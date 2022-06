Ostri odzivi na krčenje dopisništev, Fajonova na direktorja naslovila pismo

V Društvu novinarjev Slovenije so se ostro odzvali na predlog krčenja oziroma zapiranja nekaterih dopisništev RTVS. Kot so poudarili, predlog kaže na nerazumevanje pomena RTVS kot javnega medija, ki zagotavlja obveščenost državljanov tudi o dogodkih v tujini. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je medtem na generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha naslovila pismo. Izrazila je zaskrbljenost in direktorja pozvala k ponovnemu razmisleku.

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na Radioteleviziji Slovenija se je v sredo odločil, da stavko nadaljuje v ponedeljek od 14. do 23. ure, ko bo tudi seja programskega sveta zavoda. "Generalni direktor javnega zavoda Andrej Grah Whatmough s svojimi pomočniki in z zgrešeno programsko politiko nadaljuje razgradnjo javnega medija in krni ugled javne radiotelevizije v javnosti," so poudarili v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS.

Potem ko je programski svet zavoda novembra lani sprejel programsko-produkcijski načrt zavoda za letos, s katerim je informativni program Televizije Slovenija (TVS) "osiromašil in degradiral", Grah Whatmough zdaj programskemu svetu predlaga še krnitev in ukinitev nekaterih dopisništev v tujini, so opomnili. Kot so navedli, so bili v stavkovnem odboru nad novico o predlaganem krčenju oziroma zapiranju dopisništev v Moskvi, Berlinu, Bruslju, Rimu in Vatikanu šokirani, saj po njihovi oceni pomeni dokončen izbris televizijskega informativnega programa, nadaljnje krnjenje zunanjepolitičnih vsebin na javni RTV in uničevanja poslanstva javnega medija.

icon-expand Generalni direktor RTVS bi ukinil dopisništvo iz Moskve. FOTO: Shutterstock