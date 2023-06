Ostre besede ustavnih sodnikov v ločenih mnenjih glede novele Zakona o RTVS

Ustavno sodišče je objavilo ločena mnenja glede odprave zadržanja novele Zakona o RTVS. Sodniki poudarjajo, da sodišče ni v krizi. A so tudi kritični. Rok Svetlič pravi, da so izigrali zakon in da novela v delu ne bo dočakala ustavne presoje. Špelca Mežnar pa ob kritiki obstrukcij meni, da je standard za imenovanje ustavnih sodnikov prenizek.

icon-expand Prva seja novega sveta RTVS bo v ponedeljek. FOTO: Bobo

Ustavno sodišče je minuli teden sprejelo sklep o umiku začasnega zadržanja izvajanja dela novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). S tem je dalo zeleno luč za konstituiranje novih organov upravljanja. Prva seja novega sveta RTVS bo v ponedeljek. Danes pa so objavili še ločena mnenja sodnikov. Pritrdilna ločena mnenja so podali sodniki Katja Šugman Stubbs, Špelca Mežnar in Rajko Knez, odklonilno pa Rok Svetlič.

icon-expand Katja Šugman Stubbs je podala pritrdilno ločeno mnenje. FOTO: Bobo

Sodniki so se v ločenih mnenjih dotaknili zlasti vprašanja možnosti odprave začasnega zadržanja in kakšno vlogo so imeli pri tem časovni pritisk, posledice njihove odločitve, pa tudi pritiski javnosti. Sodnica Šugman Stubbsova tako navaja, da v pravnem svetu ne more biti nobenega dvoma o tem, da sme sodišče odpraviti začasno zadržanje, to je vsaj dvakrat v preteklosti tudi že storilo. Vprašanje je samo, pod kakšnimi pogoji. Ob tem poudarja, da je razumljivo, da mora sodišče bdeti nad okoliščinami, ki vplivajo na tehtanje škode na eni in na drugi strani, ter reagirati, če oceni, da so se te okoliščine v tolikšni meri spremenile, da se tehtanje prevesi v nasprotno smer.

icon-expand Ustavna sodnica Špelca Mežnar FOTO: Bobo

Na vprašanje, ali je hitrost odločanja lahko dejavnik, ki vpliva na izdajo ali odpravo začasnega zadržanja, pa pravi, da sama po sebi gotovo ne. Vendar pa je bila, kot poudarja v svojem mnenju Knez, časovnica hitrega odločanja del tehtanja, "kajti ugotovili smo hujše škodljive posledice v obeh primerih – tudi z zadržanjem, ne le v primeru odreka zadržanja". Zato je ustavno sodišče intenzivno odločalo, je navedel. Obenem sta Mežnar in Knez opozorila, da je ustavno sodišče z začasnim zadržanjem ustvarilo stanje, v katerem je za nedoločen čas podaljšalo "mandate" (v. d. položaje) vodilnim na RTVS, ki so jim sicer na podlagi novega zakona že prenehali, ne da bi hkrati položaje teh oseb pravno uredilo. Pobudniki ustavne presoje (vodilni na RTVS) so se tako znašli v situaciji, ko so prav zaradi odločitve ustavnega sodišča svoje delo lahko opravljali dlje, kot je to predvidel zakonodajalec, hkrati pa ni bila vzpostavljena možnost ustavnoskladnega nadzora nad tem, ali nosilci svoje funkcije opravljajo odgovorno, izhaja iz njunih ločenih mnenj.

icon-expand Rajko Knez FOTO: Bobo

Knez sicer opozarja, da lahko z zakonskimi prenehanji mandatov nastanejo hujše škodljive posledice za njihove nosilce, vendar pa lahko nastanejo še hujše škodljive posledice, ko v času "trajanja mandatov, ki se nadaljujejo z izvrševanjem funkcije vršilca dolžnosti, ne bi bilo zadoščeno varovanju institucije javne RTV, če bi te odgovorne osebe ravnale v škodo ali v nasprotju z njenimi ustavno in zakonsko določenimi interesi". Svetlič: Pobudo za presojo členov o predčasnem prenehanju mandatov bo treba zavreči Sodnik Svetlič pa ob tem izpostavlja, da pobudnikom z odpravo začasnega zadržanja nastanejo nepopravljive posledice, saj jim mandati nepovratno prenehajo. Ko se bodo namreč konstituirali novi organi, vrnitev mandatov ni več mogoča. "Posledično so pobudniki glede ustavnosodnega varstva mandatov izgubili pravni interes, saj se jim pravni položaj ne more več izboljšati," opozarja. Tako bo zdaj ustavno sodišče "moralo ugotoviti neobstoj pravnega interesa in pobudo v bistvenem delu zavreči", je prepričan.

icon-expand Rok Svetlič je podal odklonilno mnenje. FOTO: Damjan Žibert