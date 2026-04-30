GZS zadovoljen, sindikati na okopih, Fiskalni svet zaskrbljen

Pod krinko blaženja krize bodo delavci žejni prepeljani čez vodo, interventni zakon ostro kritizirajo sindikati.

"S tem ko uvaja to – recimo temu razvojno kapico, gre pa za socialno kapico – s tem bo zakon koristil samo tistim, ki imajo že danes največ. Od nje ne bodo imeli koristi državljani, ki dobivamo plačo pod pragom, ki je naveden v zakonu, to je 7500 evrov," je bil jasen predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.

Kar v praksi pomeni, da bi posamezniku s plačo, denimo, 10 tisočakov bruto trgali prispevke, kot da ne bi imel plače višje od sedmih tisočakov in pol. Posameznik bi tako prejel višji neto dohodek, delodajalec pa za to ne bi imel dodatnega stroška.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljajo uvedbo razvojne kapice na socialne prispevke, saj da to podjetjem omogoča ustrezno nagrajevanje najbolj usposobljenih strokovnjakov in zmanjšuje odhajanje kadrov v tujino. Sami bi mejo do leta 2030 sicer spustili na 6000 evrov.

"Jaz bi rad videl, koliko ljudi v Sloveniji prejema to plačo, in zgolj tem ljudem bo ta socialna kapica koristila," pa odgovarja Zorko.