Ostre besede in obtoževanja: Je stranka SMC res enotna?

Na svetu stranke je bilo, kot smo izvedeli, kar nekaj verbalnih obračunov. Predvsem med Zdravkom Počivalškom in tistimi, ki so kritični do nekaterih njegovih potez. Po naših informacijah je del članov sveta predlagalo, naj se kot stranka opredelijo glede Slovenske tiskovne agencije in imenovanja tožilcev in to tudi potrdijo s sklepi, pa tudi, da bi izrecno podprli vodjo poslanske skupine, Janjo Sluga. A tega Počivalšek ni želel narediti.

Danes je molk vseh iz SMC precej zgovoren, v stranki vsekakor niso poenoteni, oziroma so se sinoči poenotili zgolj Počivalškovi. Sklepov, ki jih je denimo sprejel svet, torej da nadaljujejo z delom v vladi in se pripravijo na prenovitev stranke, vsaj štirje vidni člani stranke niso podprli - med drugim tudi Igor Zorčič in Janja Sluga. Ob tem naj bi stranka prejemala tudi vedno več nezadovoljnih pisem s terena. Prihodnji teden naj bi se razprava nadaljevala, predvidoma spet na svetu stranke.

Po seji sveta je Počivalšek dejal, da so sicer "imeli smo zelo dolgo, odkrito in temeljito razpravo," in pojasnil, da so iskali rešitve ter "znova dokazali, da se znajo v SMC poenotiti v ključnih zadevah". Sprejeli so dva sklepa, in sicer, da bodo s ciljem realizacije podpisane koalicijske pogodbe nadaljevali z delom v obstoječi vladi ter da je svet stranke Počivalška, kot predsednika stranke, zadolžil za prenovo stranke, ki jo bodo kot tako pripeljali na naslednje volitve. Predsednik stranke in gospodarski minister kritik podrobneje ni želel komentirati.