Ostrc ni predstavil vsebine dogovora z radiologi, vanj se 'ni spuščal'

Več radiologov je namreč v petek po posredovanju Ostrca podpisalo nove pogodbe o zaposlitvi. Za preostale pa jih bodo na UKC Maribor še pripravili, saj bodo lahko delali tudi pri drugih delodajalcih, je v petek za Večer pojasnila nova predstojnica radiologov Saša Rudolf Bombek. Ostrc je danes dejal, da ga dogovor, ki pomeni, da bodo prebivalci Maribora in širše Severovzhodne Slovenije imeli še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe, veseli. "V zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu, važno je, da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe," je povedal v izjavi za medije.

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Predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor Sašo Pjević pa je povedal, da so po posredovanju ministrstva za zdravje dosegli dogovor, ki omogoča nadaljevanje njihovega dela. "Do dogovora je prišlo po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omajalo zaupanje v vodstvo zavoda," je dejal. Dodal je, da se je ministrstvo za zdravje zavezalo, da bo podpiralo nadaljnji razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev. "Prepričani smo, da lahko s sodelovanjem, medsebojnim spoštovanjem in skupnim iskanjem rešitev ponovno vzpostavimo okolje, v katerem bodo v ospredju bolniki stroka in kakovost zdravstvene oskrbe," je še povedal Pjević.

Z vodstvom se bodo sestali in iskali rešitve

Radiologi so med drugim zahtevali odstop generalnega direktorja UKC Maribor Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Na vprašanje, ali ju bodo zamenjali, je Ostrc odgovoril, da je o tem še preuranjeno govoriti, dejstvo pa je, da je prišlo do izgube zaupanja, zato se bodo z vodstvom UKC Maribor sestali in iskali rešitve. Dodal je, da se v poslovanje vodstva UKC Maribor, razen preko sveta zavoda, ne more vtikati.

Po trditvah Ostrca je radiologov dovolj, da bodo kljub krajšemu delovnemu času zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo. FOTO: Aljoša Kravanja

Po trditvah Ostrca je radiologov dovolj, da bodo kljub krajšemu delovnemu času zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo. Na vprašanje, zakaj se niso sestali vsi skupaj, torej minister, radiologi in vodstvo kliničnega centra, je Ostrc dejal, da so bili z vodstvom UKC Maribor nenehno v kontaktih, odzvali pa so se, ko so ugotovili, da je zaupanje med vodstvom in radiologi porušeno. Ostrc je povedal še, da je sprememba plačnega sistema del koalicijske zaveze, a da je tudi o tem še prezgodaj govoriti. Morajo pa najti rešitve, da bo sistem finančno vzdržen, zaposleni pa zadovoljni.

Vodstvo UKC Maribor: V celotnem procesu organizacije smo ravnali odgovorno