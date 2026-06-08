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Slovenija

Ostrca bo v poslanskih klopeh nadomestil Dejan Zakrajšek

Ljubljana, 08. 06. 2026 18.01 pred 57 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Predstavitev kandidata za ministra za zdravje Tadeja Ostrca

Po tem ko je nekdanji poslanec Demokratov Tadej Ostrc postal minister za zdravje, ga bo v klopeh DZ nadomestil podžupan občine Velike Lašče Dejan Zakrajšek. Ostrca bi sicer moral zamenjati Marko Kušar, ki pa se je mandatu poslanca odpovedal.

V volilni enoti Ljubljana Center, kjer je bil na listi Demokratov izvoljen Ostrc, je naslednji po številu glasov Anže Logar, ki pa je postal minister za gospodarstvo, delo in šport. Sledi Marko Kušar, ki je Državno volilno komisijo konec tedna obvestil, da se mandatu poslanca odpoveduje.

Naslednji kandidat, ki je na listi Demokratov prejel največ glasov v volilni enoti Ljubljana Center, je Dejan Zakrajšek. V volilnem okraju Ljubljana Vič-Rudnik 1 je prejel 1525 oziroma 7,61 odstotka glasov. Demokratom je v tej volilni enoti pripadel en poslanski mandat.

Zakrajšek, ki funkcijo poslanca opravljal v času, ko Ostrc opravlja funkcijo ministra, je po izobrazbi inženir mehatronike. Pred skoraj 20 leti je začel delati v podjetju Yaskawa Ristro, zadnje tri leta pa opravlja tudi funkcijo podžupana občine Velike Lašče.

poslanec Dejan Zakrajšek Državni zbor Demokrati politika

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KOMENTARJI3

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daedryk
08. 06. 2026 18.47
a bi utegnili postati za trenutek in razmisliti o prepovedi ideoloskega pristopa k izobrazevanje na primeru zavoda svetega stanislava, kjer so ravno meni delale tezave ideoloske motnje tamkaj zaposlenih.
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+1
1 0
lakala28
08. 06. 2026 18.41
Čestitke gospodu Kušarju za načelnost! Škoda, ker trenutno sameva pri tem. Še vedno trdim, da si Slovenija zasluži več in bolje, kar se vlade in parlamenta tiče. Z obsojenimi kriminalci in goljufi se ne moremo ravno pohvaliti nikjer v svetu. A so to bolnikovi kekci v Bruslju že obelodanili, kakšen model jim je pomagal pri prevzemu ablasti?
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-1
0 1
VoxP
08. 06. 2026 18.04
kaj zdaj bo tudi ajdovka dožila ponovno v parlament
Odgovori
-1
0 1
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