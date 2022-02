Koprivc: Dvigovanje plač le zdravnikom vodi v načrtno rušenje plačnega sistema

Poslanec SD Marko Koprivc ocenjuje, da vlada s porazumom z zdravniki ruši in uničuje plačni sistem ter vnaša neenotnost znotraj slovenske družbe. Opozoril je, da številni drugi poklici v javnem sektorju ne dosegajo niti minimalne plače. In namesto da bi se vlada ukvarjala z dvigom plač tistim, ki imajo najmanj, dviguje plače tistim, ki že zdaj prejemajo višje plače - to so zdravniki, ki bodo imeli po novem namesto 4000 evrov mesečne bruto plače 5000 evrov. Zato po mnenju Koprivca vlada očitno ne razume, kaj je socialni dialog.