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Koširjeva nazaj v parlament, Ostrc: Ministrstvo deluje odlično

Ljubljana, 30. 09. 2026 17.37 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Tea Košir

Ministrstvo za zdravje v mesecu dni zapušča že druga državna sekretarka. Kljub temu pa minister Tadej Ostrc meni, da ministrstvo deluje odlično. Odločitev državne sekretarke Tee Košir o odstopu spoštuje, o njenih osebnih odločitvah pa vsebinsko ne more razpravljati. Koširjeva je sicer napovedala vrnitev v DZ, kjer ji miruje mandat poslanke.

Tea Košir je na družbenih omrežjih zapisala, da večji izziv zdaj vidi v poslanskih klopeh, predvsem pa želi upravičiti mandat in zaupanje, ki so ji ga namenili volivci. "Kot podjetnica sem bila vajena sistem gledati od zunaj. V zadnjih mesecih pa sem dobila priložnost, da sem državni sistem spoznala tudi od znotraj. Ta izkušnja mi bo v poslanski klopi pomagala bolje razumeti, kje so ovire in kje so možnosti za spremembe," je zapisala.

Njeno področje dela na ministrstvu je bilo javno zdravje, s poudarkom na preventivi. Danes je zapisala, da za preventivo, odgovornost do lastnega zdravja in bolj zdrav način življenja ne potrebuje funkcije.

Koširjevo mora zdaj kot državno sekretarko razrešiti vlada, po njeni vrnitvi v DZ pa se bo morala s poslanskega položaja posloviti sedanja vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj.

Tadej Ostrc s tem, da se Koširjeva vrača v DZ, ob koncu razprave o predlogu zakona o skladu za zdravljenje redkih bolezni, še ni bil seznanjen. "To je njena legitimna odločitev. Če je res to odločitev sprejela, jo morate vprašati, kako vidi delovanje vnaprej, jaz pa verjamem, da bo poslanska skupina enotna in trdna tudi naprej," je povedal ob robu izredne seje DZ.

"Za vodenje ministrstva in delo, ki bo nemoteno potekalo naprej, sem odgovoren jaz. Kaj so osebni razlogi, pa morate vprašati tiste, ki so odstopne izjave podali," je povedal o razlogih za odstop dveh državnih sekretark in morebitnem nezadovoljstvu na ministrstvu.

Ostrc meni, da se s Koširjevo osebno nista razhajala, odstop pa da je njena osebna odločitev. Po njegovih besedah na ministrstvu odločitve o njenem nasledniku še niso sprejeli, ekipo pa si želijo čim prej popolniti.

Ob tem je napovedal, da na ministrstvu pripravljajo zakon, ki bi povečal dostopnost zdravstvenega sistema. Verjame, da bo besedilo členov kmalu na voljo širši javnosti, zakon pa bodo poslali v javno razpravo in ga v DZ poslali v sprejem po rednem postopku.

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tadej ostrc tea košir ministrstvo za zdravje

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patogen
30. 09. 2026 18.09
Že na pogled vidiš, da ne more biti bogve kaj. Da je bolj za fikuse zalivati.
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Slavko BabIč
30. 09. 2026 18.01
Rožice cvetijo in čakalna vrsta pod pukljevino je samo 3 leta!
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