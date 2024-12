Zdravniki se bojijo še več odhodov in še daljših čakalnih vrst

Ko bodo ljudje stali v še daljših vrstah in bodo upravičeni jezni, naj se spomnijo, da smo zdravniki na to opozarjali in se proti temu borili, poudarja infektolog David Zupančič. Iz zdravništva se nad novelo zakona vrstijo ostri odzivi. Sprevrženo, so kritični Mladi zdravniki, vlada to počne namerno in pod lažno pretvezo boja za javno zdravstvo, so jasni. Na Zdravniški zbornici so zbrali mnenja pravnih strokovnjakov, ki svarijo, da gre za kršenje ustavnih pravic. Je na vidiku tudi ustavna presoja?