaščito pred škodljivimi vplivi tobaka, ostajajo v veljavi in bodo ustrezno vključene tudi v novo zakonodajo, zagotavljajo.

Kajenje
Kajenje
FOTO: Bobo

Enako jasno je stališče glede alkohola: "Naš namen ni spodbujati njegovega uživanja, temveč zmanjševati škodljive posledice, preprečevati zlorabe in predvsem zaščititi mladoletne. Konkretne rešitve v novi zakonodaji bodo temeljile na strokovnih dokazih in presoji njihove učinkovitosti. Naš cilj ostaja jasen: učinkovitejša in merljiva preventiva, manj bolezni ter predvsem boljša zaščita otrok in mladostnikov."

Spomnimo

Kot smo poročali, na ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga, ki je zaokrožil v javnosti, ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola.

V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izvzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Na ministrstvu za zdravje so že pojasnili, da gre za nedokončano delovno gradivo in ne predlog zakona. 

Morebitni umik prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih je stroko dvignil na noge. Nepredstavljivo je, da bi o tem sploh razmišljali, pravijo, ukrep namreč deluje, saj se je število kadilcev zmanjšalo. Največjo ceno bi plačali mladi, opozarjajo pulmologi. Prav stroge prepovedi kajenja so namreč prispevale k temu, da je danes pljučnega raka manj kot pred leti.

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KOMENTARJI38

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Majzelj
09. 10. 2026 08.35
Tale minister ima kar nekaj težav s komuniciranjem. Mislim, da ga bo JJ hitro postavil v kot.
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
09. 10. 2026 08.34
Kakšni lopovi so tile. Samo zato, da bo nekdo zaslužil od tobačne industrije. Vse skupaj bodo pa zavili v celofan tega da lahko vsak dela kar želi, da smo v demokraciji. NE ne more vsak delat kar želi, sploh pa ne to da škoduje drugemu.
Odgovori
0 0
žekdo100
09. 10. 2026 08.31
Sramota in katastrofa pol pismenih.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
09. 10. 2026 08.31
Tipično strašenje z leve. Kar nekaj teh strašenj se še spomnim. Nobena prognoza strašenja z leve se ni uresničila. Jedli bomo travo. Ko se je vračalo ukradene gozdove bodo postali goloseki. Ravno obratno. Državni gozdovi so izropani zasebni polni. Zdaj "politična polucija" . Kdo se je boji? Ja tisti s prsti v marmeladi nihče drug. S strašenjem ljudi skušajo preprečiti da bi se jih preiskovalo. Zdaj nov izum. Kadilo se bo v zaprtih prostorih. Od kje jim ta nora ideja? Strah jim je zameglil um
Odgovori
+3
3 0
natmat
09. 10. 2026 08.30
Vsak dan nova neumnost te vlade...ukvarjajo se s nepomembnimi stvarmi...tiste o boljšem in lepšem žovljenju pa so pozabili...zato pa živimo vsak dan slabše in dražje!!!
Odgovori
+3
4 1
lusma00
09. 10. 2026 08.29
Na kratko...dol jim visi za zdravje ljudi hkrati se pa na vse pretege trudijo privatizirati zdravstvo...ali je mogoče že kakšen desnuhec dojel kam pes taco moli in sploh kaj je obkrožil na volilni poli...zelo podobno kot oranžni bolnik ki je med korono rekel ljudem da naj pijejo varikino.
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
09. 10. 2026 08.32
Ne, matematika njim ni jača strana.
Odgovori
0 0
bobiv
09. 10. 2026 08.29
Hudo je, ko na desni jezik prehiteva pamet!
Odgovori
+0
1 1
JanezOrban
09. 10. 2026 08.28
Kaj pa je drugega za pričakovat od lopovsko kriminalne vlade.
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
09. 10. 2026 08.27
En perček na poletni večerček na Petrolu nebi smel bit problem
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
09. 10. 2026 08.28
polet je dan skor do desetih
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
09. 10. 2026 08.26
Philip Morris, premalo plačal????
Odgovori
-2
1 3
Bbcc12
09. 10. 2026 08.25
V ozadju pa se krade. Nas pa s temi neumnostmi zalagajo.
Odgovori
+2
3 1
macolagobec
09. 10. 2026 08.20
Pa s čim se zdaj ta desnuharija ukvarja?!!!! A nimajo drugega bolj pametnega dela???!!!!
Odgovori
+5
7 2
Smuuki
09. 10. 2026 08.32
Pa kaj res vse verjameš? Začni uporabljati svoj razum. Samo izmišljeno strašenje ki z realnostjo nimajo skupnega nič
Odgovori
0 0
Pajo_36
09. 10. 2026 08.18
Ok, če se gremo zdej s tole paniko, lansiral ste nekaj ven, on to zanika...zakaj še zmeraj potem to vlačite po portalu? Kar se sploh teme tiče, v koilikor imate prav, to je itak desna logika: vse svobodno, a ko boš hotel pomoč, evo sedaj pa plačaj. zametki so to tega. Zakaj se enostavno mega obdavči hitra hrana , energijske pijače, alkohol in cigarete? Pa sem tud sam kadilec. 1 evro na vsak proizvod dodatka, s tem, da hitra hrana na 22% + 1 evro na vsak hamburger. Poseben sklad za zdravljenja, energijske pijače davek vsaj 50%. In prepovedano oglaševanje. Ampak nee ane AmCham itak mega lobira za vse ameriške, evo že naslednji teden ima JJ mega sestanek z njimi.
Odgovori
+4
7 3
Julijann
09. 10. 2026 08.18
Vsekakor zna leva politika zelo izkrivljati in prirejati dejstva. Dokaz tega je t.i. politična policija. Kar umislijo si nekaj in potem to vsiljujejo dan na dan in naivni, nerazmišljujoči ljudje to kupijo. Zakaj narod ne razmišlja več s svojimi možgani? Ni težko.
Odgovori
-2
6 8
KVAJSTABO
09. 10. 2026 08.16
Spet se nekaj kuha v ozadju. Dali so v javnost nebuloze, da se narod ukvarja z glodanjem kosti, da oni v miru nadaljujejo neka nečedna posla.
Odgovori
+8
10 2
Tinko22
09. 10. 2026 08.16
Lutka bolana
Odgovori
+3
6 3
Dr Dre
09. 10. 2026 08.16
Bravo MIJIĆ koalicija 💪💪.. Kajenje uzakoniti tudi v Vrtcih, Trgovinah, lokalih.. Alkohol je jedro vsake dobre družbe, naj teče v potokih.. Mijić naj vloži zahtevo za povečanje meje alkogola v prometu na 2 Promila... Končno Janša dela...
Odgovori
+1
7 6
Smuuki
09. 10. 2026 08.33
Joj joj smiliš se mi če si te izmišljotine kupil za resnico.
Odgovori
0 0
ježevka123
09. 10. 2026 08.14
Kako mediji ukrivljeno izjave desnih ministrov!
Odgovori
-6
3 9
Toti glih
09. 10. 2026 08.22
Mogoče bi desni morali pred svojimi izjavami malo premisliti, kaj zinejo, ne pa potem popravljajo.
Odgovori
+7
8 1
simc167
09. 10. 2026 08.13
VLADA IZDAJALCEV IN KRIMINALCEV ! OGABNO! 4 X PROTI!
Odgovori
+4
10 6
jogo
09. 10. 2026 08.14
8xZA
Odgovori
-5
3 8
Roko66
09. 10. 2026 08.28
16X PROTI!
Odgovori
0 0
Oknaj 4
09. 10. 2026 08.11
Dokument je nekdo zelo površno prebral in svojo različico plasiral v javnost . Sem kadilec in sem vesel da se v zaprtih prostorih ne kadi in ne poznam tobakarja ki misli drugače
Odgovori
+13
14 1
Dr Dre
09. 10. 2026 08.18
Kaj pa mnenje o ponovnem dovoljenju arom v vejpih, katere sedaj uporabljaho že v OŠ mulci... Zakaj bi to nekdo dovolil, ki ima rad otroke.. Hvala..
Odgovori
+2
4 2
pravica1
09. 10. 2026 08.23
Otroci nimajo kaj kadit, to je dejstvo. Mi gre pa na živce, da kot odrasel ne morem nič kupit, zaradi nekih drugih neodgovornih staršev, ki pač nimajo kontrole nad mulci.
Odgovori
+0
2 2
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