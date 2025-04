Ostre kritike na račun Goloba, Arčon: Ali je greh, da prespiš pri znancu?

Koalicijsko tiščanje glave v pesek glede premierjeve afere Karigador je presekal podpredsednik Socialnih demokratov in uporabil nekaj kratkoročnega političnega spomina. Goršek pravi: "V kolikor smo nekako postopali v primeru Aleksandre Pivec v prejšnji vladi, kjer smo zahtevali več pojasnil in da prevzame odgovornost, če se ugotovi, da krši integriteto, potem bi morali tako ravnati tudi v aktualnem primeru."

Iz opozicije se je oglasil tudi Anže Logar, ki ocenjuje, da v Sloveniji raste občutek vseprisotnosti korupcije: "Nekje je treba potegniti črto. Moramo, če želimo ohraniti mlade v državi ter razvojni potencial tistih, ki želijo ustvarjati. Zadnji dogodek z dopustniško naravnanim predsednikom vlade je prav lahko točka preloma."

Medtem ko imajo levosredinske vladne stranke drugačne skrbi.

Goršek: "Mi smo se pred volitvami zavezali k višjim standardom. K temu, da politika prevzame odgovornost. S tem smo šli tudi na volitve. Dobili smo res ogromen mandat ljudi, da vodimo to vlado. In mislim, da bi se tega morali držati. V kolikor se tega ne bomo držali, bo spregovorilo ljudstvo in to bomo občutili tudi na volitvah." Matej Arčon, podpredsednik GS, je včeraj dejal: "Tu ne gre za nobeno korist, ne z ene ne z druge strani. Gre za neko vez, ki jo imata predsednik vlade in on, se pravi prijateljsko. Sta znanca, prijatelja, in mu je dejansko to tudi odstopil. Zdaj, če je to greh, da prespiš pri znancu oziroma prijatelju, potem se res čudim."

Matej Tašner Vatovec, vodja poslancev Levice: "Dokler ni pravnomočnih odločb, je težko reči, da ima PV težave z integriteto. Če pa KPK ugotovi tako, je pa to druga zgodba, seveda."

Zgodovinar in publicist Luka Lisjak Gabrijelčič je ob tem iksnil, da ima zadeva Karigador potencial, da postane najhujša afera Svobode doslej. Vzporednice s slikami Janše in Dimnika na jahti so očitne, le da je tu stvar precej bolj neposredna in problematična. In dodal, da če Golob to preživi brez usodnih posledic, potem si zasluži ime 'teflonski politik'.

Tako neposredno pa v naši sinočnji oddaji prvi slovenski minister za pravosodje Rajko Pirnat: "Mislim, da je breme tega ravnanja večje, kot si morda predstavljajo. Najprej se moramo spomniti, da sta kar dva kmetijska ministra odstopila za mnogo manjši znesek neke ugodnosti, ki sta jo prejela. Mora pač predsednik vlade prevzeti odgovornost za to." In odstopiti, če to izkaže.

Goršek: "Najmanj, kar bi bilo primerno, da v bistvu tudi koalicijskim partnerjem dodatno obrazloži, za kaj gre. Predvsem pa bi moral tudi javno obrazložiti, za kaj je šlo, ker predvsem, kar sem jaz videl iz medijev, se je v bistvu precej izogibal odgovorom novinarki."

Za komentar o primernosti ravnanja najbolj vplivnega domačega politika smo prosili tudi predsednico republike. A Nataša Pirc Musar primera ne komentira, češ da za to ni pristojna institucija.

Premier je z bivanjem v Subotičevi obmorski hiši kršil vsaj eno od določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je določba o prejemanju daril, je še prepričan pravnik Rajko Pirnat. Opominja, da tudi če lastnik te hiše ne oddaja v komercialne namene, imajo nekajdnevna bivanja v Karigadorju določeno vrednost. Pirnat je v naši večerni oddaji opozoril še, da tudi če premier v zameno za dopustovanje poslovnežu ni uredil položajev v državnih bolnišnicah, je že ustvaril videz neetičnosti. Senco dvoma je politično-gospodarska afera sicer sprožila tudi v celjski bolnišnici. Se je bodo otresli? Po razkritjih 24UR Fokus, da je še do včeraj šef in član sveta Subotič prek prvega moža bolnišnice naročal pravna mnenja za njegove zasebne posle.