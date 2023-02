Ostri odzivi in kletvice inštituta 1. oktober

Radi bi se pogovarjali, ne grizemo. To pravi prvi mož zdaj inštituta 1. oktober Pavel Rupar, ki prihodnji teden pripravlja drugi shod upokojencev. Nekdanji poslanec SDS-a je še enkrat zavrnil očitke, da bi bilo gibanje politično motivirano. Napovedal pa je tudi vložitev štirih tožb, meni namreč, da ga mediji zaničujejo, ponižujejo in blatijo. Poskušali smo tudi preveriti, kako in kdo organizira avtobusne prevoze na shod. Namesto odgovorov pa smo dobili ostre odzive, tudi kletvice.